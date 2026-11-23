Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Κυριακή το Ιράν ότι εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα περισσότερες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη εβδομάδα «εδώ και πάνω από έναν χρόνο».

«Μην ανησυχείτε, καταρρίφθηκαν όλα (τα ιρανικά όπλα) και δεν έκαναν καμιά ζημιά», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, συνδέοντας την εξέλιξη με τη νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές και στο ότι κατ’ αυτόν η Τεχεράνη θεωρεί την παράταξη της αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ «αδύναμη», αναποτελεσματική» και αναμένει πως «θα καταστρέψει» την υπερδύναμη, προσθέτοντας πάντως πως ο ίδιος «δεν θα αφήσει να συμβεί» τίποτα τέτοιο.

Ο Τραμπ συνδέει την κλιμάκωση των επιθέσεων από το Ιράν με τη νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

As everyone remembers, I predicted two things concerning the November 3rd Midterm Elections. One, that if the Democrats win, the Stock Markets would go down, substantially, which they have, and two, that the Islamic Republic of Iran, which has killed 81,000 protestors as of today, will grow more aggressive in their attacks, which has also occurred. Iran has launched more drones and missiles in the last week than at any time for over a year. Don’t worry, they’ve all been knocked down, and done no damage. Iranian leaders consider the Democrats weak, ineffective, and Country destroying, but I won’t let that happen! Both the Dems and Iran fought like hell to keep the Oil price up as long as possible and, since the Election, the Oil price has dropped by a record level. Too bad the Voters didn’t understand this before they pulled the trigger, but the whole Election was very “strange.” In the end, America will win! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 22 2026, 4:47 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌‌‌​‍‍​‌‍‌​​‍​‍‍​​​​‍‍​​‍‍​‍‌​‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 22, 2026

Οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν κλιμακωθεί τελευταία, με την Τεχεράνη να θεωρείται πως βρίσκεται πίσω τους.

Το Μπαχρέιν, βασίλειο του Κόλπου όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές βάσεις, υπέστη επίσης επανειλημμένες ιρανικές επιδρομές τις τελευταίες ημέρες.

Επιτείνει τις ανησυχίες

Η κλιμάκωση των επιθέσεων επιτείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ