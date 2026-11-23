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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η νέα υποχώρηση των μετοχών τεχνολογίας και ημιαγωγών ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αλλά και για το αυξανόμενο χρέος που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων (data centers).

Την ίδια ώρα, τα futures των αμερικανικών μετοχών δείχνουν να ανακάμπτουν, μετά τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψε η Wall Street την προηγούμενη εβδομάδα. Ειδικότερα, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονται κατά 2,5%, ενώ του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 2%.

Οι δείκτες

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5%, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1,5%, ενώ ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 0,5%.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο οι επενδύσεις σε data centers, οι οποίες χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω δανεισμού, θα αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις ώστε να καλύψουν το κόστος χρηματοδότησης και να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν από την αύξηση των επιτοκίων, τις εξελίξεις γύρω από τη Nvidia και την πορεία της Anthropic μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο δείκτης MSCI Asia-Pacific, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, υποχώρησε κατά 0,7%, πλησιάζοντας σε επίπεδα bear market, καθώς οι απώλειές του από το υψηλό του Ιουνίου ανέρχονται πλέον στο 18%.

Οι αναδυόμενες αγορές κινδυνεύουν να εξανεμίσουν τα κέρδη που είχαν καταγράψει από την αρχή του 2026. Στην Ταϊβάν, ο χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,5%, μετά τη βουτιά 17% της προηγούμενης εβδομάδας, τη μεγαλύτερη από το 1990. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI υποχώρησε σε χαμηλό 10 μηνών, στις 4.632,34 μονάδες, ενώ ο Hang Seng έχασε 330,80 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 1,1% και ο Shanghai Composite κατά 1,5%. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε οριακή πτώση 0,1%, ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας υποχώρησε κατά 1,7%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης έκλεισε με απώλειες 1,4%.

Μέτρα από τις αρχές της αγοράς

Εν μέσω αυτών των αναταράξεων, οι αρμόδιες αρχές σε αρκετές ασιατικές οικονομίες προχώρησαν σε κινήσεις για τον περιορισμό της αναταραχής. Η Ταϊβάν αυστηροποίησε τους κανόνες για τις ανοικτές πωλήσεις (short selling), ενώ παράλληλα προχώρησε σε αγορές μετοχών για τη στήριξη της αγοράς.

Η Νότια Κορέα προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, εφόσον χρειαστεί, ένα ταμείο σταθεροποίησης της αγοράς, το οποίο έχει να χρησιμοποιηθεί από το 2008. Παράλληλα, θα χαλαρώσει για διάστημα τριών μηνών, από τις 24 Νοεμβρίου, τα ημερήσια όρια επαναγοράς ιδίων μετοχών από εισηγμένες εταιρείες, ενώ θα εντείνει τους ελέγχους για παράνομες πρακτικές short selling.

Στην Κίνα, τα χρηματιστήρια της Σαγκάης, της Σενζέν και του Πεκίνου θα μειώσουν από τις 30 Νοεμβρίου το ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο για αγορές μετοχών μέσω δανεισμού στο 80%, από 100% προηγουμένως, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας.

Νέες απώλειες για τις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν να δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η SK Hynix υποχώρησε κατά 3,7%, η Samsung Electronics κατά 4,48% και η LG Innotek κατά 4,5%. Στην Ταϊβάν, η Largan Precision σημείωσε πτώση 3,3%, ενώ η Foxconn ενισχύθηκε κατά 0,6% και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Αρνητική ήταν η εικόνα και για τις κινεζικές τεχνολογικές μετοχές. Η Naura Technology κατέγραψε βουτιά 8,9%, η Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) υποχώρησε κατά 2,5%, η Cambricon Technologies κατά 2,1% και η Foxconn Industrial Internet κατά 1,8%.

Στον κλάδο των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών, η Tencent έχασε 2,79%, η Alibaba 4,02% και η Meituan 4,14%. Αντίθετα, η NetEase ενισχύθηκε κατά 2,79% και η Goertek κατά 1,57%.

Η επενδυτική εμπιστοσύνη στον κλάδο της AI θα μπορούσε να αποκατασταθεί από έναν θετικό καταλύτη εκτός του ίδιου του τομέα των ημιαγωγών, εκτιμά η Anna Wu, επενδυτική στρατηγός και ιδρύτρια της Floodline Research.

Όπως σημείωσε, τα προηγούμενα χρόνια η αγορά συχνά ανακτούσε τη δυναμική της χάρη σε θετικές εξελίξεις από άλλους κλάδους. Αυτή τη φορά, ωστόσο, βασικός παράγοντας ανησυχίας είναι η υπερβολικά αυστηρή νομισματική πολιτική της Federal Reserve, γεγονός που καθιστά πιθανό η ανακούφιση των αγορών να εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής.