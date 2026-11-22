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Είδαμε στα προηγούμενα σημειώματα μας τα όσα αφορούν την εξαγγελία για την επέκταση του μέτρου στις 120 δόσεις και την ένταξη και τον ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 καθώς και ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση και ποιες οφειλές εξαιρούνται, βάσει της εγκυκλίου Ε.2060/2026 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ακόμη είδαμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο οφειλέτης, το ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, την διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα οφέλη από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση καθώς και τα δικαιώματα που διατηρεί η διοίκηση.

Στο σημερινό σημείωμα μας θα δούμε τον αριθμός των δόσεων, ελάχιστη δόση και τόκος, τους συμψηφισμούς και την πρόωρη εξόφληση, το πότε χάνεται η ρύθμιση και την αναστολή της παραγραφής.

Αριθμός δόσεων, ελάχιστη δόση και τόκος

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ.

Ο πραγματικός αριθμός δόσεων εξαρτάται από το ποσό της οφειλής και τους όρους της ρύθμισης. Επομένως, δεν συνεπάγεται κάθε υπαγωγή ότι ο οφειλέτης θα λάβει υποχρεωτικά 72 δόσεις.

Επιβάρυνση με τόκο

Η βασική οφειλή επιβαρύνεται, από την ημερομηνία υπαγωγής, με τόκο που αντικαθιστά τις συνήθεις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για τη ρυθμιζόμενη οφειλή.

Για τις συνήθεις φορολογικές οφειλές, το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων σε ευρώ προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με τις προσαυξήσεις που ορίζει η εγκύκλιος. Το επιτόκιο είναι ετησίως υπολογισμένο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, υπό τους προβλεπόμενους περιορισμούς (5,84%).

Για οφειλές από δασμούς ισχύει διαφορετικός κανόνας υπολογισμού, με βάση το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Δεν υπολογίζεται τόκος όταν οι ρυθμιζόμενες οφειλές δεν υπερβαίνουν, ανά πράξη βεβαίωσης, τα 10 ευρώ.

Επιπλέον, εφόσον τηρείται η ρύθμιση, δεν υπολογίζονται τα ειδικά πρόστιμα που αναφέρονται στην εγκύκλιο για συγκεκριμένες οφειλές οι οποίες καταχωρίστηκαν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και τις 20 Μαρτίου 2015.

Εκπρόθεσμη πληρωμή δόσης

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 15%. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση των ημερομηνιών πληρωμής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της ρύθμισης.

Συμψηφισμοί και πρόωρη εξόφληση

Ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από παρακρατήσεις κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, από συμψηφισμούς ή από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική πίστωση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η εγκύκλιος ρυθμίζει επίσης την περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Εάν ο οφειλέτης εξοφλήσει το υπόλοιπο της ρυθμισμένης οφειλής πριν από την ολοκλήρωση του αρχικού αριθμού δόσεων, ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης.

Όταν η πρόωρη εξόφληση πραγματοποιείται οικειοθελώς με εφάπαξ καταβολή, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ώστε να υπολογιστεί ο τόκος σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο εξόφλησης. Αν έχει καταβληθεί επιπλέον τόκος, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η απώλεια της ρύθμισης έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς καθίσταται άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Η ρύθμιση χάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Μη πληρωμή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή καθυστέρηση καταβολής των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Μη εξόφληση ή νόμιμη τακτοποίηση, μέσα σε έναν μήνα από την υπαγωγή, των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Μη εξόφληση ή νόμιμη τακτοποίηση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Η υποχρέωση τακτοποίησης των λοιπών οφειλών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά αφήσει απλήρωτες άλλες οφειλές που δεν υπάγονται σε αυτή, πρέπει να τις εξοφλήσει ή να τις εντάξει σε άλλη επιτρεπόμενη ρύθμιση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Αντίστοιχα, νέες οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης πρέπει να εξοφλούνται ή να τακτοποιούνται νόμιμα μέσα στο τρίμηνο που προβλέπεται από την εγκύκλιο.

Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της νομοθεσίας ή της απόφασης Α.1141/2026, η ρύθμιση χάνεται και ο οφειλέτης στερείται των ευεργετημάτων της. Επανέρχονται επίσης οι συνέπειες των μέτρων είσπραξης που είχαν ανασταλεί ή περιοριστεί, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.

Αναστολή παραγραφής

Τέλος, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη της αναστολής.

Η πρόβλεψη αυτή προστατεύει το Δημόσιο ως προς τον χρόνο είσπραξης των οφειλών και αποτελεί ακόμη μία συνέπεια της υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.