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Tο ενδεχόμενο εισαγωγής ενός «χρυσού κανόνα» στο σύνταγμα της Γαλλίας για τον περιορισμό του αυξανόμενου ελλείμματος, εξετάζει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το σχέδιο , δείχνει να εμπνέεται απο την απόφαση της Γερμανίας να ενσωματώσει στο σύνταγμα -ήδη απο το 2010- τη διάταξη που εύστοχα ονομάστηκε «φρένο χρέους» ενω προφανώς αντανακλά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γαλλική οικονομία.

Η σπουδή του Γάλλου προέδρου, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, εξηγείται απο την τεράστια πίεση που ασκούν η δημοσιονομική κατάσταση, οι πολιτικές αντιπαράθεσεις αλλά και οι κοινωνικές αντιδράσεις που κλιμακώθηκαν τον Οκτώβριο με μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και ως ένα βαθμό συνεχίζονται ακόμα.

Αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα μια διάταξη που θα οδηγήσει τη Γαλλία στην «κανονικότητα» και την ασφάλεια των ισορροπημένων προυπολογισμών με όρια στα ελλείμματα, το χρέος και τις δημόσιες δαπάνες όπως με ανάλογους κανόνες ισχύουν σε άλλες χώρες όπως η Γερμανία αλλά και η Ελβετία. Ουσιαστικά, ο Μακρόν σχεδιάζει να αναβιώσει μια συνταγματική τροπολογία του 2011 που θεσπίζει έναν «χρυσό κανόνα», η οποία είχε ψηφιστεί με πανομοιότυπους όρους τόσο από την Εθνοσυνέλευση όσο και από τη Γερουσία υπό την προεδρία του Νικολά Σαρκοζί. Τελικά όμως, ο Σαρκοζί εγκατέλειψε την ιδέα της σύγκλησης του Κογκρέσου και άφησε την πρόταση να παραμείνει στο συρτάρι.

Η δήλωση Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα αποχωρήσει από το αξίωμα την επόμενη άνοιξη, έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από τους αντιπάλους του για την επιδεινωμένη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα μετά από τη δεκαετή θητεία του στην εξουσία. Η δημοσιονομική κατάσταση ήδη αντανακλά στις αγορές χρέους γεγονός που έχει οδηγήσει στην αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας τους τελευταίους μήνες.

Ο Μακρόν, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία δήλωσε ότι ενδέχεται να προωθήσει μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στον περιορισμό των κρατικών δαπανών και στον έλεγχο των μελλοντικών ελλειμμάτων, ακολουθώντας το παράδειγμα ενός συνταγματικού δημοσιονομικού εργαλείου που χρησιμοποιείται αλλού, μεταξύ άλλων στη Γερμανία, όπου είναι γνωστό ως «φρένο χρέους».

«Δεν είναι μια παράνομη συζήτηση», ανέφερε ο Μακρόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Figaro» τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια αναφορά ότι θα μπορούσε να συγκαλέσει και τα δύο σώματα του κοινοβουλίου στις αρχές του 2027 για να ψηφίσουν έναν «χρυσό κανόνα».

Ο Μακρόν ανέφερε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η κυβέρνηση καταφέρει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια διχασμένη Βουλή των Αντιπροσώπων έως το τέλος του έτους, καθώς και «αν εξακολουθεί να υπάρχει αστάθεια τον Ιανουάριο», υποδηλώνοντας ότι ένας σταθερός «χρυσός κανόνας» που θα υποστηρίζεται από το γαλλικό Σύνταγμα θα μπορούσε να ηρεμήσει τις αγορές και ότι αποτελεί «μια ιδέα που αξίζει να διερευνηθεί».

🇫🇷 Emmanuel Macron va-t-il graver dans la Constitution une “règle d’or” budgétaire ? Voici en quoi consisterait ce dispositif qui vise à encadrer un retour progressif des finances publiques vers l’équilibre. ➡️ https://t.co/lVbOOCZNmx https://t.co/1P1ybZAgSr — Agence France-Presse (@afpfr) November 23, 2026

Η κούρσα των προεδρικών εκλογών και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Οπως αναφέρουν οι Financial Times, τα γαλλικά κρατικά ομόλογα υπεραπέδωσαν σε σχέση με τα αντίστοιχα της ευρωζώνης τη Δευτέρα, ωθώντας την απόδοση του 10ετούς ομολόγου προς τα κάτω κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,82%. Ο δείκτης αναφοράς ανέβηκε στο 5% τον περασμένο μήνα για πρώτη φορά από το 2002. Οι αποδόσεις μειώνονται καθώς οι τιμές αυξάνονται.

Αρκετοί από τους υποψηφίους που διεκδικούν τη διαδοχή του Μακρόν έχουν βασίσει την προεκλογική τους εκστρατεία σε ένα ανάλογο μέτρο για τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός του, ο κεντροδεξιός Εντουάρντ Φιλίπ και ο συντηρητικός Μπρουνο Ρεταγιό.

Η υποψήφια της ακροδεξιάς και επικρατέστερη για τις εκλογές Μαρίν Λε Πεν, το κόμμα της οποίας, το «Rassemblement National», έχει επιδιώξει να παρουσιαστεί ως δημοσιονομικά υπεύθυνο και να διαλύσει τις ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές του, έχει επίσης υποβάλει παρόμοια πρόταση, την οποία έχει προτείνει να εισαχθεί μέσω δημοψηφίσματος. Η προσέγγισή της θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους, εφόσον αυτό υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.

Την Κυριακή, η Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της «ζήτησε» από τον Μακρόν και την τρέχουσα κυβέρνηση να εξετάσουν το ενδεχόμενο ψηφοφορίας και στα δύο σώματα σχετικά με το θέμα αυτό, και υπογράμμισε ότι οι βουλευτές της θα το υποστηρίξουν.

Η αποτελεσματικότητα ενός «χρυσού κανόνα», που αποσκοπεί στον περιορισμό των ελλειμμάτων και στη μείωση του χρέους με την πάροδο του χρόνου, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπωθεί νομοθετικά και από το περιθώριο ελιγμών που θα παρέχει στις διαδοχικές κυβερνήσεις.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία

Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Tribune», η ψηφοφορία στο Κογκρέσο, η οποία απαιτεί πλειοψηφία τριών πέμπτων, είναι εφικτή με τις ψήφους του Εθνικού Συναγερμού, της δεξιάς και του κέντρου, θα αφορά ένα συνταγματικό νομοσχέδιο που είχε ήδη εγκριθεί με τους ίδιους όρους και από τα δύο σώματα το 2011, στο τέλος της θητείας του Νικολά Σαρκοζί, αλλά το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί.

Ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι η επιστροφή στο κείμενο ενός νομοσχεδίου του 2011, πάνω στο οποίο εργάστηκαν οι Γάλλοι βουλευτές κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, το οποίο περιελάμβανε ετήσια ανώτατα όρια δαπανών, ανέφερε ο Μακρόν. Ωστόσο, το νομοσχέδιο του 2011 δεν περιλάμβανε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους και δεν ενσωματώθηκε ποτέ στο Σύνταγμα λόγω έλλειψης πολιτικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων και από τα αριστερά κόμματα. Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο αυτό χάραξε μια πολυετή πορεία για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών.

Η ψήφιση μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης θα απαιτούσε πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ψήφων που θα δώσουν οι βουλευτές στη Γαλλική Γερουσία και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ψήφιση ενός «χρυσού κανόνα» πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους θα δημιουργούσε ένα πλαίσιο που θα εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς θα έδειχνε «ότι η πλειοψηφία των βουλευτών είναι έτοιμη να δεσμευτεί» στην αρχή του περιορισμού του ελλείμματος. Όποιος και αν αναλάβει την εξουσία θα πρέπει στη συνέχεια να θεσπίσει έναν πιο συγκεκριμένο νόμο που θα περιγράφει τους μηχανισμούς εφαρμογής του, πρόσθεσε.

«Το πλεονέκτημα ενός «χρυσού κανόνα» είναι ότι σου επιτρέπει να καταρτίσεις ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο, ώστε να διασφαλίζεις ότι κάθε χρόνο παραμένεις εντός των στόχων», δήλωσε ο Λεσκύρ στο ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Le Monde , το άρθρο 89 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για την αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν επιβάλλει κανένα χρονικό όριο μεταξύ της έγκρισης ενός νομοσχεδίου συνταγματικής αναθεώρησης από τα δύο σώματα και της σύγκλησης της Συνέλευσης για την ψήφισή του. Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να προχωρήσει, θα μπορούσε να προκηρύξει ψηφοφορία ήδη από τον Ιανουάριο, γεγονός που θα ολοκλήρωνε μια διαδικασία που ξεκίνησε πριν από τρεις κοινοβουλευτικές θητείες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από τη γέννηση της Δημοκρατίας.