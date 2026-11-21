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Η Visa ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Visa Agentic Ready στο οικοσύστημα αποδοχής πληρωμών. Το διευρυμένο πρόγραμμα, που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Visa Intelligent Commerce, βοηθά τους εμπόρους, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) και τις εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών (acquirers) να προετοιμαστούν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από ψηφιακούς βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) και να συμμετάσχουν στη επόμενη εποχή του εμπορίου.

Σε αυτή τη νέα φάση συμμετέχουν περισσότεροι από 85 φορείς του οικοσυστήματος αποδοχής πληρωμών από όλη την Ευρώπη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έμποροι και τεχνολογικοί πάροχοι μέσα στο 2027.

«Οι ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν προϊόντα, πραγματοποιούν αγορές και πληρώνουν. Για να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα οι συναλλαγές μέσω αυτών των βοηθών, καταναλωτές και επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να τις εμπιστεύονται, ενώ οι πάροχοι πληρωμών πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Το Agentic Ready ενώνει το οικοσύστημα των πληρωμών για να δοκιμάσουμε στην πράξη τις βέλτιστες λύσεις, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και να προετοιμάσουμε τις συναλλαγές μέσω AI για να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας».

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς

Η Ευρώπη διαθέτει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον πληρωμών, με μεγάλη ποικιλομορφία εμπορικών επιχειρήσεων και καθιερωμένα προαπαιτούμενα για την ασφάλεια, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των συναλλαγών από τους καταναλωτές. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της Visa στην παροχή εμπιστοσύνης, ασφάλειας και τεχνολογίας που στηρίζουν νέες μορφές εμπορίου, το Agentic Ready for Acceptance έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το οικοσύστημα να προετοιμαστεί για συναλλαγές μέσω AI agents, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το πρόγραμμα παρέχει σε εμπόρους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών ένα κοινό πλαίσιο δοκιμών, ώστε να εξετάσουν πώς αξιόπιστοι ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναγνωρίζονται, να πιστοποιούνται και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές τους. Το πλαίσιο αυτό υποστηρίζει συναλλαγές τόσο με κάρτες ιδιωτών όσο και με εταιρικές κάρτες, δημιουργώντας τις βάσεις για υπηρεσίες και πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) μέσω AI agents. Παρέχοντας έναν κοινό τρόπο δοκιμής νέων εμπειριών, με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής πληρωμών στην οποία ήδη βασίζονται, η Visa διευκολύνει τους συνεργάτες της να ενσωματώσουν στοιχεία εμπιστοσύνης και ευφυούς τεχνολογίας στις διαδικασίες των εμπορικών συναλλαγών τους.

Συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα αποδοχής πληρωμών

Οι εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών προσφέρουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες στις οποίες στηρίζονται οι έμποροι. Με την επέκταση του Agentic Ready, οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν εφαρμογές συναλλαγών μέσω AI agents σε πραγματικές συνθήκες, βοηθώντας τη Visa να αξιολογήσει τον βαθμό ετοιμότητας και να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών αγορών, συστημάτων πληρωμών και εμπορικών επιχειρήσεων.