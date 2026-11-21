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Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Τι δίνει η Αθήνα στο Κίεβο

Το θέμα της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 περί «αμοιβαίας συνδρομής» από την ΕΕ έθεσε ο πρωθυπουργός στη Διάσκεψη του Βερολίνου – Ιταλικό παράθυρο στην πρόταση Μακρόν για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Οι ελληνικές «εξαγωγές στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ο εμπορικός διάδρομος

Ο Τραμπ στη Συμμαχία των Προθύμων: «Ο Πούτιν έχει κουραστεί. Φρίντριχ, οργάνωσε τους».

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ΤΟ ΒΗΜΑ: Ποια Γιάλτα;

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Αν δεχθώ ότι η δημοσιογραφία έχει μια δόση υπερβολής, οφείλουμε επίσης να συμφωνήσουμε πως της προσφέρουν την ευκαιρία και τα γεγονότα.

Δεν ήθελε και πολλή φαντασία να μαντέψει κανείς ότι η συνάντηση των τριών ηγετών Σι, Τραμπ και Πούτιν στη Σεντζέν της Κίνας θα βαφτιζόταν με μεγάλη ευκολία «νέα Γιάλτα».

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Τέσσερις όψεις για μία τριμερή – Συμφωνίες και ασυμφωνίες στη Σεντζέν

Μιλούν

Ουάν Γιγουέι, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ρενμίν, Πεκίνο

Αλεξέι Μασλόφ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ, Μόσχα

Νεϊσούν Μαχμπούμπι, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο UPENN, Πενσιλβάνια

Σιρίλ Μπρετ, Αναλυτής, Ινστιτούτο Montaigne, Παρίσι

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Αθήνα – Πολεοδομικό σχέδιο – Τρεις ζώνες Airbnb, εννέα υπουργεία στην ΠΥΡΚΑΛ

Νομοσχέδιο – Οι προβλέψεις – Αλλάζει το εργασιακό τοπίο για τους δικηγόρους

Παχυσαρκία – Το νέο κριτήριο – Η ζυγαριά λέει ψέματα, η μέση την αλήθεια

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Συνέντευξη Βασίλης Κικίλιας – «Ναι στη διεύρυνση, αλλά χωρίς να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της ΝΔ».

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Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Οδηγός Θεάτρου», «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», «Harper’s Bazaar» & ΒΗΜΑGAZINO

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Η έκδοση ΒΗΜΑ GUIDES: ΘΕΑΤΡΟ, τα πρακτικά του συνεδρίου «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», το περιοδικό Harper’s Bazaar, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΒΗΜΑ GUIDES: ΘΕΑΤΡΟ – Η θεατρική σεζόν σε 153 παραστάσεις

Μια καλή αρχή, γιατί να μην έχει και συνέχεια; Μια ωραία πρωτοβουλία, γιατί να μη γίνει και συνήθεια; Ο Οδηγός Θεάτρου έρχεται για δεύτερη χρονιά να αποτελέσει ένα χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο: είναι ένας μπούσουλας για να βρει κανείς τον προσανατολισμό του στον θεατρικό χάρτη της πόλης, να κάνει τις επιλογές του, να οργανώσει το πρόγραμμά του αλλά και να κλείσει άμεσα τα εισιτήριά του σκανάροντας το QR Code που συνοδεύει κάθε παράσταση.

Γιατί είναι αλήθεια πως ο μεγάλος αριθμός των παραστάσεων που ανεβαίνουν και φέτος στις αθηναϊκές σκηνές –αλλά και στη Θεσσαλονίκη– δεν διευκολύνει τον διαχωρισμό της ήρας από το στάρι. Η βεντάλια παραμένει πλούσια σε έργα, συγγραφείς, εποχές. Περιλαμβάνει διασκευές λογοτεχνικών κειμένων, μονολόγους, κλασικό ρεπερτόριο, νεοελληνικό έργο, νεανικούς θιάσους, πολυπρόσωπα σχήματα.

Στα γνωστά θέατρα του κέντρου, στις ανακαινισμένες σκηνές, στους καινούργιους χώρους, στις μικρές αίθουσες. Πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες, ένας ολόκληρος κόσμος, μαγικός – έστω και μόνο για τις δύο ώρες που κρατά μια παράσταση.

Το θέατρο παραμένει, ευτυχώς, ένας από τους τόπους που μας επιτρέπουν να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι ένας τόπος για να ονειρευόμαστε. Είναι εκείνη η μαγική στιγμή που το τρίτο κουδούνι χτυπά, τα φώτα σβήνουν και η αυλαία σηκώνεται. Φώτα και πάμε, λοιπόν.

Τα πρακτικά του συνεδρίου – «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει»

Από τον πρόλογο του Ι.Κ. Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα»:

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εισηγήσεις στο δεύτερο από τα ετήσια συνέδρια που διοργανώνει «Το Βήμα» μαζί με το Φόρουμ των Δελφών και το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων υπό τον γενικό τίτλο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική».

Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Ανοιχτήκαμε στην ευρύτερη περιοχή μας για να εξετάσουμε μια πραγματικότητα που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε λοιπόν και λέμε: ελληνοτουρκικές σχέσεις και Κυπριακό, Γάζα και Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Παλαιστίνη.

Συγκρούσεις, αλλά και άξονες σύγκλισης.

Φροντίσαμε στο συνέδριό μας να έχουμε καλέσει συνομιλητές απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ώστε να εμβαθύνουμε τους προβληματισμούς μας, να αποκτήσουμε μια πιο ισορροπημένη εικόνα των προβλημάτων, αλλά και να καλλιεργήσουμε την επικοινωνία και τον διάλογο.

Harper’s Bazaar

Η μόδα απογειώνει τη θηλυκότητα.

H νέα εποχή του street style.

Μεγάλο αφιέρωμα Bazaar Casa.

ΠΡΟΣΩΠΑ:

Bella Freud,

Άννα Κανδαράκη,

Ρένα Λύκου.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο, οι Τεντί Ρινιέρ και Εμανουέλ Μακρόν. Με πέντε χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, δώδεκα παγκόσμιους τίτλους και σχεδόν μία δεκαετία χωρίς ήττα στο πελμαρέ του, ο Τεντί Ρινιέρ είναι ένας super star. Ένας ολόχρυσος «γίγαντας» του τζούντο ιδιαίτερα αγαπητός στη Γαλλία, ένας εθνικός ήρωας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Πίσω όμως από τον τεράστιο αθλητή υπάρχει ένας άνθρωπος με φοβερές πολιτικές φιλοδοξίες. Μία ιδιαίτερη προσωπικότητα που αγαπάει πολύ την πολυτέλεια, ξέρει όμως να μάχεται δυναμικά και να κερδίζει αγώνες για πολλά χρόνια. Ο ίδιος έχει μιλήσει για τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Ο δρόμος του είναι λαμπερός αλλά και δύσκολος. Ο ίδιος όμως προσπαθεί. Πολλοί αποθεώνουν έναν μαύρο αθλητή που θέλει να γίνει Πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει να τον υποστηρίζει με πολύ δυναμικό τρόπο. Μπορεί ένας χρυσός γίγαντας να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες στη Γαλλία;

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Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνονται τιμές βιβλίων: “Η θεατρική σεζόν σε 153 παραστάσεις”: Τιμή: 0,60 € και “Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει”: Τιμή: 1,15 €)