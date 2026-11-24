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Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφηκε σήμερα στα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia να αποκαθιστά μέρος της επενδυτικής εμπιστοσύνης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άλμα 6,3%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 4,1%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε κέρδη 1,82%, ενώ αντίθετα στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε κατά 0,89%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,36%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε μικρές απώλειες 0,12%.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει ομόφωνα τον Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου περιορίζει την αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες γύρω από τη διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών. Η εξέλιξη ευνοεί ιδιαίτερα τις ασιατικές αγορές με μεγάλη έκθεση στον κλάδο των ημιαγωγών, οι οποίες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των μαζικών ρευστοποιήσεων των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα τελευταία στοιχεία για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιαπωνία, καθώς η επιτάχυνση της μεταποίησης συνοδεύεται από αισθητή επιβράδυνση στον τομέα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global, ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της μεταποίησης ενισχύθηκε στις 53,7 μονάδες τον Νοέμβριο, από 53,3 μονάδες τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος αποτυπώνει τη συνολική δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, υποχώρησε στις 51,5 μονάδες, από 52,1 τον προηγούμενο μήνα, σηματοδοτώντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα τους τελευταίους έξι μήνες.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η επιβράδυνση στις υπηρεσίες, με τον αντίστοιχο δείκτη PMI να υποχωρεί κατά 1,2 μονάδες, στις 50,5, παραμένοντας οριακά πάνω από το όριο που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.