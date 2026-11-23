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Την παράταση του ανώτατου ορίου 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές των επαγγελματικών μισθωμάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 ζητά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με επιστολή του Προέδρου του, κ. Γιάννη Μπρατάκου, προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κ.κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το ΕΒΕΑ επανέρχεται στο ζήτημα, για το οποίο είχε παρέμβει τόσο το 2022 όσο και τον Νοέμβριο του 2025, επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τις επιχειρήσεις. Η ισχύουσα ρύθμιση, η οποία προβλέπει ανώτατο όριο 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές των επαγγελματικών μισθωμάτων, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, το κόστος επαγγελματικής στέγης αποτελεί σημαντική ανελαστική δαπάνη, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι απότομες αυξήσεις των ενοικίων επιβαρύνουν τη ρευστότητά τους, περιορίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων και ενδέχεται να οδηγήσουν σε μετακύλιση του πρόσθετου κόστους στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η παράταση του μέτρου για έναν ακόμη χρόνο, με βάση υπολογισμού το μίσθωμα του 2026, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να διατηρήσουν τους αναγκαίους πόρους για την ανάπτυξή τους και να αποφύγουν αιφνίδιες επιβαρύνσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους.

Μπρατάκος: Οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Για χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το επαγγελματικό μίσθωμα είναι μια σημαντική σταθερή δαπάνη, που επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα και τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Μια απότομη αύξηση μπορεί να περιορίσει τις επενδύσεις, να επιβαρύνει τις τιμές και να δημιουργήσει πρόσθετη πίεση στην απασχόληση. Η παράταση του πλαφόν 3% για το 2027 αποτελεί μια αναγκαία, στοχευμένη και προσωρινή παρέμβαση, που προσφέρει στις επιχειρήσεις τον χρόνο και την ασφάλεια που χρειάζονται για να προγραμματίσουν την επόμενη χρονιά.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, διατηρώντας παράλληλα μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και των αναγκών των μισθωτών».

Το Επιμελητήριο ζητά την έγκαιρη προώθηση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης, πριν από τη λήξη του ισχύοντος μέτρου, ώστε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες να γνωρίζουν εγκαίρως το πλαίσιο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.