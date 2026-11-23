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«Αποτελεί τιμή για μένα η επιστροφή μου στη Nvidia και η ανάληψη της ηγεσίας μίας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης» ανέφερε ο Τζένσεν Χουάνγκ αναφέρει, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Nvidia

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη προσήλωση στο έργο μου» πρόσθεσε και συνάχισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τη διεξοδική εξέταση του ζητήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Χάρβεϊ Τζόουνς για την ηγεσία του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στην Κολέτ Κρες και στα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, που ανέλαβαν την ηγεσία της Nvidia κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

»Είμαι επίσης βαθιά ευγνώμων στους εργαζομένους μας, στους μετόχους, στα στελέχη του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ την οικογένειά μου για την αγάπη και τη στήριξή της.

Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά».

Τι προηγήθηκε

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από την εταιρεία στις 12 Νοεμβρίου, θα επανατοποθετηθεί στη θέση του επικεφαλής της.

Η κίνηση αυτή τίθεται σε άμεση ισχύ, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επαναφορά του κ. Χουάνγκ μετά από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον κ. Χουάνγκ, μετά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ικανοποιημένο με την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA.».

Άλμα 30% της μετοχής της Nvidia

Η απροσδόκητη κίνηση οδήγησε τις μετοχές της Nvidia σε άνοδο 30%, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε τον S&P 500 στο άνοιγμα υψηλότερα κατά σχεδόν 4%. Η μετοχή είχε χάσει σχεδόν το 33% της αξίας της από τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ήρθε μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ: «Ελπίζω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν το καλύτερο για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ».

Η Nvidia δήλωσε ότι η απόφασή της να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προήλθε μετά από «συμβουλές από ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πρόσθεσε ότι «βάσει αυτών των συμβουλών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι βέβαιο ότι η επαναφορά του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».