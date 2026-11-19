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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα οι περισσότερες αγορές της Ασίας, με τις ισχυρές απώλειες στην Ταϊβάν και τις πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις χρηματιστηριακές αγορές, δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην AI παραμένουν στο προσκήνιο.

Ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή, υποχωρώντας κατά 3,9%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχασε 2,2%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,4%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 διατήρησε τα κέρδη στο 0,9%, στις 59.542 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έχασε 0,49% και ο Shanghai Composite 0,44%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 1,08%, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times υποχώρησε κατά 1,03%.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε κατά 1,22%, η Samsung Electronics κατά 1,59% και η LG Innotek κατά 2,47%.

Στην Ταϊβάν, η Foxconn κατέγραψε απώλειες 3,59% και η TSMC έχασε 2,76%, ενώ η Largan Precision σημείωσε βουτιά 10%.

Στην Ιαπωνία, η Sony διαφοροποιήθηκε θετικά, με άνοδο 2,99%, ενώ η Kioxia παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες, με την Tencent να χάνει 6,4%, την Kuaishou 5,49%, την Baidu 5,41%, την Alibaba 5,34% και τη Meituan 4,06%. Αντίθετα, η JD.com ενισχύθηκε κατά 1,08%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Anthropic, η οποία τιμολόγησε τη δημόσια εγγραφή της στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων.

Η δημόσια προσφορά ανέρχεται στα 81,31 δισ. δολάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Μαζί με μια πρόσθετη ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, η συνολική χρηματοδότηση φτάνει τα 107,3 δισ. δολάρια.

Η τιμή διάθεσης συνεπάγεται αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων, σε πλήρως απομειωμένη βάση, με την Anthropic να γίνεται η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εισάγεται στο χρηματιστήριο.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με το σύμβολο ANT. Την ίδια ώρα, η ανταγωνίστρια OpenAI αναμένεται να εξετάσει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ακόμη και από το 2027.

Παρά το μέγεθος της συναλλαγής, η αντίδραση των αγορών παραμένει συγκρατημένη, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν κατά πόσο οι υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δικαιολογηθούν από τη μελλοντική τους κερδοφορία.