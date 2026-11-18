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Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Όμιλος Motor Oil και η LPC, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οικολόγων Ύδρας «Υδραΐσσα Φώκια», στέκονται στο πλευρό των Ελλήνων αλιέων, υλοποιώντας μία πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η μακρόχρονη αυτή δράση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς των ανθρώπων της θάλασσας στην τοπική οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης της χώρας μας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προσφέρονται περισσότερα από 8.000 λίτρα λιπαντικών κινητήρων ανά έτος για τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών , μια ουσιαστική ενίσχυση που συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία των αλιευτικών δραστηριοτήτων και στηρίζει εκατοντάδες οικογένειες που εξαρτώνται από το επάγγελμα της αλιείας.

Η αξία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα από τη συνέπειά της στον χρόνο και στον τόπο.

Παρά τη δυναμική διεθνή της παρουσία σε περισσότερες από 65 χώρες, η LPC δεν χάνει ποτέ την επαφή με τις ρίζες της και στηρίζει τον Έλληνα ψαρά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Η διανομή των μηχανελαίων πραγματοποιείται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, όπως το Καστελλόριζο, η Σύμη, η Χάλκη, η Κως, η Κάρπαθος, η Ρόδος και η Λέρος.

Παράλληλα, επεκτείνεται σε μικρότερα νησιά, στην Ύδρα και στα Κύθηρα, καθώς και σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου η αλιεία έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως το Γύθειο, το Λεωνίδιο, η Ερμιόνη, η Νεάπολη, η Αμφιλοχία. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία αγγίζει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα της χώρας, ενισχύοντας κοινότητες που διατηρούν ζωντανό τον δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα.

Για 32 συνεχόμενα χρόνια, η δράση αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη της επαγγελματικής αλιείας στις ελληνικές θάλασσες. Η LPC παραμένει σταθερά δίπλα στους Έλληνες αλιείς, αναγνωρίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις του επαγγέλματός τους.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, ο Όμιλος Motor Oil και η LPC συνεχίζουν να ενισχύουν αυτή τη σημαντική κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δέσμευση να επιστρέφουν αξία στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην ευημερία των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της χώρας.