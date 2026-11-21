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Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας έχει αποκατασταθεί πλήρως, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αντρέι Νικίτιν.

Ωστόσο, δεν προσδιόρισε πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η οδική κυκλοφορία.

Ο Νικίτιν πρόσθεσε ότι ο υπουργός Μεταφορών, Ντμίτρι Γιαντρόφ, τον ενημερώνει τακτικά για την κατάσταση που επικρατεί στις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών προς την Κριμαία.

Παράλληλα, το υπουργείο Μεταφορών πραγματοποιεί καθημερινά συνεδριάσεις του συντονιστικού επιτελείου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η γέφυρα της Κριμαίας δέχθηκε τρεις επιθέσεις μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Μετά τη δεύτερη επίθεση, στις 17 Νοεμβρίου, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι είχαν διαπιστωθεί ζημιές στη δομή της γέφυρας.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Μαράτ Χουσνουλίν, δήλωσε στον ανταποκριτή της εφημερίδας «Κομερσάντ», Αντρέι Κολέσνικοφ, ότι είχε υποστεί ζημιές η «κύρια δοκός του ανοίγματος», συμπεριλαμβανομένης μίας από τις καμάρες της γέφυρας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα έχει διακοπεί.