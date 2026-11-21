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Οι ερευνητές της Kaspersky εντόπισαν κυβερνοεπιθέσεις που εκμεταλλεύονται το έντονο ενδιαφέρον των gamers παγκοσμίως για την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI. Σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεμετρίας της εταιρείας, από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 27.416 ανιχνεύσεις κακόβουλου λογισμικού και δυνητικά ανεπιθύμητων εφαρμογών που σχετίζονται με το GTA VI.

Για να μολύνουν τις συσκευές των χρηστών, οι δράστες ενδέχεται να διανέμουν πλαστά προγράμματα εγκατάστασης, εργαλεία που υπόσχονται να παρακάμψουν τη διαδικασία ενεργοποίησης του παιχνιδιού, καθώς και άλλες παραπλανητικές εφαρμογές. Η Kaspersky εντόπισε επίσης πολυάριθμες απόπειρες phishing με δόλωμα το GTA VI, με στόχο την υποκλοπή χρημάτων και προσωπικών δεδομένων.

Το GTA VI κυκλοφόρησε στην έκδοση για κονσόλες στις 19 Νοεμβρίου 2026, με την ώρα διάθεσης να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη ζώνη ώρας. Σε ορισμένες περιοχές, το παιχνίδι έγινε διαθέσιμο ήδη από τις 18 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για PC.

Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη σύγχυση των χρηστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του παιχνιδιού στις διάφορες πλατφόρμες, διανέμοντας κακόβουλα ή δυνητικά επιβλαβή αρχεία που εμφανίζονταν ως επίσημα προγράμματα εγκατάστασης, εργαλεία ενεργοποίησης, προγράμματα δημιουργίας κλειδιών ενεργοποίησης ή cheats που υπόσχονταν καλύτερες επιδόσεις στο παιχνίδι. Στόχευσαν κυρίως χρήστες PC, προσφέροντάς τους πλαστές εκδόσεις του παιχνιδιού.

Αντί για το GTA VI, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να περιέχουν διάφορες απειλές, από Trojans έως παρεμβατικό adware. Καθώς η δυνατότητα προφόρτωσης του παιχνιδιού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων δικτύων των κονσολών, κάθε εργαλείο τρίτου που υπόσχεται πρόωρη εγκατάσταση είναι εξ ορισμού πλαστό και ενδέχεται να είναι κακόβουλο.

Η Kaspersky είχε προειδοποιήσει και στο παρελθόν για απάτες που εκμεταλλεύονταν την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA VI, μέσω δήθεν διαρροών, υποσχέσεων για πρόωρη πρόσβαση και ψεύτικων προπαραγγελιών. Απατεώνες που διαχειρίζονταν ιστοσελίδες με την ονομασία «CyberLeek» διαφήμιζαν εκδόσεις του παιχνιδιού που υποτίθεται ότι είχαν διαρρεύσει. Προσέφεραν «πρόσβαση στο πλήρες παιχνίδι» έναντι 1.000 δολαρίων ή 24ωρη πρόσβαση σε δοκιμαστική έκδοση έναντι 100 δολαρίων. Παράλληλα, διοργάνωναν εκστρατείες crowdfunding, υποσχόμενοι ότι θα διέθεταν το παιχνίδι σε όλους μόλις συγκεντρωνόταν το απαιτούμενο ποσό.

Η Kaspersky εντόπισε, επίσης, πλαστές ιστοσελίδες προπαραγγελίας και λήψης του παιχνιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες καλούνταν να κατεβάσουν ύποπτο λογισμικό με το πρόσχημα της επιβεβαίωσης ότι δεν ήταν ρομπότ. Καταγράφηκαν ακόμη παραπλανητικά αιτήματα πληρωμής και απόπειρες υποκλοπής προσωπικών στοιχείων.

Για την προστασία των χρηστών από τέτοιου είδους απάτες, η Kaspersky συνιστά τα εξής: