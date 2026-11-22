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Προς τα κάτω αναθεώρησε η Gap τις ετήσιες προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη, καθώς η έναρξη του τελευταίου τριμηνου της χρονιάς εξελίχθηκε πιο αργά από το αναμενόμενο.

Την ίδια στιγμή οι θετικές τάσεις στην Old Navy, τη μεγαλύτερη μάρκα του ομίλου, έδειξαν ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Άνω κάτω η μετοχή της Gap

Οι μετοχές της αμερικανικής αλυσίδας λιανικής πώλησης ενδυμάτων σημείωσαν άνοδο άνω του 2% στις μετα-κλεισίματος συναλλαγές, αφού η Old Navy ανακοίνωσε τριμηνιαίες πωλήσεις καλύτερες από τις αναμενόμενες και η εταιρεία όρισε την Ashley Kechter, στέλεχος της Vuori, να αναλάβει τη διεύθυνση της Athleta, της μάρκας αθλητικών ενδυμάτων της που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ενώ η ομώνυμη μάρκα Gap ​φαίνεται πως τα πάει καλύτερα στο κομμάτι της ανάπτυξης, ​το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο της Gap, που περιλαμβάνει τα brands Old Navy, Athleta και Banana Republic, έχει μείνει πίσω, με τους επενδυτές να μην φαίνεται να βρίσκουν θετικές ενδείξεις.

Νωρίτερα φέτος, η Gap απέδωσε τις χαμηλές πωλήσεις φορεμάτων και άλλων εποχιακών κατηγοριών σε λάθη στη διαχείριση των προϊόντων της Old Navy και διόρισε τον βετεράνο του λιανικού εμπορίου Michael Francis ως διευθύνοντα σύμβουλο της αλυσίδας τον Αύγουστο.

Για το τρίμηνο των εορτών, ο λιανοπωλητής αναμένει οι πωλήσεις να κυμανθούν από σταθερές έως μειωμένες κατά 1%

Τι αναμένεται για το 2026

Τα έσοδα της Old Navy αυξήθηκαν κατά 1% στα 2,30 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Gap, Richard Dickson, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η αλυσίδα παρουσίασε «σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο».

Η Gap αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις του οικονομικού έτους 2026 θα παραμείνουν σχεδόν σταθερές, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για αύξηση 1% έως 1,5%. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο αύξηση 1,4%.

Η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη ανά μετοχή σε 2,29 έως 2,34 δολάρια, από το προηγούμενο εύρος των 2,35 έως 2,45 δολαρίων.

Η Athleta, η μικρότερη αλυσίδα της Gap από άποψη εσόδων, συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις, καθώς προσπαθεί να απορροφήσει τα πλεονάζοντα αποθέματα και να ενισχύσει την ελκυστικότητα της μάρκας. Ανακοίνωσε πτώση 15% στις συγκρίσιμες πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο.

Για το τρίμηνο των εορτών, ο λιανοπωλητής αναμένει οι πωλήσεις να κυμανθούν από σταθερές έως μειωμένες κατά 1%, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 2,6%. Η εταιρεία ανέφερε ότι το τρέχον τρίμηνο ξεκίνησε αργά, πριν παρουσιάσει βελτίωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Η TJX δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η ζήτηση για προϊόντα σε έκπτωση κατά τη διάρκεια των εορτών παρέμεινε ισχυρή, αλλά η Target ανέφερε συνεχιζόμενη αδυναμία στον τομέα της ένδυσης, ιδίως στη γυναικεία μόδα.

Για το τρίτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, η Gap ανέφερε καθαρές πωλήσεις ύψους 4,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για περίπου 4,02 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 82 σεντ ξεπέρασαν τις προσδοκίες των 78 σεντ.