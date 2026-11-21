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Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) διερευνά τις λογιστικές πρακτικές της Nvidia, προσθέτοντας ακόμη ένα νομικό πρόβλημα στις ήδη επιβαρυμένες από σκάνδαλα δραστηριότητες του κολοσσού των ημιαγωγών.

Η εφημερίδα «The Wall Street Journal» μετέδωσε την Τρίτη ότι η SEC έχει ξεκινήσει έρευνα για τη Nvidia, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσει το αντικείμενό της.

Δύο πρόσωπα, τα οποία μίλησαν στο Reuters, ανέφεραν ότι στελέχη της SEC εξετάζουν ενδεχόμενα λογιστικά ζητήματα στην εταιρεία.

Η μετοχή της Nvidia διεύρυνε τις απώλειές της την Παρασκευή, υποχωρώντας κατά περίπου 13%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, μετά τη δημοσιοποίηση από το Reuters των λεπτομερειών της έρευνας της SEC.

Πριν από τη μετάδοση του σχετικού ρεπορτάζ, η μετοχή κατέγραφε απώλειες άνω του 6%.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα πότε ξεκίνησε η έρευνα της SEC ούτε ποια ακριβώς ενδεχόμενα λογιστικά ζητήματα της εταιρείας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της εποπτικής αρχής.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η διεξαγωγή μιας έρευνας δεν συνιστά απόδειξη παρανομίας, ενώ πολλές τέτοιες υποθέσεις ολοκληρώνονται χωρίς να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων επιβολής κυρώσεων.

Ωστόσο, η εστίαση της έρευνας στις λογιστικές πρακτικές της Nvidia εντείνει την πίεση προς την εταιρεία. Οι επενδυτές της εξακολουθούν να είναι αναστατωμένοι από τις αποκαλύψεις σχετικά με εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του, μεταξύ άλλων και με την Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Το Πεκίνο έχει αρνηθεί την κατηγορία.

Η Άλις Χουάνγκ ήταν επικεφαλής της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia για την προμήθεια μικροεπεξεργαστών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τη Megaspeed από το 2024, για ενδεχόμενες παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές, σε σχέση με φερόμενες αποστολές μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα, όπως ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η κρίση έχει οδηγήσει τη μετοχή της Nvidia σε απώλειες άνω του ενός τρίτου της αξίας της, ενώ έχει ενισχύσει τις φωνές στην Ουάσιγκτον που ζητούν αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις τεχνολογικές απειλές που, κατά την άποψή τους, προέρχονται από το Πεκίνο.

Η Megaspeed έχει δηλώσει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025 και ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν «απολύτως νόμιμη».

Η έρευνα της SEC αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη σειρά νομικών περιπετειών της Nvidia.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει επίσης τη συμφωνία εξαγοράς της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα Hugging Face από τη Nvidia, έναντι 12,9 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για ενδεχόμενες παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που σχετίζονται με τις εξαγορές και τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας, όπως είχε αποκαλύψει το Reuters τον περασμένο μήνα.

Στο επίκεντρο ξανά η απεικόνιση των εσόδων στη Σιγκαπούρη

Πέρυσι, η Nvidia άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα έσοδά της ανά γεωγραφική περιοχή, χρησιμοποιώντας πλέον ως κριτήριο την έδρα των πελατών της και όχι τις διευθύνσεις τιμολόγησης.

Όπως υποστήριξε η ίδια, η αλλαγή αυτή αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη γεωγραφική κατανομή των εσόδων της. Ως αποτέλεσμα, η Σιγκαπούρη αφαιρέθηκε από τη γεωγραφική ανάλυση των εσόδων της εταιρείας.

Οι «Financial Times», επικαλούμενοι εταιρικά οικονομικά στοιχεία, ανέφεραν την Τρίτη ότι η Nvidia προχώρησε σε αυτή την αλλαγή, την ίδια στιγμή που οι πωλήσεις της στη Σιγκαπούρη είχαν εκτοξευθεί, φτάνοντας σχεδόν στο ήμισυ των συνολικών παγκόσμιων εσόδων της.

Η αλλαγή αυτή στον τρόπο λογιστικής απεικόνισης των εσόδων έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ελέγχου.

Η Νοτιοανατολική Ασία έχει εξελιχθεί σε κόμβο λαθρεμπορίου μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να απαγορεύσει τις εξαγωγές προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς τη συγκεκριμένη χώρα, υπό τον φόβο ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου.

Παράλληλα, αναλυτές και επενδυτές εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις λεγόμενες κυκλικές χρηματοδοτήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για σύνθετες χρηματοοικονομικές συμφωνίες, μέσω των οποίων κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, μεταξύ αυτών και η Nvidia, επιδιώκουν να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των πελατών τους για την αγορά των προϊόντων τους, καθώς και για την κατασκευή δαπανηρών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα κέντρα δεδομένων (data centers).

Η Nvidia έχει επενδύσει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), ενώ έχει παράσχει και εγγυήσεις που συνδέονται με έργα κατασκευής κέντρων δεδομένων στα οποία χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός της.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δυσχεραίνουν την αξιολόγηση, από την πλευρά των επενδυτών, της πραγματικής ποιότητας των εσόδων των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών, καθώς και του πραγματικού χρηματοοικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της SEC, David Woodcock, δήλωσε ότι η Επιτροπή εξετάζει τις εταιρικές γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχουν στους επενδυτές πλήρη εικόνα των ενδεχόμενων κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Nvidia με τους αναλυτές την Τρίτη, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος και πρώην οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Colette Kress, δήλωσε ότι η Nvidia είναι υπερήφανη για τον ρόλο της στην υποστήριξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο στο εξής θα επιδεικνύει πολύ μεγαλύτερη επιλεκτικότητα ως προς τις χρηματοδοτικές συμφωνίες με επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου.