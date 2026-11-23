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Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Χιου Πιλ, τάχθηκε υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αποδείξουν ότι είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

«Προκειμένου να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και να επιτύχουμε τον στόχο για τον πληθωρισμό σε μόνιμη βάση, σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα» υπογράμμισε ο Πιλ κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στη Βιέννη, τη Δευτέρα.

«Ξεκινήσαμε διαθέτοντας σημαντική αξιοπιστία —ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας που αποκτήθηκε με κόπο, αλλά είναι σαφές ότι υφίσταται—, ωστόσο δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτό θα ισχύει για πάντα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο σχεδόν κάθε μήνα από το 2021. «Κάποια στιγμή πρέπει να φέρεις αποτελέσματα ή, τουλάχιστον, να επιδείξεις τη δέσμευσή σου».

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργανώθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας, ο Πιλ σημείωσε επίσης ότι η βρετανική οικονομία αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτική απέναντι στο ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν. «Ανησυχώ ότι τα οικονομικά μας μοντέλα υποτιμούν την ικανότητα του ιδιωτικού τομέα να προσαρμόζεται».

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αύξησε τα επιτόκια αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν σε 80% την πιθανότητα μιας νέας αύξησης τον Δεκέμβριο, με περαιτέρω αυξήσεις να αναμένονται το επόμενο έτος. Ο Πιλ συγκαταλέγεται στα πιο «γερακίσια» (υπέρμαχους της αυστηρής νομισματικής πολιτικής) μέλη της, έχοντας ξεκινήσει να πιέζει για αυστηρότερη πολιτική ήδη από τον Απρίλιο.

Οι επιδράσεις δεύτερου γύρου από το πρόσφατο κύμα πληθωρισμού παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες, ωστόσο οι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 4% στις αρχές του επόμενου έτους.