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Στη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 124.198.692,47, προχωρά η Alpha Bank σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας και σε συνέχεια προηγουμενης ενημέρωσης σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2026.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοινώνει ότι «το μεικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 0,0556127232 ευρώ, εξαιρουμένων των 23.105.232 ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.

Η ανκοίνωση της τράπεζας έχει ως εξής;

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή “Alpha Bank”),σε συνέχεια της από 30.9.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2026, ανακοινώνει ότι το μεικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 0,0556127232 ευρώ, εξαιρουμένων των 23.105.232 ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ 124.198.692,47, όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί στην από 30.9.2026 ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι το ποσό του προσωρινού μερίσματος υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2026 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα ανέρχεται σε Ευρώ 0,0528320870 ανά μετοχή.