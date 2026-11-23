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Στην χρήση χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με χρυσό ενδέχεται να καταφύγει η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας για να ενισχύσει τη συναλλαγματική της θέση, επαναλαμβάνοντας ενδεχομένως μια τακτική που είχε εφαρμοστεί κατά την αρχική φάση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν, με στόχο τη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η κεντρική τράπεζα ακολουθεί μια «προληπτική, ευέλικτη και ελεγχόμενη» προσέγγιση στη διαχείριση των αποθεματικών και της ρευστότητάς της, δήλωσε τη Δευτέρα ο διοικητής Φατίχ Καραχάν σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. «Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε προληπτικά μέσα συνδεδεμένα με τον χρυσό, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συναλλαγματική μας θέση».

Πόσο χρυσό κατέχει η κεντρική τράπεζα

Σύμφωνα με τον Καραχάν, ο χρυσός αποτελεί περισσότερο από το 60% των συνολικών αποθεματικών της τουρκικής κεντρικής τράπεζας — ποσοστό υψηλότερο σε σύγκριση με πολλές αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός πρέπει να αξιοποιείται τόσο για τη διαχείριση των αποθεματικών της Τουρκίας όσο και για τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής, ανέφερε ο ίδιος.

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η κεντρική τράπεζα πούλησε και αντάλλαξε χρυσό αξίας περίπου 8 δισ. δολαρίων για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα ή λίρες και να ενισχύσει τη στρατηγική της για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία βασίζεται στη διατήρηση ενός σταθερά υποτιμημένου νομίσματος.

Η συνέντευξη του κεντρικού τραπεζίτη στο Anadolu δείχνει ότι η νομισματική αρχή μπορεί να προετοιμάζεται για περισσότερες τέτοιες ανταλλαγές.

Τα τουρκικά κρατικά ομόλογα σε λίρες υποχώρησαν τη Δευτέρα. Η απόδοση των διετών τίτλων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 39,76%, ενώ η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ενισχύθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 36,41%.

Η κεντρική τράπεζα έχει αυξήσει το μερίδιο του χρυσού στα συναλλαγματικά της διαθέσιμα τα τελευταία χρόνια, με τα αποθέματα να φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδό τους, περίπου στα 136 δισ. δολάρια, στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης με το Ιράν.

Τα συναλλαγματικά αποθέματα και η λίρα

Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας μειώθηκαν στα 159 δισ. δολάρια (με στοιχεία της 13ης Νοεμβρίου), από περίπου 210 δισ. δολάρια πριν από τον πόλεμο. Ο Καραχάν ανέφερε ότι περίπου το 60% αυτής της μείωσης μπορεί να αποδοθεί στις τιμές του χρυσού, οι οποίες έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο από τα τέλη Φεβρουαρίου.

«Η ελεγχόμενη πτώση της λίρας απαιτεί συνεχώς έντονες παρεμβάσεις από την κεντρική τράπεζα και τις κρατικές τράπεζες, και το κόστος αυτής της άμυνας γινόταν γρήγορα μη βιώσιμο», έγραψε τη Δευτέρα σε έκθεσή του ο Τάθα Γκόουζ, ανώτερος οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών της Commerzbank. Πρόσθεσε ότι τα καθαρά αποθέματα, εξαιρουμένων των swap, είχαν μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. δολάρια μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου, αναφέροντας: «Η συνιστώσα του χρυσού έχει πλέον διπλάσια σημασία, καθώς η αξία του μειώνεται».

Η εγχώρια ζήτηση για ξένο συνάλλαγμα παρέμεινε περιορισμένη παρά τις πρόσφατες αναταράξεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από ένα πρόσφατο σκάνδαλο που αφορούσε επενδυτικά κεφάλαια, ενώ η ζήτηση για τη λίρα παρέμεινε σταθερή, δήλωσε ο Καραχάν. Αυτό αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις πολιτικές της κεντρικής τράπεζας, πρόσθεσε.

Ο Καραχάν ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να αξιοποιήσει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με άλλα μακροπροληπτικά εργαλεία και εργαλεία ρευστότητας, για να στηρίξει περαιτέρω τη ζήτηση για τη λίρα. Οποιαδήποτε εξασθένηση της ζήτησης αυτής θα αξιολογηθεί υπό το πρίσμα των προοπτικών για τον πληθωρισμό. Η Τουρκία μπορεί επίσης να στηρίξει τη λίρα μέσω φορολογικών μέτρων, συμπλήρωσε.

«Όλες οι ενέργειές μας αποσκοπούν στη στήριξη της σταθερότητας των τιμών και στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσε.

Μια διαρκής αύξηση της ζήτησης για ξένο συνάλλαγμα και νέες πιέσεις στη λίρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν την κεντρική τράπεζα στην αναβολή της αναμενόμενης χαλάρωσης των επιτοκίων, σύμφωνα με τον Τουφάν Κομέρτ, εκτελεστικό διευθυντή στρατηγικής παγκόσμιων αγορών στην BBVA.

«Εναλλακτικά, οι αρχές θα μπορούσαν να επιδιώξουν τη στήριξη της σχετικής ελκυστικότητας των περιουσιακών στοιχείων σε λίρες μέσω δημοσιονομικών μέτρων», ανέφερε.