Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνομιλίες στο Σενζέν διεξάγουν ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μια ημέρα πριν από μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη της νότιας Κίνας.

Κινεζικά και ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν τις συνομιλίες τους περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντησή τους φέτος, σύμφωνα με το Euronews.

Φόβοι για την Ουκρανία και τις σφαίρες επιρροής

Η συνάντηση της Πέμπτης έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι οι τρεις ηγέτες θα μπορούσαν να καθορίσουν το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή τους και να χωρίσουν τον κόσμο σε σύγχρονες σφαίρες επιρροής.

Η Ουάσιγκτον αρχικά δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν αναμενόταν να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, αλλά ο Τραμπ ανέφερε αργότερα ότι θα συμπεριληφθεί. Ο Σι θεωρεί ότι ο πόλεμος δεν αφορά την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει δηλώσει μόνο ότι οι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν «εμπεριστατωμένες ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων» στο περιθώριο της συνάντησης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο πόλεμος στο Ιράν και ο πυρηνικός αφοπλισμός βρίσκονται επίσης στο τραπέζι των συζητήσεων, μετά τη λήξη της διμερούς συνθήκης ΗΠΑ-Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα τον Φεβρουάριο.

Η Κίνα υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία πρέπει να μειώσουν τα πολύ μεγαλύτερα οπλοστάσιά τους, προτού συζητήσει η ίδια περιορισμούς στο δικό της.

Xi to Putin: ‘Our relationship has brought greater STABILITY and CERTAINTY to a TURBULENT WORLD’ HAILS Russia-China ties as a model of EQUALITY, MUTUAL RESPECT and mutually beneficial cooperation https://t.co/EQOvLy5Kjq — RTRussia (@RT_Russia_) November 18, 2026

Ο Πούτιν και ο Σι μιλούν στην APEC

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Σι ζήτησε ισχυρότερη διεθνή συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και του ελεύθερου εμπορίου. Η Κίνα θα επιδιώξει «βαθιές μεταρρυθμίσεις», είπε, ξεκινώντας με τη μείωση των δασμών, την ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά και την εργασία πάνω σε ρυθμιστικά και διαχειριστικά πρότυπα.

Ο Πούτιν, ο οποίος έχει απομονωθεί από τη Δύση από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, δήλωσε στη συνάντηση της APEC ότι αναμένει η τριμερής συνάντηση να είναι «εξαιρετικά χρήσιμη».

Με τους στρατιωτικούς και πολιτικούς κινδύνους να αυξάνονται, είπε:

«Αυτό που χρειάζεται απεγνωσμένα είναι ενότητα και όχι διαίρεση… και διάλογος και όχι τελεσίγραφα».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι δυτικές κυρώσεις απέτυχαν, αναφέροντας ότι δεν κατάφεραν να ανακόψουν πλήρως την ανάπτυξη ούτε να καταστρέψουν τις οικονομίες των αντίπαλων κρατών.

Ο Τραμπ βρισκόταν ακόμη στις Φιλιππίνες την Τετάρτη, όπου συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η οποία αριθμεί 11 μέλη. Μια ημέρα νωρίτερα συναντήθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεύτερη θητεία του με τους ηγέτες των άλλων χωρών της «Τετράδας» (Quad) από την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Ινδία. Η ομάδα αυτή θεωρείται ευρέως ως αντίβαρο στην κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Είπε ότι ελπίζει να πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνομιλίες τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Σενζέν, προσθέτοντας ότι ο Κιμ «θα ήθελε» να συναντηθούν στην Κίνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Μανίλα, δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Κιμ, αλλά δήλωσε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων με τη Βόρεια Κορέα.

Περίπου 2.000 άτομα διαδήλωσαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ, κρατώντας πανό με τα συνθήματα «Trump out now» και «Reject Pax Silica», μια αναφορά σε μια πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την εφοδιαστική αλυσίδα.