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Αντίθετα από την πτωτική τάση που καταγράφεται στις περισσότερες μεγάλες εμπορικές διαδρομές των containerships, οι ναύλοι από την Άπω Ανατολή προς τη Μεσόγειο ακολουθούν ανοδική πορεία, καθώς η επιστροφή των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εμφανίζει νέα σημάδια επιβράδυνσης.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της Xeneta, που δημοσιεύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026, οι μέσοι ναύλοι spot στη διαδρομή Άπω Ανατολή – Μεσόγειος αυξήθηκαν κατά 6,8% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, φθάνοντας τα 4.989 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών (FEU).

Η εξέλιξη διαφοροποιείται αισθητά από την εικόνα των υπόλοιπων βασικών εμπορικών διαδρομών, όπου οι ναύλοι υποχωρούν παράλληλα με την αύξηση της προσφερόμενης μεταφορικής ικανότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ναύλοι από την Άπω Ανατολή προς τη Βόρεια Ευρώπη υποχώρησαν κατά 2,3%, στα 3.438 δολάρια ανά FEU. Έτσι, η διαφορά μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών προορισμών διευρύνθηκε στα 1.551 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο.

Ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta, Peter Sand, χαρακτηρίζει ασυνήθιστη τη συμπεριφορά της αγοράς της Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η περαιτέρω αύξηση των ήδη υψηλών ναύλων έρχεται σε αντίθεση με τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς.

Φρενάρει η επιστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα

Η εξήγηση για την απόκλιση αυτή ενδέχεται να βρίσκεται στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η σταδιακή επιστροφή των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που είχε επιταχυνθεί από τον Αύγουστο, φαίνεται να χάνει τη δυναμική της τον Νοέμβριο.

Τα στοιχεία της Xeneta δείχνουν ότι οι διελεύσεις containerships από το στενό Bab el-Mandeb αυξήθηκαν από 305 τον Αύγουστο σε 463 τον Οκτώβριο, δημιουργώντας προσδοκίες για σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ωστόσο, η τάση αντιστράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών μειώθηκε κατά 28%, από το υψηλό των 16,6 διελεύσεων ημερησίως στις 25 Οκτωβρίου στις 11,9 διελεύσεις στις 19 Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι η επιστροφή των τακτικών γραμμών στην Ερυθρά Θάλασσα δεν προχωρά με τον ρυθμό που είχε διαφανεί τους προηγούμενους μήνες.

Κατά τον Peter Sand, η μεταβολή αυτή έχει μεγαλύτερη επίδραση στις μεταφορές μεταξύ Άπω Ανατολής και Μεσογείου, καθώς πρόκειται για τις διαδρομές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή εξάρτηση από τη διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Η διατήρηση της αβεβαιότητας στην περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζει τον σχεδιασμό των δρομολογίων, τη διαθεσιμότητα πλοίων και τη διαχείριση της προσφερόμενης χωρητικότητας.

Αυξάνεται η χωρητικότητα, αλλά όχι η πίεση στους ναύλους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αύξηση των ναύλων προς τη Μεσόγειο καταγράφεται παρά την ενίσχυση της προσφερόμενης χωρητικότητας.

Σύμφωνα με τη Xeneta, η διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα στη συγκεκριμένη διαδρομή αυξήθηκε κατά 2,2% σε σύγκριση με τις 19 Οκτωβρίου, με βάση τον κυλιόμενο μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων.

Αντίστοιχα, η χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 10,9% στη διαδρομή Άπω Ανατολή – Δυτική Ακτή ΗΠΑ και κατά 11,4% προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, ενώ προς τη Βόρεια Ευρώπη η αύξηση περιορίστηκε στο 0,2%.

Παρά τη διεύρυνση της προσφοράς, οι ναύλοι προς τη Μεσόγειο κινούνται ανοδικά, γεγονός που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο των γεωπολιτικών και επιχειρησιακών παραμέτρων στη συγκεκριμένη αγορά. Σε ετήσια βάση, η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Οι ναύλοι spot από την Άπω Ανατολή προς τη Μεσόγειο εμφανίζονται αυξημένοι κατά 68,7% σε σύγκριση με τις 19 Νοεμβρίου 2025, ενώ στη διαδρομή προς τη Βόρεια Ευρώπη η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώνεται στο 44,7%.

Στις υπερατλαντικές διαδρομές και στις διαδρομές του Ειρηνικού, οι ετήσιες αυξήσεις είναι ακόμη εντονότερες, με τους ναύλους από την Άπω Ανατολή προς τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ να βρίσκονται στα 8.203 δολάρια ανά FEU, αυξημένους κατά 304,3%, και προς την Ανατολική Ακτή στα 10.901 δολάρια, αυξημένους κατά 297,8%.

Προειδοποίηση για νέες διακυμάνσεις το 2027

Η Xeneta εκτιμά ότι η γενική κατεύθυνση της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων το 2027 θα είναι πτωτική, ωστόσο η διαδικασία αποκλιμάκωσης των ναύλων δεν αναμένεται να είναι ομαλή.

Η περίπτωση της Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινδύνων που εξακολουθούν να δημιουργούν οι διαταραχές στις βασικές θαλάσσιες οδούς.

Όπως επισημαίνει ο Peter Sand, η επιστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει εύθραυστη και η πορεία προς χαμηλότερους ναύλους το επόμενο έτος ενδέχεται να διακοπεί από απροσδόκητες αυξήσεις.

Για τους φορτωτές, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ακόμη και σε ένα περιβάλλον ενίσχυσης της προσφοράς χωρητικότητας, η αβεβαιότητα γύρω από τις διελεύσεις μέσω Σουέζ μπορεί να προκαλέσει έντονες βραχυπρόθεσμες ανατιμήσεις.

Αντίστοιχα, για τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η διατήρηση υψηλότερων ναύλων προς τη Μεσόγειο αποτυπώνει τις διαφορετικές συνθήκες προσφοράς και λειτουργίας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις επιμέρους εμπορικές διαδρομές.