ΥΠΑΑΤ: 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα μέσω Δήμων

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Το ποσό των 80 εκατ. ευρώ, που έμεινε αδιάθετο μετά το «τέλος» των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας, θα κατευθυνθεί σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα με δικαιούχους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με την προδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεργασίας με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Αργυρώ Ζέρβα, εκδόθηκε σήμερα (8 Ιουλίου 2026), η προδημοσίευση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.1:«Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027). Η προδημοσίευση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ προκειμένου οι δικαιούχοι να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της επικείμενης πρόσκλησης.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000 ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 80.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν, ενισχύεται η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία μέσω παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των χειμερινών απορροών και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων με στόχο τη μείωση των απωλειών ύδατος.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

Εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας.

Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης της παρέμβασης Π3-73-1.1: «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», κοινοποιείται στους δικαιούχους για την προετοιμασία των προτάσεών τουςκαι αναρτάται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.