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Την ενσύρματη και ασύρματη δικτυακή υποδομή της κεντρικής αποθήκης της Intertrade Hellas αναβάθμισε η Infinitum, υλοποιώντας έργο με τεχνολογίες HPE Aruba Networking. Η εγκατάσταση σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία της αποθήκης, όπου οχήματα αυτόματης καθοδήγησης μεταφέρουν προϊόντα και εξοπλισμό, με απαίτηση συνεχούς συνδεσιμότητας σε όλη τη διαδρομή τους.

Στο επίκεντρο του έργου βρέθηκε η υψηλή διαθεσιμότητα του δικτύου, καθώς η ασύρματη επικοινωνία αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ομαλή κίνηση των οχημάτων και τη ροή των εργασιών. Ο σχεδιασμός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην κάλυψη των χώρων όσο και στην ομαλή μετάβαση της σύνδεσης από το ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης στο επόμενο, καθώς τα οχήματα μετακινούνται μέσα στην εγκατάσταση.

Οι προκλήσεις της εγκατάστασης

Το φυσικό περιβάλλον της αποθήκης διαμόρφωσε ειδικές απαιτήσεις για την υλοποίηση. Το ύψος των 18 μέτρων και οι στενοί διάδρομοι δυσκόλευαν την ομοιόμορφη διάδοση του ασύρματου σήματος, καθιστώντας αναγκαία την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης κάλυψης. Με βάση τη μελέτη ακολούθησαν ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση της νέας υποδομής, ενώ το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει και την υποστήριξή της.

Η δικτυακή υποδομή καλείται να εξυπηρετεί τη συνεχή λειτουργία των οχημάτων αυτόματης καθοδήγησης, γνωστών ως AGVs, σε συνθήκες λειτουργίας 24 ωρών την ημέρα, 365 ημερών τον χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η κάλυψη δεν αντιμετωπίστηκε μόνο ως ζήτημα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο, αλλά ως βασική παράμετρος υποστήριξης της αυτοματοποιημένης λειτουργίας της αποθήκης.

Η τεχνολογική υποδομή

Για τον κορμό του δικτύου και τη συγκέντρωση των δικτυακών συνδέσεων χρησιμοποιήθηκαν μεταγωγείς HPE Aruba Networking CX8100, κατηγορίας Data Center. Στο επίπεδο πρόσβασης, όπου συνδέονται οι τελικές συσκευές, εγκαταστάθηκαν μεταγωγείς CX6200M, κατηγορίας Enterprise Grade.

Το ασύρματο σκέλος του έργου βασίζεται σε υποδομή Wi-Fi 6E. Παράλληλα, η πλατφόρμα HPE Aruba Networking Central παρέχει ενιαία διαχείριση και έλεγχο του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου, συγκεντρώνοντας την εποπτεία των δύο υποδομών σε ένα περιβάλλον.

Συνδεσιμότητα για οχήματα, εργαζομένους και επισκέπτες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα εγκατάσταση ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της κεντρικής αποθήκης της Intertrade Hellas και υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνέχεια. Πέρα από τη λειτουργία των AGVs, η συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων εξυπηρετεί εργαζομένους και επισκέπτες, συμβάλλοντας στην καθημερινή λειτουργία της εγκατάστασης.

Για την Infinitum, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων πληροφορικής κρίσιμης λειτουργίας, το έργο εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο υποδομών IT. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας και δραστηριότητες στους τομείς IT Infrastructure, Platform Engineering και Printing & Imaging.