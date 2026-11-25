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Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Ευρώπη προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους, ανέδειξε σε συστήματα εξουσίας δύο ολοκληρωτικές ιδεολογίες που καταποντίστηκαν και τελικά αποφάσισε τη σταδιακή ενοποίησή της, αρχίζοντας από την οικονομία και όχι την πολιτική.

Έτσι, μετά την κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας, το 1993, μια νέα ιστορική ευκαιρία προσφέρθηκε στα έθνη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να ξεφύγουν από το λήθαργο της ιστορίας και να γνωρίσουν το δρόμο της ανάπτυξης, ευημερίας και δημοκρατίας.

Σήμερα όμως, στο βαθμό που ο κόσμος μας μετασχηματίζεται τεχνολογικά, παραγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, στις οποίες παίζουν ενεργό ρόλο και νέοι πρωταγωνιστές.

Όπως, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, επισημαίνει στη γαλλική «Φιγκαρό», ο αρθρογράφος της Νικολά Μπαβερέ, η Ευρώπη του τέλους του πρώτου τέταρτου του 21ου αιώνα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες φιλόδοξες αυτοκρατορίες, νέα αυταρχικά καθεστώτα και νέες τεχνο-παραγωγικές συνθήκες. Είναι ανάγκη έτσι να ανακαλύψει ξανά ένα μεγάλο έργο και βέβαια να επανασυνδεθεί με την αρχή της ιστορίας της, διασφαλίζοντας την επιβίωση της πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να αποκρούσει την «αργή αγωνία» στην οποία πρόσφατα ο Μάριο Ντράγκι έδειξε ότι εμπλέκεται. Σε μια εποχή που πολλοί βλέπουν να βυθίζεται στην παρακμή λόγω της μεγάλης κρίσης των κύριων εθνών της – της Γαλλίας και της Γερμανίας – είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχει επίσης μια Ευρώπη που αντιστέκεται, προσαρμόζεται και κερδίζει. Μια Ευρώπη που βρίσκεται στο Βορρά και στο Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση.

Η Σκανδιναβία είναι η πιο προηγμένη περιοχή στον συνδυασμό της ανταγωνιστικότητας, της αλληλεγγύης, της ψηφιακής επανάστασης, της κλιματικής μετάβασης και του επανεξοπλισμού. Η Σουηδία έχει σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, χάρη στη διάθεση του 4,2% του ΑΕΠ της στην έρευνα. Περιόρισε το έλλειμμά της στο 1,7% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος της στο 33% του ΑΕΠ, ενώ αύξησε την αμυντική της προσπάθεια στο 2,6% του ΑΕΠ και αφήνοντας την ουδετερότητά της, μετά από δύο αιώνες, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Από την πλευρά της, η Δανία παραμένει η 5η χώρα στην Ευρώπη σε κατά κεφαλή εισόδημα και η 11η στον κόσμο με τα 82.000 δολλάρια σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Επίσης η οικονομία της Δανίας παρουσιάζει αξιοσημείωτο δυναμισμό με το χρέος της χώρας να μην ξεπερνά το 34% του ΑΕΠ της.

Η Φινλανδία, μετά την οξύτατη κρίση που γνώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 λόγω της κατάρρευσης του σοβιετικού καθεστώτος, σήμερα το δημόσιο χρέος της δεν ξεπερνά το 70% του ΑΕΠ της και χάρη στο εξαιρετικό οικοσύστημα της καινοτόμων επιχειρήσεων, το κατά κεφαλήν εισόδημα της δεν απέχει από τα 76.000 δολλάρια το χρόνο.

Επίσης, με αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ της και χαμηλή ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, η Φινλανδία διαθέτει και πρωτοποριακό για την επιχειρηματικότητα εκπαιδευτικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν δημιουργήσει εντατική συνεργασία για τον έλεγχο της Βαλτικής Θάλασσας και την αποτροπή επιθέσεων από τη Ρωσία στις κρίσιμες υποδομές τους, συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων καλωδίων.

Εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια είναι και η οικονομική – τεχνολογική ανάπτυξη των Βαλτικών χωρών, με κλασσική την περίπτωση της πλήρως ψηφιοποιημένης Εσθονίας.

Εγκώμια για τις επιδόσεις της δέχεται και η Πολωνία, η οποία τείνει να γίνει κορυφαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Η χώρα έχει καταγράψει ανάπτυξη 4 έως 5% την τελευταία εικοσαετία, σε συνδυασμό με την πλήρη απασχόληση, γεγονός που την καθιστά πολύ ελκυστική για ξένες επενδύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 30% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η Πολωνία, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιστροφή του πολέμου υψηλής έντασης στην ήπειρο, έχει αποκτήσει έναν ηγετικό διπλωματικό και στρατηγικό ρόλο. Ένα ρόλο εξάλλου που την έχει φέρει και στην πρώτη θέση των «χωρών προς αποσταθεροποίηση» που καταγράφονται στη λίστα του Κρεμλίνου.

Αξίζει να αναφερθούμε επίσης και στην Ιρλανδία, μια χώρα, που ήταν υπανάπτυκτη όταν γινόταν μέλος της ΕΟΚ τη δεκαετία του 1970 και σήμερα βρίσκεται στις δέκα πλουσιότερες στον κόσμο.

Ακόμα και η βαθιά αναδιάρθρωση της μετά το κραχ των ακινήτων και των τραπεζών του 2008, οδήγησε σε θεαματική ανάκαμψη και εξασφάλισε αξιοσημείωτη αντίσταση σε κραδασμούς. Η δραστηριότητα αυξάνεται κατά περισσότερο από 5% ετησίως, κυριαρχεί η πλήρης απασχόληση (ποσοστό ανεργίας 4,2%): το δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% ενισχύει τη μείωση του δημόσιου χρέους από 120% σε 42% του ΑΕΠ από το 2013.

Από αυτά που προηγούνται, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι αυτό μιας γενικά ισχυρής Ευρώπης στην οικονομία και την τεχνολογία, στην οποίαν όμως λείπει η πολιτική βούληση για να γίνουν τα βήματα που πρέπει στον αμυντικό και πολιτικό τομέα. Και όσο η βούληση αυτή θα είναι απούσα, τόσο οι δυνάμεις του λαϊκισμού και της δημαγωγίας, κατάλληλα υποστηριζόμενες από ξένα αντιευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων θα βρίσκουν εύφορο έδαφος για δράση.

Και από την άποψη αυτή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σημερινό πολιτικό παιχνίδι δεν έγκειται στο αν μια χώρα θα έχει σοσιαλιστικό ή καπιταλιστικό καθεστώς. Η μικτή οικονομία έχει θριαμβεύσει διεθνώς. Το θέμα είναι αν πολιτικά θα διοικείται από ηγέτες που σέβονται το κράτος δικαίου ή από αυτούς που το πτύουν. Πτύοντας βεβαίως και τους λαούς που εξουσιάζουν.