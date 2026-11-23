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Είναι, ακόμη, εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί, εάν η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έκανε μεγαλύτερο πάταγο από την παράιτησή του, πριν μόλις 12 ημέρες.

Το βέβαιο είναι ότι, σε μια ακόμη εφαρμογή του νόμου της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα, αν είσαι ο CEO της δεύτερης μεγαλύτερης ετιαρείας στον πλανήτη, θα ήταν επιδραστική είδηση ακόμη και αν έχυνες τον καφέ στο σακάκι σου, πολύ περισσότερο αν ήσουν πρωταγωνιστής σε μια ιστορία που εμπεριέχει απιστία, χρήμα και άρωμα κατασκοπείας.

Προς το παρόν, όπως το θέτει το BBC, τρεις στιγμές προκαλούν πραγματική έκπληξη τις τελευταίες ώρες γύρω από την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μετά την παραδοχή του ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα η οποία φερόταν να είναι κατάσκοπος της Κίνας:

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της επιστροφής του στον κολοσσό των ημιαγωγών ακολουθήθηκε από την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia κατά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολούθησε η στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ουσιαστικά το προφανές: ότι η δική του παρέμβαση προς το διοικητικό συμβούλιο, με το μήνυμα «Ανακαλώ την απόλυσή σου» («You’re unfired»), ήταν εκείνη που άλλαξε την απόφαση. Το μέγεθος της ανατροπής γίνεται σαφές αν αναλογιστεί κανείς όσα υποστήριζε η Nvidia μόλις την περασμένη εβδομάδα. Το διοικητικό συμβούλιο εμφανιζόταν κατηγορηματικό ότι ο Χουάνγκ δεν επρόκειτο να επιστρέψει.

Παράλληλα, η προσωρινή διοίκηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδίαζε ορισμένες στρατηγικές αλλαγές, απομακρυνόμενη από την κατεύθυνση που είχε χαράξει η εποχή Χουάνγκ.

Όλα αυτά ανήκουν πλέον στον κάλαθο των αχρήστων της εταιρικής ιστορίας.

Πρόκειται για μια επιστροφή που, από καθαρά οικονομική άποψη και με βάση τα μεγέθη της, ξεπερνά ακόμη και τις περιπτώσεις της επιστροφής του Σαμ Άλτμαν στην OpenAI και του Στιβ Τζομπς στην Apple.

Ο λόγος της ανατροπής έγινε σαφής ήδη από την πρώτη ανακοίνωση. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας που να συνδέονται με την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του. Μια τέτοια διαβεβαίωση θα μπορούσε να προέλθει μόνο από τον Λευκό Οίκο.

Μία ώρα αργότερα, ο πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

Σε αυτό το σημείο το BBC θυμίζει τη συνέντευξη με τον Τζένσεν Χουάνγκ τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά την οποία ο ίδιος είχε υποστηρίξει ανοιχτά ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην Κίνα η πρόσβαση στους προηγμένους μικροεπεξεργαστές της Nvidia.

Ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους στον κόσμο που μπορούσαν βάσιμα να ισχυριστούν ότι γνώριζαν τόσο τον τρόπο σκέψης του προέδρου Τραμπ όσο και εκείνον του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Πολύ σκληρός για να τον διώξεις

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς απέναντι στην Κίνα, οι οποίοι επιθυμούσαν τον περιορισμό των εξαγωγών, και σε εκείνους που υποστήριζαν την επιχειρηματολογία του Χουάνγκ.

Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Τα τσιπ της Nvidia είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η επιρροή του Τζένσεν Χουάνγκ σε αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού τον καθιστούσε ισχυρότερο παράγοντα από πολλούς ηγέτες κρατών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με τεράστια σημασία όχι μόνο για την χρηματιστηριακή άνθηση του αμερικανικού τεχνολογικού κλάδου, η οποία έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, αλλά και για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, την αμερικανική πολιτική και, φυσικά, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Οι πρόσφατες αμφιβολίες γύρω από τη Nvidia έπληξαν τον πυρήνα της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλωστε, πρόκειται για μια εταιρεία που καταγράφει πραγματικά εντυπωσιακές πωλήσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 δισ. δολάρια φέτος, έναντι μόλις 27 δισ. δολαρίων πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο κεντρικός ρόλος του Χουάνγκ στην πορεία της εταιρείας του – από προμηθευτή καρτών γραφικών για τις κονσόλες της Sega έως βασικό πυλώνα της τεχνητής νοημοσύνης – σήμαινε ένα πράγμα: ο Τζένσεν ήταν πλέον υπερβολικά σημαντικός για να αποπεμφθεί.

Είναι ο Τζένσεν Χουάνγκ ο πιο πολύτιμος άνθρωπος στον πλανήτη;

Η εκτίναξη της μετοχής της Nvidia, μετά την είδηση ότι ο ίδιος επιστρέφει, φαίνεται να υποδηλώνει πως η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι καταφατική, σύμφωνα με την Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια ερευνών της χρηματιστηριακής εταιρείας XTB. Όπως επισημαίνει, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας αυξήθηκε ήδη κατά 1 τρισ. δολάρια μέσα στη σημερινή ημέρα.

Η ίδια εκτιμά ότι η επιστροφή του Χουάνγκ επιβεβαιώνει πως αποτελεί τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης και ότι «ασκεί μια σχεδόν μαγική επιρροή στον συγκεκριμένο κλάδο».

«Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, αυτός ο άνθρωπος είχε απομακρυνθεί από την εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε, εξαιτίας σοβαρών παραπτωμάτων και πιθανών ζητημάτων εθνικής ασφάλειας», αναφέρει η Μπρουκς.

«Παρότι ο Χουάνγκ δεν διέθετε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του Δ.Σ. της Nvidia αδυνατούν να φανταστούν το μέλλον της εταιρείας χωρίς εκείνον.

Είναι, λοιπόν, ο Τζένσεν Χουάνγκ ο πιο πολύτιμος άνθρωπος στον πλανήτη; Η επιστροφή του προμηνύει τη συνέχιση της ίδιας πρακτικής όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω αλληλοσυνδεόμενων επενδύσεων, καθώς και την ταχύτατη ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό ακριβώς είναι που ενθουσιάζει τις αγορές», καταλήγει.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί θρίαμβο του χρήματος επί της ηθικής

Ο David Paul Morris του Bloomberg έχει μια περισσότερο «προτεσταντική» προσέγγιση: Τα χρηματοοικονομικά δεν ενδιαφέρονται για τα συναισθήματά σας, γράφει.

Ειδικά στις ΗΠΑ, σκοπός μιας εταιρείας δεν είναι να ενεργεί με γνώμονα το δίκαιο, το ανθρώπινο ή το ηθικό, αλλά να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τους μετόχους της. Η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τη Δευτέρα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Τζένσεν Χουάνγκ, από τον οποίο είχε μόλις πρόσφατα απομακρυνθεί, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Με βάση τα συνήθη μέτρα και σταθμά, η εξέλιξη είναι σοκαριστική. Με βάση, όμως, την αμείλικτη αριθμητική των αγορών, είναι απολύτως συμβατή με τη λογική τους, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο πριν από δύο εβδομάδες, εν μέσω έρευνας για την ερωτική του σχέση με πελάτη, η οποία θεωρείται ύποπτη από τις αμερικανικές αρχές ότι είναι κατάσκοπος.

Δεν είχε καλά καλά αποχωρήσει και ήδη κορυφαία στελέχη της Silicon Valley και της Ουάσιγκτον άρχισαν να ζητούν την επιστροφή του. Ο ίδιος δήλωσε ότι θα αποτελούσε τιμή του να επιστρέψει, ενώ η εταιρεία υποστήριζε ότι δεν είχε τέτοιο σχέδιο.

Προφανώς, κάτι άλλαξε: τη Δευτέρα, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον Χουάνγκ ήταν ομόφωνη.

Ακόμη και ο πιο ψυχρός και κυνικός μέτοχος θα έπρεπε να προβληματιστεί από αυτή την αιφνίδια ανατροπή. Λιγότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι η συμπεριφορά του Χουάνγκ ήταν «ασύμβατη με τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα και τις πολιτισμικές αρχές της εταιρείας».

Το μήνυμα ότι οι κανόνες και οι αρχές δεν ισχύουν κατ’ ανάγκην για όσους βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να απογοητευτούν και να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία. Άλλοι μπορεί να εκλάβουν αυτή τη στάση ως δικαιολογία για να επιδείξουν και οι ίδιοι ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τι γίνεται, όμως, αν, παρά τα παραπάνω, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί ότι η εταιρεία αξίζει περισσότερο με τον Χουάνγκ στο τιμόνι παρά χωρίς αυτόν; Τότε, σύμφωνα με τους άνευ ηθικών αναστολών κανόνες της αγοράς, οι διοικητικοί σύμβουλοι της Nvidia δικαιολογούνται να τον επαναφέρουν.

Όσο για το προηγούμενο που δημιουργείται για άλλες εταιρείες ή για επικεφαλής επιχειρήσεων με αμαυρωμένη φήμη, οι οποίοι επιθυμούν μια δεύτερη ευκαιρία, αυτό είναι πρόβλημα που θα πρέπει να απασχολήσει τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τους επενδυτές τους.

Αν η πορεία της μετοχής αποτελεί ένδειξη της μακροπρόθεσμης αξίας της εταιρείας, τότε η Nvidia ήταν σαφώς σε καλύτερη θέση με τον συνιδρυτή της στην κορυφή.

Μέχρι την Παρασκευή, η χρηματιστηριακή της αξία είχε υποχωρήσει κατά 1,5 τρισ. δολάρια σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν αποκαλυφθούν οι περιπέτειες του Χουάνγκ, εξέλιξη που αντανακλούσε, βεβαίως, και τη γενικότερη υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών.

Μετά την εντυπωσιακή επαναφορά του και τη διαβεβαίωση του διοικητικού συμβουλίου ότι «δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», η εταιρεία ανέκτησε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά τα δύο τρίτα των απωλειών της.

Οι κανόνες του χρήματος

Η υπόθεση απέχει πολύ από το να έχει κλείσει. Η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα ευρήματά της ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας. Άλλες λεπτομέρειες μπορεί να έρθουν σταδιακά στο φως ή να μη δημοσιοποιηθούν ποτέ, όπως, για παράδειγμα, το πόσο βαρύνουσα ήταν η παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην αλλαγή στάσης της εταιρείας.

Και ακόμη κι αν ο Χουάνγκ έχει πλέον αποκαταστήσει τη θέση του, η ανάγκη για έναν ισχυρότερο πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου είναι, τουλάχιστον, ολοφάνερη. Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα αυτόν τον ρόλο, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο από το 1993.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι έχουν γενικά δείξει σαφή προτίμηση στις οικονομικές αποδόσεις έναντι των καθιερωμένων αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, θα αντιδράσουν έντονα. Όταν η μετοχή μιας εταιρείας ανεβαίνει, τυπικές διαδικαστικές απαιτήσεις, όπως η ύπαρξη ανεξάρτητου προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο ή ο περιορισμός της θητείας των μελών του, σπάνια βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Καθώς η μετοχή της Nvidia σημείωνε άνοδο τη Δευτέρα, την ίδια πορεία ακολουθούσε και η υπόλοιπη αγορά.

Πράγματι, η υπόθεση Χουάνγκ αναδεικνύει μια άβολη αλήθεια για τον καπιταλισμό των μετόχων: εφόσον καθήκον του διοικητικού συμβουλίου είναι να ενεργεί προς το συμφέρον των ιδιοκτητών της εταιρείας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν είναι απαραίτητο να είναι συμπαθείς, άνθρωποι με αρχές ή ακόμη και προσηλωμένοι στην αλήθεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι αποτελεσματικοί.

Στον πραγματικό κόσμο, η αρετή αποτελεί ανταμοιβή από μόνη της. Στον κόσμο του χρήματος, όμως, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.