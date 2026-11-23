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Ένα… παράδοξο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο Euronext Athens. Από τη μία πλευρά, τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων παραμένουν ισχυρά, όπως επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα 9μήνου και από την άλλη, το ταμπλό δέχεται πιέσεις. Όπως παρατηρούν χρηματιστηριακοί αναλυτές, πρόκειται για μια διόρθωση που δεν οφείλεται σε αδυναμία αλλά στην ανακύκλωση κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, φαίνεται πως τα μεγάλα ελληνικά και ξένα χαρτοφυλάκια «τραβούν» ρευστότητα από υφιστάμενες, κερδοφόρες θέσεις για να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή τους στις αλλεπάλληλες εκδόσεις και τα deals των ελληνικών ομίλων.

Oι ελληνικές εισηγμένες γίνονται όλο και πιο εξωστρεφείς, ενισχύοντας το επενδυτικό τους story

Euronext Athens: IPO και ομόλογα τραβούν ρευστότητα

Οι νέες εισαγωγές (IPO) και οι διαδοχικές εκδόσεις εταιρικών ομολόγων λειτουργούν ως πόλος έλξης κεφαλαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημόσια προσφορά (IPO) της ΜΕΤΚΑ, η οποία έκλεισε με ισχυρή συμμετοχή, με τις μετοχές να πιστώνονται στους λογαριασμούς των επενδυτών την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενόψει της εισαγωγής.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εισηγμένες γίνονται όλο και πιο εξωστρεφείς, ενισχύοντας το επενδυτικό τους story. Δείχνουν ότι έχουν αφήσει οριστικά στο παρελθόν την εσωστρέφεια, και αρχίζουν και πρωταγωνιστούν σε σημαντικά deals και εκτός συνόρων. Στον τραπεζικό κλάδο ξεχωρίζουν οι στρατηγικές κινήσεις επέκτασης των συστημικών ομίλων, όπως η εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία από τη Eurobank και η είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στην Εθνική Ασφαλιστική.

Τα προμερίσματα επιστρέφουν στο ταμπλό

Το σύστημα τροφοδοτείται διαρκώς με φρέσκο χρήμα από τις «γενναιόδωρες» χρηματικές διανομές, δίνοντας σημαντικές ενέσεις ρευστότητας στην αγορά. Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η αποκοπή του προμερίσματος της Eurobank, ακολουθώντας τις αντίστοιχες διανομές της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) και της Jumbo. Αυτή η εισροή ρευστού στα χαρτοφυλάκια ενισχύει την αγοραστική δύναμη των επενδυτών. Ταυτόχρονα, τα ισχυρά μεγέθη 9μήνου που ανακοίνωσαν βαριά χαρτιά, όπως οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Aegean, προσφέρουν στέρεο έδαφος, αποδεικνύοντας ότι η κερδοφορία στηρίζει τις αποτιμήσεις.

H Jefferies επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δεν αλλάζουν την επενδυτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών, αλλά ενισχύουν τα επιχειρήματα που ήδη τη στηρίζουν

Το μήνυμα των αναλυτών

Ενδεικτικές είναι οι αναφορές των αναλυτών της Deutche Bank και Jefferies, οι οποίοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, η Jefferies σημείωσε ότι έχει περισσότερους λόγους για να διατηρήσει τη θετική της στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, προχωρώντας σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία του κλάδου.

Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύεται, η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή και τα έσοδα από προμήθειες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, την ώρα που οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι των ευρωπαϊκών.

Στην ανάλυσή της με τίτλο «Greek Banks: More Reasons to Believe», η Jefferies επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δεν αλλάζουν την επενδυτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών, αλλά ενισχύουν τα επιχειρήματα που ήδη τη στηρίζουν. Η βελτίωση των επιτοκιακών εσόδων, η αύξηση των καταθέσεων και η διατήρηση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων δημιουργούν, σύμφωνα με τους αναλυτές, μεγαλύτερη ορατότητα για την κερδοφορία του 2027.

Το στοίχημα στην εποχή Euronext

Όλες αυτές οι διεργασίες συνδέονται άμεσα με τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η ενσωμάτωση του ΧΑ στην ευρωπαϊκή οικογένεια της Euronext. Η ένταξη σε ένα ευρύτερο, θεσμικό περιβάλλον αλλάζει σταδιακά τη συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών. Η αγορά γίνεται πλέον πιο ώριμη και πιο επιλεκτική (stock picking), αφήνοντας πίσω τις μονοδιάστατες αντιδράσεις. Τα κεφάλαια κατευθύνονται στοχευμένα σε ομίλους που παράγουν υπεραξίες μέσω εξαγορών, νέων εκδόσεων και ισχυρών μερισμάτων, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη μέρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.