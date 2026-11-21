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Επενδυτικό ενδιαφέρον που θα μπορούσε να φτάσει έως τα 10 δισ. ευρώ συγκεντρώνει η ελληνική αγορά κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών και Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA). Η μετατροπή του ενδιαφέροντος σε υλοποιημένα έργα, ωστόσο, προϋποθέτει διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο, σταθερούς κανόνες και διαδικασίες που θα επιτρέπουν να προχωρούν οι ώριμες επενδύσεις.

Την εικόνα αυτή παρουσίασε η διοίκηση της Ένωσης στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της, στις 11 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, η αγορά έχει περάσει από τις εξαγγελίες σε φάση υλοποίησης, με έργα ισχύος 40–60 MW σε εξέλιξη ή προχωρημένη κατασκευή. Οι επενδύσεις για τις υποδομές που βρίσκονται σε λειτουργία και υπό κατασκευή υπολογίζονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το δυνητικό μέγεθος των 10 δισ. ευρώ αφορά το ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και όχι εξασφαλισμένες επενδύσεις.

Ηλεκτρικός χώρος και σταθεροί κανόνες

Για την GRDCA, η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη συνέχεια. Η Ένωση ζητεί ουσιαστικό έλεγχο της ωριμότητας των αιτημάτων σύνδεσης, ώστε να διαχωρίζονται τα πραγματικά επενδυτικά σχέδια από έργα που παραμένουν σε θεωρητικό ή πρώιμο στάδιο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια σε επενδύσεις που είναι έτοιμες να προχωρήσουν.

Αντίστοιχη βαρύτητα αποδίδει στην προβλεψιμότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της GRDCA και Managing Director Greece της Digital Realty, Αλέξανδρος Μπεχράκης, υπογράμμισε ότι η κατασκευή ενός data center μπορεί να διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια, η απόσβεσή του απαιτεί 10–15 χρόνια και η λειτουργική του ζωή εκτείνεται σε ορίζοντα 30–50 ετών. Με αυτά τα δεδομένα, τόνισε ότι το καθεστώς δεν μπορεί να αλλάζει δύο ή τρεις φορές όσο ένα έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το ψηφιακό έλλειμμα και η αναπτυξιακή ευκαιρία

Παρά την κινητικότητα, η Ένωση εκτιμά ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σε υποδομές κέντρων δεδομένων έναντι άλλων αγορών. Ως ένδειξη της απόστασης αυτής παρουσίασε το μερίδιο των data centers στην εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τοποθετεί περίπου στο 0,1%, έναντι παγκόσμιου μέσου όρου περίπου 1,5%. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα είναι περίπου οκτώ φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Κατά την GRDCA, η εικόνα αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες εξακολουθεί να εξυπηρετείται από υποδομές εκτός Ελλάδας. Η κάλυψη του κενού αποτελεί, όπως υποστηρίζει, όχι μόνο επενδυτική ευκαιρία, αλλά και προϋπόθεση για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως περιφερειακού κόμβου για υπηρεσίες cloud, τεχνητής νοημοσύνης και άλλες κρίσιμες ψηφιακές εφαρμογές.

Η διεθνής ζήτηση δημιουργεί πρόσθετο πεδίο ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που επικαλέστηκε η Ένωση, η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers αναμένεται να αυξηθεί από 415 TWh το 2024 σε 945 TWh το 2030. Σε αυτό το περιβάλλον, η έγκαιρη ανάπτυξη υποδομών θεωρείται από την GRDCA κρίσιμη για την προσέλκυση νέας ζήτησης και επενδύσεων.

Οι θέσεις για ενέργεια, νερό και θόρυβο

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν επίσης τρία κείμενα θέσεων της Ένωσης για την ενεργειακή κατανάλωση, τη χρήση νερού και τον θόρυβο, ζητήματα που συνοδεύουν την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων.

Στο ενεργειακό σκέλος, η GRDCA εκτιμά την κατανάλωση του κλάδου στην Ελλάδα σε περίπου 65 GWh για το 2024, με λειτουργικό φορτίο πληροφοριακού εξοπλισμού κοντά στα 20 MW. Σύμφωνα με την ίδια, ακόμη και με μελλοντικό φορτίο IT 200–250 MW, η συμμετοχή των data centers στην εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1%, ανάλογα με την ανάπτυξη και τη χρήση των εγκαταστάσεων.

Για το νερό, η Ένωση αναφέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί αερόψυξη και κλειστά κυκλώματα, με σχεδόν μηδενική λειτουργική χρήση νερού. Ως προς τον θόρυβο, υποστηρίζει ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός και η επιλογή εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών μπορούν να περιορίσουν την επιβάρυνση, σε πολλές περιπτώσεις σε επίπεδα που δεν διακρίνονται από τον συνήθη περιβαλλοντικό θόρυβο στα όρια του οικοπέδου.

Στα τεχνικά στοιχεία που παρουσίασε περιλαμβάνεται η δυνατότητα μείωσης του θορύβου έως και κατά 15 dB(A) με σύγχρονους ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών, σε σύγκριση με παλαιότερες τεχνολογίες. Για τις εφεδρικές γεννήτριες, επικαλέστηκε τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κέντρων Δεδομένων (EUDCA), που προβλέπουν 20–40 ώρες λειτουργίας ετησίως για δοκιμές και συντήρηση.

Κρίσιμες υποδομές με απαιτήσεις διαφάνειας

Η GRDCA έδωσε παράλληλα έμφαση στον ρόλο των data centers ως υποδομών που στηρίζουν πληρωμές, τραπεζικές υπηρεσίες, συστήματα υγείας, δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και logistics. Συνέδεσε, μάλιστα, τη σημασία της αξιόπιστης και αδιάλειπτης λειτουργίας τους με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τις Οδηγίες NIS2 και CER.

Η ανάπτυξη του κλάδου, σύμφωνα με τις θέσεις της Ένωσης, πρέπει να συνοδεύεται από μέτρηση και δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων, προγραμματισμό, συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην παρακολούθηση δεικτών ενεργειακής απόδοσης και χρήσης νερού, όπως οι PUE και WUE, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών δεικτών. Η GRDCA είναι μέλος της EUDCA από το 2026 και δηλώνει ενεργή συμμετοχή στο Climate Neutral Data Centre Pact.

Η ίδια η Ένωση αριθμεί πλέον 70 εταιρείες-μέλη και έξι ανεξάρτητους συμβούλους, έχοντας ξεκινήσει με 10 μέλη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Στην παρουσίαση συμμετείχαν, εκτός από τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, ο αντιπρόεδρος Νίκος Κωνσταντινίδης της Data4, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Δριτσάνος της Schneider Electric, ο ταμίας Νίκος Μαδιάς της Sparkle και ο Τηλέμαχος Μωραΐτης, ως εκπρόσωπος της Microsoft στο διοικητικό συμβούλιο.