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Νέο φόρο σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία , πρότεινε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, λίγες μολις μέρες πριν από τις γενικές εκλογές, λέγοντας ότι αυτό θα βοηθούσε στη χρηματοδότηση της φροντίδας παιδιών, της στέγασης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ενόψει των πρόωρων εκλογών της Κυριακής, οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο, σύμφωνα με τον Σάντσεθ, θέλει να μειώσει τους φόρους για τους πλουσιότερους φορολογούμενους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PP θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες στις εκλογές, αλλά δεν θα εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να γίνει ο κυρίαρχος παράγοντας στην Ισπανία.

«Παρόλο που έχουμε μειώσει την ανισότητα εισοδήματος σε ιστορικά χαμηλά, το πλουσιότερο 0,1% κατέχει περισσότερο από το 10% του πλούτου. Και το μερίδιό του συνεχίζει να αυξάνεται από το 2010», έγραψε ο Σάντσες, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, στο X. «Προτείνουμε έναν φόρο σε περιουσίες αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, ενός επιδόματος ανατροφής παιδιών, στέγασης και καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών. Ας αφήσουμε τα εκατομμύρια να μεταφραστούν και σε δικαιώματα», πρόσθεσε.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Φόρος πλούτου

Οπως τονιζει η Le Monde , διάφοροι φόροι επί των περιουσιακών στοιχείων των πλουσίων έχουν πρόσφατα υποστηριχθεί από αριστερούς πολιτικούς στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και αλλού, καθώς επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την οργή για την ανισότητα και να συσπειρώσουν τις ψηφοφορικές τους βάσεις. Επιχειρηματικές ομάδες έχουν, γενικά, αντιταχθεί σε τέτοιους φόρους, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να ωθήσουν επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Η Ισπανία έχει ήδη θεσπίσει φόρο αλληλεγγύης για μεγάλες περιουσίες, ο οποίος θεσπίστηκε το 2022 και εφαρμόζεται σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος σχεδιάστηκε για να συμπληρώσει τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας και να διασφαλίσει ότι τα πλούσια άτομα συνεισφέρουν ανεξάρτητα από το πού ζουν.