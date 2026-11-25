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Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 1% την Τετάρτη, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, καθώς η προοπτική πλεονάσματος στην αγορά αντισταθμίζει τις ανησυχίες για διαταραχές στις μεταφορές στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράκ ασκεί πιέσεις στον ΟΠΕΚ+ να αναθεωρήσει προς τα πάνω την εκτίμησή του για την παραγωγική ικανότητα αργού πετρελαίου της χώρας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,35 δολάρια, ή 1,5%, στα 90,05 δολάρια το βαρέλι στις 06:10 ώρα Ελλάδας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 1,35 δολάρια, ή 1,7%, στα 80,70 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 2% την Τρίτη.

Οι ανησυχίες για πλεόνασμα προσφοράς έως το 2027 υπερτερούν των συνεχιζόμενων κινδύνων στις θαλάσσιες μεταφορές, δήλωσε ο Zhenqiang Seto, ανώτερος ειδικός ερευνητής για το πετρέλαιο στο LSEG.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις πολιτικές του ΟΠΕΚ για το 2027 στην επικείμενη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου, ειδικά με τα ΗΑΕ να μην υπόκεινται πλέον στους περιορισμούς των πολιτικών του ΟΠΕΚ+ και το Ιράκ να επιδιώκει αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου, καθώς και η γενικότερη τάση αποφυγής κινδύνου στην αγορά, είναι μερικοί από τους λόγους», δήλωσε ο Σέτο.

«Οποιαδήποτε μετέπειτα αύξηση των ροών των διαχειριζόμενων κεφαλαίων και των γεωπολιτικών εξελίξεων θα αποτελούσε εκ νέου πιθανό ανοδικό κίνδυνο για την αγορά πετρελαίου», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ θα πραγματοποιήσουν μια σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου για να αποφασίσουν σχετικά με την πολιτική παραγωγής τους για το 2027.

«Από τη δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτόν τον μήνα, οι εκτιμήσεις για παγκόσμια υπερπροσφορά έχουν κρατήσει τις τιμές υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τσουγιόσι Ουένο, ανώτερος οικονομολόγος στο NLI Research Institute. Η προσοχή επικεντρώνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστούν οι ποσοστώσεις παραγωγής του επόμενου έτους στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+, πρόσθεσε ο Ουένο.

Πιέσεις από Ιράκ στον ΟΠΕΚ+

Το Ιράκ ασκεί πιέσεις στον ΟΠΕΚ+ να αναθεωρήσει προς τα πάνω την εκτίμησή του για την παραγωγική ικανότητα αργού πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του θέματος, εντείνοντας τις εντάσεις σχετικά με μια αναθεώρηση που θα καθορίσει το πόσο πετρέλαιο μπορούν να αντλήσουν τα μέλη το επόμενο έτος.

Ο αγωγός πετρελαίου Σαράρα της Λιβύης άνοιξε και πάλι, αφού μια «παράνομη ομάδα» είχε κλείσει μια βαλβίδα του αγωγού, με το πετρέλαιο να αρχίζει να ρέει στις δεξαμενές αποθήκευσης της εγκατάστασης Ακάκους στη Ζαουίγια.

«Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ και οι ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούτι έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα αυτής της τάσης», δήλωσε ο Ουένο.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έγινε στόχος επίθεσης και ακινητοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ πλέει σε «μη εγκεκριμένη» διαδρομή κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Επαναστατική Φρουρά του Ιράν, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα, τρία πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα καθώς έπλεαν ανατολικά μέσω του στενού, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 126.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που μίλησαν την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου.

Οκτώ αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters εκτιμούσαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια κατά μέσο όρο.