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Ήταν μια από τις χειρότερες εβδομάδες των τελευταίων δεκαετιών για την Wall Street. Πέντε τρισ. δολάρια εξανεμίστηκαν από τον δείκτη αναφοράς της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς του πλανήτη στέλνοντας μήνυμα για το πόσο εξαρτάται η Wall Street από τις megacup μετοχές και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε πέντε συνεδριάσεις ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες της τάξης του 8,6% κατά τη διάρκεια των πέντε συνεδριάσεων και τη μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 23% σημείωσε η μετοχή της Nvidia.

Αν και η εταιρία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών τροφοδότησε ένα μικρό ράλι που ανατράπηκε απότομα μεταφέροντας την πτωτική τάση έξω από τον κλάδο των μετοχών της τεχνολογίας.

Οι εταιρείες που λειτούργησαν ως καταλύτες για την άνοδο της Wall Street κατέγραψαν και την σημαντικότερη προσαρμογή. Οι αποτιμήσεις των megacaps εταιρειών συγκλίνουν με αυτή του ευρύτερου δείκτη, με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από την πανδημία, ενώ η μελλοντική κερδοφορία παραμένει ασυνήθιστα εξαρτημένη από τους κατασκευαστές ημιαγωγών και τον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Bloomberg συγκέντρωσε στα ακόλουθα πέντε διαγράμματα το μέγεθος της κατάρρευσης, τους λόγους για τους οποίους οι μεγαλύτερες μετοχές δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα, τον βαθμό στον οποίο οι προοπτικές κερδοφορίας έχουν καταστεί εξαρτημένες από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), καθώς και το κατά πόσον τα ιστορικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η διόρθωση ενδέχεται να έχει συνέχεια.

Μια ιστορικά κακή εβδομάδα

H «βουτιά» της Wall Street κατακτά τη δική της θέση στην ιστορική καταγραφή των υποχωρήσεων της αγοράς. Η πτώση του δείκτη S&P 500 συνιστά την ένατη μεγαλύτερη εβδομαδιαία από το 1990 και τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση μετά την κατάρρευση της αγοράς τον Μάρτιο του 2020, λόγω της πανδημίας.

Μόνο το sell off που προκάλεσε η ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών τον Απρίλιο του 2025 από τον Αμερικανό πρόεδρο υπήρξε εντονότερο κατά την τελευταία εξαετία.

Η κίνηση αυτή ώθησε τον δείκτη αναφοράς σε περιοχή διόρθωσης, ενώ οι απώλειες στον ισοσταθμισμένο δείκτη κατέδειξαν ότι η αδυναμία είχε εξαπλωθεί πολύ πέρα ​​από τους τεχνολογικούς ηγέτες της αγοράς.

Συρρικνώνεται το «premium» των εταιρειών τεράστιας κεφαλαιοποίησης

Μπορεί το κύμα ρευστοποιήσεων να ήταν ευρύ, ωστόσο η αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων ήταν εντονότερη στην κορυφή της αγοράς.

Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) με βάση τις προβλέψεις για τον S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο ισοσταθμισμένο δείκτη τους τελευταίους έξι μήνες. Πρόκειται για την πιο απότομη ανατροπή στις σχετικές αποτιμήσεις των εταιρειών τεράστιας κεφαλαιοποίησης (megacaps) από τον Ιούνιο του 2020.

Από τις 6 Οκτωβρίου, η διαφορά μεταξύ του δείκτη σταθμισμένου κατά κεφαλαιοποίηση και του μέσου όρου των μετοχών έχει περιοριστεί από 19% σε 6%, καθώς ο μελλοντικός δείκτης τιμής προς κέρδη του δείκτη μειώθηκε από 19,2 φορές τα κέρδη σε 16,5 φορές. Οι επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους σε ολόκληρη την αγορά, αλλά οι μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες στο παρελθόν είχαν τις υψηλότερες αποτιμήσεις, υποτιμούνται με τον ταχύτερο ρυθμό.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Φέρνει Δυσανάλογα Μεγάλα Κέρδη

Αυτή η συρρίκνωση έχει σημασία, καθώς οι προοπτικές κερδοφορίας είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένες, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Barclays. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% του δείκτη S&P 500 βάσει στάθμισης, ωστόσο αναμένεται να συνεισφέρουν σχεδόν τα δύο τρίτα της αύξησης των καθαρών κερδών του το 2027, με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Πέντε εταιρείες αντιστοιχούν περίπου στο μισό του συνόλου, επομένως οποιαδήποτε επιβράδυνση σε αυτές τις δαπάνες θα έθετε σε κίνδυνο ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος της αναμενόμενης αύξησης των κερδών στην αγορά.

Πτώση στο ταμπλό – Άνοδος στις προβλέψεις

Προς το παρόν, ωστόσο, η επιδείνωση που παρατηρείται στις τιμές των μετοχών δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις προβλέψεις. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index έχει υποχωρήσει κατά 43% από το υψηλό της 22ας Ιουνίου, παρόλο που οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών που τον απαρτίζουν έχουν αυξηθεί κατά 35%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Αυτή η απόκλιση έχει συμπιέσει τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) του δείκτη, με βάση τις μελλοντικές εκτιμήσεις, από σχεδόν 30 φορές σε λιγότερο από 13 φορές.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών έχουν την τάση να αλλάζουν πορεία προτού μεταβληθούν τα θεμελιώδη μεγέθη. Το 2022, ο δείκτης έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του τον Οκτώβριο, περίπου επτά μήνες πριν σταματήσει η πτώση των εκτιμήσεων. Ωστόσο αυτή τη φορά το σήμα είναι πιο ασυνήθιστο. Οι προβλέψεις δεν έχουν αρχίσει καθόλου να υποχωρούν.

Οι διορθώσεις σπάνια εξελίσσονται σε bear markets

Το αν αυτό το χάσμα κλείσει μέσω της ανάκαμψης των τιμών των μετοχών ή μέσω ασθενέστερων εκτιμήσεων, ενδέχεται να καθορίσει τις επόμενες εξελίξεις.

Η ιστορία δείχνει ότι μια διόρθωση δεν φέρνει αυτόματα τις αρκούδες στην αγορά. Από το 1990, ο δείκτης S&P 500 έχει κλείσει τουλάχιστον 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του σε 13 περιπτώσεις.

Μόνο σε τέσσερις από αυτές τις περιπτώσεις η πτώση ξεπέρασε το όριο του 20%, το κατώφλι που χαρακτηρίζει μια bear market, και κάθε φορά το γεγονός αυτό συνέπεσε με ένα μείζον σοκ: την κατάρρευση των εταιρειών τεχνολογίας (dotcom), την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, την πανδημία και την έξαρση του πληθωρισμού το 2022.

Οι άλλες εννέα περιπτώσεις ανέκαμψαν προτού ξεπεράσουν αυτό το όριο, αν και στα επεισόδια του 1990, του 1998, του 2018 και του 2025 η απόσταση από αυτό ήταν περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Με τον δείκτη S&P 500 να βρίσκεται πλέον 11,6% χαμηλότερα από το υψηλό του Οκτωβρίου, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η υποχώρηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παραμένει μια διαδικασία αναπροσαρμογής των προσδοκιών ή αν θα εξελιχθεί σε ένα οικονομικό σοκ και πλήγμα για την κερδοφορία — παράγοντες που, ιστορικά, έχουν μετατρέψει τις διορθώσεις σε bear markets.