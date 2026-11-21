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Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute – CRI) παρουσίασε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στην Αθηναϊκή Λέσχη, τον πρώτο παγκοσμίως Δείκτη Κυκλικής Οικονομίας (Circularity Rating) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων 20 εταιρειών και οργανισμών από διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία του CRI ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να αξιολογούν συστηματικά τις επιδόσεις τους στην κυκλική οικονομία, να εντοπίζουν περιθώρια βελτίωσης και να ενσωματώνουν πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή λειτουργία και τη στρατηγική τους.

Ο νέος Δείκτης Κυκλικής Οικονομίας

Το Circularity Rating αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο εξετάζει τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Εστιάζει σε βασικούς τομείς, όπως η εταιρική στρατηγική, η αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, η πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων, ο κυκλικός σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών και η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώνουν τις υφιστάμενες πρακτικές τους, να προσδιορίζουν συγκεκριμένες ευκαιρίες βελτίωσης και να παρακολουθούν την πρόοδό τους βάσει μετρήσιμων δεικτών απόδοσης.

Η παρουσίαση του νέου Δείκτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των πρόσφατων ευρωπαϊκών νομοθετικών εξελίξεων, όπως ο Κανονισμός Οικολογικού Σχεδιασμού για Βιώσιμα Προϊόντα (ESPR), ο Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το Δικαίωμα στην Επισκευή. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες απαιτήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην αποτελεσματική διαχείριση πόρων, την καινοτομία και την κυκλικότητα.

Ουσιαστικός διάλογος με την επιχειρηματική κοινότητα

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας αναπτύχθηκε διάλογος μεταξύ της Διοίκησης του CRI, των τεχνικών του συμβούλων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και οργανισμών, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιχειρηματική αξία της κυκλικότητας, στη δυνατότητα μείωσης του λειτουργικού κόστους μέσα από την ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων, καθώς και στον ρόλο της συστηματικής αξιολόγησης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εταιρικής αξιοπιστίας.

Ο Πρόεδρος του CRI, κ. Γιάννος Γραμματίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της νέας πρωτοβουλίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας: «Μετά την επέκταση τού δείκτη κατάταξης ESG τού CRI και στον δημόσιο τομέα, ήδη δημιουργήσαμε τον πρώτο παγκοσμίως δείκτη κατάταξης κυκλικής οικονομίας συνεχίζοντας να πρωτοπορούμε στην προσπάθεια ενημέρωσης και συμμόρφωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις κυκλικότητας τής ευρωπαϊκής νομοθεσίας πού οδηγούν σέ ένα ασφαλέστερο περιβάλλον».

Ο Αντιπρόεδρος του CRI, κ. Νίκος Αυλώνας, αναφέρθηκε στον ρόλο της μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων κυκλικότητας, σημειώνοντας: «Η μέτρηση της κυκλικότητας προσφέρει σημαντική στρατηγική αξία στις επιχειρήσεις, καθώς συμβάλλει στην αξιολόγηση των επιδόσεών τους, στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τον καινοτόμο και πρωτοποριακό ρόλο του CRI στην Ελλάδα»

Με την παρουσίαση του Circularity Rating, το CRI διευρύνει το πεδίο των πρωτοβουλιών του, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην ανεξάρτητη αξιολόγηση της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την υποστήριξη της μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε πιο κυκλικά και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα.