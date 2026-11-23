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Όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, μαζί με τη σύζυγό του Λόρι είχαν δύο μικρά παιδιά και αποταμιεύσεις που επαρκούσαν μόλις για έξι μήνες διαβίωσης. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το ζευγάρι συγκαταλέγεται στα πλουσιότερα του κόσμου, με περιουσία που συνδέεται κυρίως με την εντυπωσιακή άνοδο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι δύο τους ελέγχουν περίπου 870 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia, οι οποίες αποτιμήθηκαν πρόσφατα σε περισσότερα από 109 δισ. δολάρια. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 3,6% της εταιρείας. Η αξία της συμμετοχής τους έχει υποστεί σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 28% μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η περιουσία τους, ωστόσο, δεν βρίσκεται συγκεντρωμένη σε έναν απλό επενδυτικό λογαριασμό. Είναι κατανεμημένη σε οικογενειακά trusts, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ένα ιδιωτικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, μέσα από δομές που εξυπηρετούν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τον φορολογικό σχεδιασμό και τη μεταβίβαση πλούτου στις επόμενες γενιές.

Το οικογενειακό trust των Χουάνγκ και οι μετοχές της Nvidia

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετοχών τους βρίσκεται στο Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust, το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 και κατέχει σχεδόν 468 εκατομμύρια μετοχές. Πρόκειται για ανακλητό οικογενειακό trust, στο οποίο οι δύο σύζυγοι είναι συνεπίτροποι και διατηρούν από κοινού τον έλεγχο των αποφάσεων για τη διαχείριση και τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων.

Άλλες περίπου 133 εκατομμύρια μετοχές βρίσκονται σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLCs), μοναδικός ιδιοκτήτης των οποίων είναι το οικογενειακό trust. Τέτοιες δομές μπορούν να προσφέρουν προστασία περιουσιακών στοιχείων από νομικές διεκδικήσεις ή να διευκολύνουν μελλοντικές κινήσεις φορολογικού σχεδιασμού.

Το ζευγάρι έχει επίσης μεταφέρει μετοχές σε αμετάκλητα trusts, πριν από τη μεγάλη άνοδο της Nvidia.

Ένα τέτοιο trust, που δημιουργήθηκε το 2012, κατέχει περισσότερες από 31 εκατομμύρια μετοχές, ενώ ένα δεύτερο, το οποίο συστάθηκε το 2016, διαθέτει 109 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι τα παιδιά τους, αλλά και μελλοντικοί απόγονοι.

Η συγκεκριμένη πρακτική επιτρέπει στους ιδρυτές επιχειρήσεων να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία όταν η αξία τους είναι ακόμη σχετικά χαμηλή, ώστε η μελλοντική υπεραξία να μη συνυπολογίζεται στην προσωπική τους περιουσία για σκοπούς φόρου κληρονομιάς και δωρεών. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται τα λεγόμενα GRATs, ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό μεταβίβασης πλούτου.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα των 9,2 δισ. δολαρίων

Κεντρικό ρόλο στο οικογενειακό οικονομικό οικοσύστημα έχει και το Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust. Το ίδρυμα κατέχει σχεδόν 59 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia, οι οποίες ανήκουν νομικά στο ίδιο και όχι προσωπικά στο ζευγάρι. Η Λόρι Χουάνγκ είναι πρόεδρός του, ενώ ο Τζένσεν έχει τον ρόλο του γραμματέα και οικονομικού διευθυντή.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος αυξήθηκε από 12,6 εκατ. δολάρια το 2007 σε 9,2 δισ. δολάρια στο τέλος του 2024. Με βάση αυτή την αποτίμηση, κατατάσσεται περίπου στη 13η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ.

Οι δωρεές του περιλαμβάνουν χρηματοδότηση 75 εκατ. δολαρίων προς το Πανεπιστήμιο Vanderbilt για τη δημιουργία σχολής τέχνης, αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, καθώς και ενισχύσεις προς το Πανεπιστήμιο Stanford, το Oregon State University, την όπερα του Σαν Φρανσίσκο και οργανώσεις επισιτιστικής βοήθειας. Έχει επίσης διαθέσει υπολογιστική ισχύ μέσω της εταιρείας CoreWeave για την υποστήριξη πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα σημαντικό μέρος των διανομών του, ωστόσο, κατευθύνεται σε ειδικά φιλανθρωπικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Charles Schwab. Το 2024 οι σχετικές εισφορές ξεπέρασαν τα 80 εκατ. δολάρια. Οι λογαριασμοί αυτοί επιτρέπουν τη φορολογικά αναγνωρίσιμη μεταφορά χρημάτων, χωρίς να απαιτείται η άμεση διάθεσή τους σε συγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η πρακτική έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο τα κεφάλαια αυτά εξυπηρετούν έγκαιρα τον κοινωφελή σκοπό τους.

Η περιουσία των Χουάνγκ είναι ένα σύνθετο σύστημα οικογενειακής διαχείρισης, επενδύσεων και φιλανθρωπίας, σχεδιασμένο να διατηρήσει τον πλούτο που δημιούργησε η τεχνολογική άνοδος της εταιρείας και να τον μεταφέρει στις επόμενες γενιές.