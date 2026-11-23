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Το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρότεινε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύοντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πλατφόρμες κρυπτοστοιχείων, όπως δήλωσε η πρόεδρός της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Εκτός από τις νέες κυρώσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η Επιτροπή προτίθεται να συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με την επιβολή κυρώσεων σε πλατφόρμες κρυπτοστοιχείων.

Οι νέες κυρώσεις θα στοχεύουν επίσης εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και θα απαγορεύουν στους Ευρωπαίους πολίτες να κατέχουν θέσεις σε εταιρείες στη Ρωσία.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης έναν τρόπο εφαρμογής της απαγόρευσης έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων σε πρώην μαχητές της Ρωσίας, η οποία είχε συμφωνηθεί στο προηγούμενο πακέτο μέτρων, υπό την προϋπόθεση της σκοπιμότητάς της.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσιάζοντας το νέο πακέτο τόνισε ότι στόχος είναι να διατηρήθει η πίεση προς τη Ρωσία, ώστε να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της στην Ουκρανία και πως θα συνεχίσει να προτείνει νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία επιδείξει πραγματική βούληση για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

We are giving Ukraine the strength to secure peace. And Russia, every reason to choose it. Today we present our 22nd package of sanctions ↓ https://t.co/n2RZgJmPVR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2026

Οπως είπε χαρακτηριστικά , με αυτό το πακέτο, αυξάνουμε την πίεση με τρεις τρόπους. Χτυπάμε πιο σκληρά τους τρόπους με τους οποίους η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμό της, στοχεύοντας τις τράπεζές της και τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Απομονώνουμε περαιτέρω τη Ρωσία. Κλείνουμε την πόρτα στη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σφίγγουμε τους κανόνες μας για τη χορήγηση βίζας. Και εντείνουμε την επιβολή των μέτρων.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Επεκτείνεται η απαγόρευση συναλλαγών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες. Και οι 60 τράπεζες θα διαγραφούν από το σύστημα SWIFT.

Επίσης, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα κατά των δικτύων κρυπτονομισμάτων και πληρωμών.Στο πλαίσιο αυτο έχει δημιουργηθει επίσης μια Ειδική Ομάδα για τις Κυρώσεις στον Τομέα των Κρυπτονομισμάτων.

Ενεργειακός τομέας

Επεκτείνεται η απαγόρευση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ώστε καμία ευρωπαϊκή εταιρεία να μην μπορεί να βοηθήσει τη Ρωσία στην κατασκευή, λειτουργία ή επισκευή των ενεργειακών υποδομών της, και ιδίως των διυλιστηρίων της.

Για πρώτη φορά, η απαγόρευση αυτή καλύπτει επίσης τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, προσθέτουμε στη λίστα πάνω από 70 επιπλέον πλοία. Και προτείνουμε την απαγόρευση όλων των δεξαμενόπλοιων που είναι ασφαλισμένα στη Ρωσία.

Θεωρήσεις visa

Προτείνεταοι η απαγόρευση έκδοσης βίζας για Ρώσους πρώην μαχητές. Οπως ανέφερε η πρόεδρος της ΕΕ, «πρόσφατα παρατηρήσαμε κλιμάκωση των μη συμβατικών κινητικών δραστηριοτήτων Ρώσων πρακτόρων στην Ευρώπη. Και αυτή η απαγόρευση αποτελεί μέρος της αντίδρασής μας. Οι Ρώσοι πρώην μαχητές αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Δεν μπορεί να τους επιτραπεί να περιφέρονται ελεύθερα στις χώρες μας. Ως εκ τούτου, η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύεται.

Τέταρτον, θα απαγορεύσουμε στους Ευρωπαίους να συνεχίσουν να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα εταιρειών στη Ρωσία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνήθης πρακτική στις οικονομικές μας σχέσεις με τη Ρωσία.

Αθλητικές εκδηλώσεις

Και τέλος, όσον αφορά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν μπορούν να αποτελούν βήμα για προπαγανδιστικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οπως τόνισε , «για όλες τις αθλητικές διοργανώσεις στην ΕΕ, θεσπίζουμε απαγορεύσεις για τις ρωσικές ομάδες και τους αθλητές που αγωνίζονται υπό τη ρωσική σημαία. Προτείνουμε να απαγορευθεί η επίδειξη επίσημων ρωσικών συμβόλων.

Θα περιορίσουμε επίσης τις χρηματοδοτικές ροές από ρωσικούς χορηγούς προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους με έδρα την Ευρώπη. Και θα θεσπίσουμε περιορισμούς για τους Ρώσους που κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών με έδρα την Ευρώπη.