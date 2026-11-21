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Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Πάολο Μπουλγκάρι, ο οποίος ανέδειξε τον οικογενειακό οίκο Bulgari σε διεθνές επίπεδο και τον καθιέρωσε στον χώρο της υψηλής μόδας, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Την είδηση μεταδίδει η εφημερίδα La Repubblica.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη.

Η ιστορία του διάσημου οίκου κοσμημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιταλική πρωτεύουσα.

Ιδρυτής του ήταν ο παππούς του Πάολο, ο Έλληνας μετανάστης Σωτήριος Βούλγαρης, ο οποίος έφτασε στη Ρώμη σχεδόν χωρίς χρήματα.

Το 1894 άνοιξε το πρώτο του κατάστημα αργυροχοΐας στην οδό Σιστίνα. Έντεκα χρόνια αργότερα, εγκαινιάστηκε το ιστορικό κατάστημα στην οδό Κοντότι, κοντά στην Πιάτσα ντι Σπάνια, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Ο Πάολο κληρονόμησε την επιχείρηση από τον πατέρα του και, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, κατάφερε να επεκτείνει την οικογενειακή δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Οι συγγενείς του τον χαρακτήρισαν «μεγάλο κοσμηματοποιό της εποχής μας».

Η Bulgari γνώρισε τη μεγάλη της ακμή τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, όταν τα κοσμήματά της έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στους αστέρες του κινηματογράφου.

Η εταιρεία παρέμεινε οικογενειακή επιχείρηση έως το 2011, οπότε εξαγοράστηκε από τον γαλλικό όμιλο LVMH.

Παρ’ όλα αυτά, η Bulgari διατήρησε τους στενούς δεσμούς της με τη Ρώμη.

Πρόσφατα, ο οίκος εγκαινίασε ξενοδοχείο στην πλατεία του Αυτοκράτορα Αυγούστου, ενώ ανέλαβε και το κόστος της αποκατάστασης του αρχαίου Μαυσωλείου του Αυγούστου, το οποίο βρίσκεται εκεί.