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Η Μόσχα εκτιμά ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον για διεύρυνση των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε να συμπεριληφθεί και το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της προσφέρει την ευκαιρία να επαναφέρει τις απαιτήσεις που είχε θέσει πριν από την εισβολή.

Το Κρεμλίνο εμφανίζεται θετικό απέναντι στην αμερικανική πρωτοβουλία, επιδιώκοντας να επαναφέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους όρους που είχε διατυπώσει το 2021.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο περιορισμός της περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και η αποχώρηση νατοϊκών δυνάμεων από περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά χαρακτηρίζει καθοριστικής σημασίας την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ευρύτερες ανησυχίες της Μόσχας.

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας πριν από την εισβολή

Οι σημερινές θέσεις της Μόσχας παραπέμπουν στις προτάσεις που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2021, περίπου δύο μήνες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Τότε, η Ρωσία ζητούσε επίσημες εγγυήσεις ότι η Συμμαχία δεν θα προχωρούσε σε περαιτέρω επέκταση, αποκλείοντας την ένταξη της Ουκρανίας, της Γεωργίας αλλά και άλλων χωρών που ανήκαν στο παρελθόν στη Σοβιετική Ένωση.

Επιπλέον, απαιτούσε από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να απέχουν από την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων και τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Στο ρωσικό σχέδιο περιλαμβανόταν, επίσης, η απομάκρυνση νατοϊκών στρατευμάτων από περιοχές όπου δεν βρίσκονταν πριν από το 1997, δηλαδή πριν από τη διεύρυνση της Συμμαχίας προς χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Παράλληλα, η Μόσχα ζητούσε περιορισμούς στη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα σύνορα των δύο πλευρών. Ειδικότερα, πρότεινε την αναστολή περιπολιών ρωσικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων και βομβαρδιστικών κοντά στα σύνορα της άλλης πλευράς.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονταν ακόμη μέτρα για την αποτροπή στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, κυρίως στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και περιορισμοί στην έκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, οι χώρες του ΝΑΤΟ είχαν απορρίψει τις ρωσικές προτάσεις, κρίνοντας ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αποδεκτή βάση για διαπραγματεύσεις.

Source: in.gr