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Ισχυρή αύξηση εσόδων και ενίσχυση της κερδοφορίας ανακοίνωσε η Freedom Holding για το δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2027, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ο εισηγμένος στον Nasdaq χρηματοοικονομικός όμιλος κατέγραψε συνολικά καθαρά έσοδα 910,1 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 81% σε σχέση με τα 503,6 εκατ. δολάρια της αντίστοιχης περιόδου, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 29%, στα 46,1 εκατ. δολάρια.

Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τους υψηλότερους τόκους από δάνεια περιθωρίου και δάνεια προς πελάτες. Θετικά συνέβαλαν επίσης τα κέρδη από τίτλους και συνάλλαγμα, καθώς και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου.

Ισχυρή συμβολή των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 254,8 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 148% από 102,8 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,77 δολάρια, έναντι 0,60 δολαρίων, ενισχυμένα κατά 28%.

Ο ισολογισμός του ομίλου διευρύνθηκε επίσης. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 16,6 δισ. δολάρια, από 13,2 δισ. δολάρια στις 31 Μαρτίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 26% από το τέλος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Πάνω από 9,2 εκατομμύρια πελάτες

Η πελατειακή βάση της Freedom Holding ξεπέρασε τα 9,2 εκατομμύρια, με καθαρή προσθήκη περίπου 1,2 εκατομμυρίων πελατών από τις 31 Μαρτίου 2026. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Timur Turlov, απέδωσε τη διεύρυνση στην ανάπτυξη των τραπεζικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών, αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων.

Οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο συντελεστή στα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά το τρίμηνο. Οι πελάτες του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκαν στους 907.000, από 858.000 στο τέλος Μαρτίου, ενώ η ευρωπαϊκή δραστηριότητα συνεισέφερε το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στα έσοδα από χρηματιστηριακές υπηρεσίες σε γεωγραφικό επίπεδο.

Ο Evgenii Tiapkin, διευθύνων σύμβουλος της ευρωπαϊκής δραστηριότητας της Freedom, επισήμανε ότι οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες παραμένουν στον πυρήνα των εργασιών της και ότι η Ευρώπη αποτελεί μία από τις βασικές αγορές του ομίλου. Όπως ανέφερε, τα σχετικά έσοδα στην ευρωπαϊκή δραστηριότητα αυξήθηκαν έναντι του προηγούμενου τριμήνου, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τη βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Εξαγορές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και εκπαίδευση

Παράλληλα με την οργανική διεύρυνση των εργασιών του, ο όμιλος προχώρησε σε εξαγορές για την προσθήκη νέων υπηρεσιών στο οικοσύστημά του. Στις 22 Ιουλίου 2026 απέκτησε την Wallet Solutions OÜ, εταιρεία με έδρα την Εσθονία που παρέχει υπηρεσίες εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων του στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και η ενσωμάτωση υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων.

Ακολούθησε, στις 9 Σεπτεμβρίου, η εξαγορά του 60% της Bilim Group Ltd LLP από τη θυγατρική Freedom Kazakhstan Ltd. Η Bilim δραστηριοποιείται στην εκπαιδευτική τεχνολογία στο Καζακστάν και στην Κεντρική Ασία, με τη Freedom να σχεδιάζει την ένταξη των υπηρεσιών της στο ευρύτερο οικοσύστημα του ομίλου.

Θετική προοπτική από την S&P για πέντε εταιρείες του ομίλου

Στο πεδίο της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η Freedom Finance Europe Limited ήταν μία από τις πέντε εταιρείες του ομίλου για τις οποίες η S&P Global Ratings αναθεώρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 την προοπτική της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης από «σταθερή» σε «θετική», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η μεταβολή αφορά την προοπτική της αξιολόγησης και όχι αναβάθμιση της ίδιας της πιστοληπτικής βαθμίδας.

Η Freedom Finance Europe Limited είναι η εταιρεία πίσω από τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα του ομίλου στην Ευρώπη. Μέσω της πλατφόρμας Freedom24 προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μέσα των αμερικανικών, ευρωπαϊκών και ασιατικών αγορών.