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Ενώ ειναι ακόμα νωπές οι εντυπώσεις απο την ανακοίνωση – προειδοποίηση της Fitch για τη γαλλική οικονομία και την υποβάθμιση της προοπτικής πιστοληπτικής ικανότητας, η γαλλική οικονομία βυθίζεται στη στασιμότητα και την κρίση.

Η Le Monde σημειώνει ότι η Εθνοσυνέλευση συνεχίζει να συζητά «ένα νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2027 που είναι αποκομμένο από την πραγματική κατάσταση της χώρας και σχολιάζει ότι παρα το γεγονός ότι η αύξηση του ΑΕΠ είναι σχεδόν μηδενική, τα επιτόκια εκτοξεύονται στα ύψη, οι κοινωνικές αναταραχές εδραιώνονται και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές οι εθνικοί εκπρόσωποι συνεχίζουν να λαμβάνουν δημοσιονομικές αποφάσεις που καταργούν τις περικοπές ή προσθέτουν δαπάνες, χωρίς καμία συνολική συνοχή.

Υφεση και προϋπολογισμός

Οι επιδεινούμενοι οικονομικοί δείκτες, που δείχνουν όλοι πτωτική πορεία, θα έπρεπε λογικά να είχαν προκαλέσει σοκ. Παρόλο που η Γαλλία δεν βρίσκεται τεχνικά σε ύφεση, αυτό το σημείο καμπής θα μπορούσε να έρθει το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η κοινωνική κρίση υπονομεύει τόσο την κατανάλωση όσο και τις επενδύσεις.

Το σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο καταρτίστηκε το καλοκαίρι με βάση πολύ πιο αισιόδοξες παραδοχές σχετικά με την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, είναι ήδη ξεπερασμένο. Η κυβέρνηση είχε υπολογίσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% το 2027, αλλά η Γαλλία ενδέχεται να εισέλθει στη χρονιά με αρνητική δυναμική ανάπτυξης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο στόχος της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ, ο οποίος απαιτεί εξοικονόμηση 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι πλέον αξιόπιστος. Η Γαλλία έχει να αντιμετωπίσει το τεράστιο έργο της επείγουσας εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της, σε μια εποχή που η οικονομία της χρειάζεται στήριξη, υπογραμμίζει η Le Monde.

Budget 2027 : la piste du 49.3 tient la corde 👉 https://t.co/xslOrKYzuR https://t.co/0jjNEy7eab — Les Echos (@LesEchos) November 22, 2026

Η οικονομική Les Echos, σε άρθρο για τον προυπολογισμό κάνει έναν παραλληλισμό με τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη του ομηρικού έπους. Σημειώνει χαρακτηριστικά :

Στην οδύσσεια του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2027, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της Χάρυβδης —διατάγματα, τα οποία θα απαιτούσαν την εφαρμογή του αρχικού κειμένου που δεν επαρκεί πλέον για την ισοσκέλιση των λογαριασμών— και της Σκύλλας —της χρήσης του άρθρου 49.3, το οποίο ενέχει υψηλό κίνδυνο μομφής και, κατά συνέπεια, αδυναμίας ενός προϋπολογισμού. Όπως και ο Οδυσσέας, η εκτελεστική εξουσία φαίνεται να οδεύει προς τη δεύτερη επιλογή, παρά τον κίνδυνο καταστροφής.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο ότι δεν θα έκανε χρήση του άρθρου 49.3, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να εγκρίνει νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Ακόμα, από την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία της να βρει συμβιβασμό επί του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η άρνησή της να διαπραγματευτεί με τον Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία, την οποία επανέλαβε ο Υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών Νταβίντ Αμιέλ την Παρασκευή στη Γερουσία, και η έλλειψη οργανωμένων συζητήσεων με τους Σοσιαλιστές υποδηλώνουν εδώ και καιρό ότι θα επιβληθούν εκτελεστικά διατάγματα.

Οι αντιδράσεις

Η κυβέρνηση επιθυμεί οι συνταξιούχοι να συνεισφέρουν περίπου 5,4 δισ. ευρώ, μέσω του παγώματος της αναπροσαρμογής των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.260 ευρώ και της μεταρρύθμισης της έκπτωσης 10% στον φόρο εισοδήματος.

Ωστόσο, οι ηγέτες των συνδικάτων υποστηρίζουν ότι τα χρήματα δεν πρέπει να προέρχονται από τις τσέπες των συνταξιούχων.