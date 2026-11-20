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Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις αγορές της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς συνεχίζεται η μεγάλη διόρθωση στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας.

Η ιστορική εισαγωγή της Anthropic στη Wall Street δεν κατάφερε να ανακόψει το κύμα πωλήσεων, με τους επενδυτές να αναζητούν πλέον ασφαλέστερες τοποθετήσεις στο γεν και στα κρατικά ομόλογα.

Οι δείκτες

Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εξαιρουμένης της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Απριλίου, ενώ σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε απώλειες 8,6%. Ήταν η χειρότερη εβδομάδα του δείκτη από την κρίση της πανδημίας στις αρχές του 2020.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε βουτιά 5,2%, υποχωρώντας σε χαμηλό εννεαμήνου, ενώ ο δείκτης Weighted της Ταϊβάν έχασε 6,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε πτώση 4,8%, επίσης σε χαμηλό επταμήνου, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 3,7%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε 1,8%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 2,3% και ο Shanghai Composite κατά 1,6%. Απώλειες 1,6% κατέγραψε ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 και 2% ο Straits Times της Σιγκαπούρης.

Το μεγαλύτερο βάρος των ρευστοποιήσεων δέχτηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες είχαν πρωταγωνιστήσει στο προηγούμενο ανοδικό κύμα των αγορών χάρη στις προσδοκίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη Νότια Κορέα, οι Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν απώλειες της τάξης του 6% έως 7%, συμπαρασύροντας τον Kospi σε χαμηλό εννεαμήνου.

Στην Ταϊβάν, η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών για λογαριασμό τρίτων παγκοσμίως, υποχώρησε σχεδόν 5%, φτάνοντας σε χαμηλό επταμήνου, ενώ η Foxconn έχασε 4,5%.

Σύμφωνα με το Reuters, η TSMC έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες που εφαρμόζει στους Κινέζους σχεδιαστές ημιαγωγών, εν μέσω της αυξανόμενης αμερικανικής εποπτείας στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στον κλάδο ενισχύθηκε περαιτέρω από έκθεση επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις ανοικτές πωλήσεις για την AMD, η οποία επισημαίνει κινδύνους από ενδεχόμενες μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις επεξεργαστών στην Κίνα.

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο επεκτάθηκαν και στις κινεζικές μετοχές, με τον Hang Seng να οδεύει προς την περιοχή της bear market, καθώς οι απώλειές του από το υψηλό του Ιανουαρίου πλησιάζουν το 20%.

Η Baidu υποχώρησε κατά 4,6% και η Tencent κατά 1,7%, ενώ η Alibaba διαφοροποιήθηκε θετικά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.