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Οι Ευρωπαίοι διαθέτουν πλέον περισσότερα χρήματα για την ψυχαγωγία και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ περιορίζουν τις δαπάνες τους για αλκοόλ, καπνό και ναρκωτικές ουσίες.

Ωστόσο, η στέγαση, τα τρόφιμα και οι μεταφορές εξακολουθούν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, όπως γράφει το EUPerspectives.

Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,6% το 2025, σε πραγματικούς όρους, δηλαδή μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι δαπάνες για πληροφορίες και επικοινωνία, ενώ ακολούθησαν η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι δαπάνες για ένδυση και υπόδηση.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν κάτι περισσότερο από μια απλή αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές επιχειρούν να εξηγήσουν πώς αυτές οι τάσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα: από την αυξανόμενη παρουσία μπίρας χωρίς αλκοόλ στα μπαρ και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών έως το στεγαστικό κόστος, που περιορίζει τις επιλογές των πολιτών για το πού και με ποιον θα ζήσουν.

Η μπίρα χωρίς αλκοόλ περνά πλέον και στη βρύση

Τα αλκοολούχα ποτά, ο καπνός και οι ναρκωτικές ουσίες ήταν η μοναδική ευρεία κατηγορία δαπανών που κατέγραψε μείωση το 2025. Η κατανάλωση στη συγκεκριμένη κατηγορία υποχώρησε κατά 1,9% σε πραγματικούς όρους, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Οι ζυθοποιίες ανταποκρίνονται στη ζήτηση για εναλλακτικές επιλογές. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Heineken για το 2025, η μπίρα χωρίς αλκοόλ της εταιρείας ήταν διαθέσιμη σε βαρέλι σε περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Ωστόσο, η επέκταση μιας εταιρείας δεν αρκεί για να εξηγήσει τη συνολική ευρωπαϊκή τάση. Η Eurostat συνυπολογίζει το αλκοόλ, τον καπνό και τις ναρκωτικές ουσίες σε μία ενιαία κατηγορία. Επομένως, η συνολική μείωση δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωση όλων αυτών των προϊόντων υποχώρησε στον ίδιο βαθμό. Ούτε διευκρινίζει εάν οι καταναλωτές επηρεάστηκαν από τις τιμές, τις ανησυχίες για την υγεία ή τις αλλαγές στις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Η υποχώρηση αυτής της κατηγορίας έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση των δαπανών σε άλλους τομείς. Η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός ενισχύθηκαν κατά 3,1%, ενώ η ένδυση και η υπόδηση κατά 2,7%. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αγορών, από βιβλία και πολιτιστικές δραστηριότητες έως οργανωμένα ταξίδια και διακοπές.

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει κάτι περισσότερο από τον μηνιαίο προϋπολογισμό

Η στέγαση, το νερό και η ενέργεια απορρόφησαν το 23,8% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025. Τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αντιστοιχούσαν σε επιπλέον 13,2%, ενώ οι μεταφορές στο 12,5%.

Συνολικά, οι τρεις αυτές κατηγορίες αντιπροσώπευαν το 49,5% των οικογενειακών δαπανών, δηλαδή σχεδόν το μισό διαθέσιμο ποσό των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό στην Τσεχία, όπου η στέγαση αντιστοιχούσε στο 32,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών.

Ξεχωριστή έρευνα αναδεικνύει τις επιπτώσεις της στεγαστικής πίεσης στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα των νέων.

«Παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τη στέγαση, οι νέοι τείνουν να ζουν σε κατοικίες χαμηλότερης ποιότητας», επισημαίνει το Eurofound στη μελέτη του για τις στεγαστικές δυσκολίες των νέων στην Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Έρευνες στην Τσεχία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία έδειξαν ότι περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς, συγγενείς ή φίλους τους, παρότι θα προτιμούσαν διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης. Αντίστοιχα, λιγότεροι ζουν μόνοι ή με τον σύντροφό τους σε σχέση με αυτό που πραγματικά επιθυμούν.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην έλλειψη προσωπικού χώρου. Η αδυναμία των νέων να εξασφαλίσουν τις συνθήκες στέγασης που επιθυμούν συνδέεται με δυσκολίες στην επαγγελματική τους πορεία, επιβαρυμένη ψυχική υγεία και αναβολή σημαντικών αποφάσεων, όπως η απόκτηση παιδιών.

Φθηνότερη ψηφιακή κατανάλωση, ακριβότερη καθημερινότητα

Η πλήρης ανάλυση της Eurostat αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση στις τιμές.

Από το 2010 έως το 2025, ο δείκτης τιμών για τις υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας μειώθηκε κατά 27,4%. Την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος δείκτης για τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 55%, ενώ οι τιμές στην κατηγορία εστιατορίων και καταλυμάτων ενισχύθηκαν κατά 54,7%.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν αποτελούν άμεση σύγκριση τιμών για ένα ίδιο κινητό τηλέφωνο, ένα συγκεκριμένο καλάθι σούπερ μάρκετ ή ένα ξενοδοχείο. Αποτυπώνουν, ωστόσο, μια ευρύτερη τάση που εξηγεί πώς μπορεί να αυξάνεται η ψηφιακή κατανάλωση την ίδια στιγμή που οι πολίτες αισθάνονται μεγαλύτερη οικονομική πίεση στην καθημερινότητά τους.

Η κατανάλωση στην κατηγορία πληροφοριών και επικοινωνίας αυξήθηκε κατά 3,3% το 2025, σημειώνοντας την ισχυρότερη άνοδο από όλες τις βασικές κατηγορίες. Ωστόσο, αντιστοιχούσε μόλις στο 3,3% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια ευνοϊκή εξέλιξη των τιμών στις ψηφιακές υπηρεσίες έχει περιορισμένη επίδραση σε σύγκριση με τις πολύ μεγαλύτερες δαπάνες για στέγαση, τρόφιμα και μεταφορές.

Η αύξηση της κατανάλωσης στην Ευρώπη, επομένως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα νοικοκυριά αισθάνονται οικονομικά καλύτερα.

Μπορεί να αυξάνονται οι δαπάνες για ψυχαγωγία, να πολλαπλασιάζονται οι επιλογές μπίρας χωρίς αλκοόλ στα μπαρ και να ενισχύεται η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, όμως, για πολλούς Ευρωπαίους η δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι μόνοι τους ή να συγκατοικήσουν με τον σύντροφό τους εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολο οικονομικό εγχείρημα.

Πηγή: In.gr