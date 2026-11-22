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Μια πυρκαγιά σε ρωσικό φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Βαλτική Θάλασσα συνέχισε να καίει όλη τη νύχτα, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσής της, δήλωσε την Κυριακή η ακτοφυλακή στη Φινλανδία.

Ο φινλανδικός στρατός δήλωσε ότι η επίθεση στο Sparta II το Σάββατο πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από την Ουκρανία και ότι το πλοίο αργότερα παρασύρθηκε σε φινλανδικά ύδατα όπου παραμένει αγκυροβολημένο. Τα 16 μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν σε ένα κοντινό ρωσικό πλοίο.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η ακτοφυλακή έδειξαν πολλά σκάφη να κάνουν κατάσβεση,με κανόνια νερού , για το Sparta II κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις φλόγες και να ψύξουν εμπορευματοκιβώτια που ήταν στοιβαγμένα στο κατάστρωμά του.

Η Ουκρανία έχει στείλει κύματα στρατιωτικών drones προς την βορειοδυτική παράκτια περιοχή του Λένινγκραντ της Ρωσίας φέτος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που εισήλθαν στον εναέριο χώρο των κοντινών χωρών της Βαλτικής, οδηγώντας σε φόβους ότι ο πόλεμος εξαπλώνεται σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Το πλοίο, με προορισμό το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, υπέστη ζημιές σε διεθνή ύδατα δυτικά του ρωσικού νησιού Γκόγκλαντ, δήλωσαν οι Φινλανδικές Ένοπλες Δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας έναν ισχυρισμό Ρώσων αξιωματούχων, αναφερει το Reuters.

Russian cargo ship still on fire off Finland after attack https://t.co/WNTRutnk8p — Reuters (@Reuters) November 22, 2026

Ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων στον Φινλανδικό Κόλπο, ένα στενό παρακλάδι της Βαλτικής Θάλασσας, δεν μπορεί να αποκλειστεί, δήλωσε την Κυριακή στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ο Διοικητής του Εσθονικού Ναυτικού Ίβο Βαρκ.

Ο φινλανδικός στρατός δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εντόπισε πλήγμα σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη .

Επιχείρηση διάσωσης απο ρωσικό ελικόπτερο

Σύμφωνα με το BBC, λίγο μετά το περιστατικό, το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ανέφερε ότι ένα ρωσικό ελικόπτερο ήταν ύποπτο για παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας, πράγμα που ενδεχομένως συνδέεται με «επιχειρήσεις διάσωσης ή εντοπισμού».

Ένα ρωσικό σκάφος διάσωσης πλησίασε το πλοίο και το πλήρωμα του ενημέρωσε ότι δεν χρειαζόταν να εκκενωθεί, έγραψε ο κυβερνήτης του Καλίνινγκραντ στο Telegram, προσθέτοντας: «Το πλήρωμα εκτελεί επί του παρόντος τις απαραίτητες εργασίες και σχεδιάζει να συνεχίσει την πορεία του».

Η Φινλανδική Συνοριακή Φρουρά ανέφερε αργότερα ότι το πλήρωμα είχε εκκενωθεί σε άλλο ρωσικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς τη Ρωσία. Το ρωσικό σκάφος διάσωσης παρέμεινε στη θέση του πληγέντος πλοίου.

Το Sparta II είναι ένα φορτηγό πλοίο μήκους 121 μέτρων (397 ποδιών) με ρωσική σημαία, το οποίο ανήκει στη ρωσική ναυτιλιακή εταιρεία Oboronlogistika και απέπλευσε από την Αγία Πετρούπολη την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Oboronlogistika παρέχει υπηρεσίες logistics για το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.