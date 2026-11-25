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Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και σημαντική αύξηση κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πορείας του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές και της ενίσχυσης της παραγωγικής της δραστηριότητας, κατέγραψε στο 9μηνο η βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 316,05 εκατ. ευρώ έναντι 259,69 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένος κατά 21,7%. Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 58,54 εκατ. ευρώ έναντι 42,94 εκατ. ευρώ το 2025.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 52,89 εκατ. ευρώ έναντι 38,13 εκατ. ευρώ το 2025.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 46,30 εκατ. ευρώ έναντι 31,14 εκατ. ευρώτο 2025.

Η δυναμική του γιαουρτιού

Ο κλάδος γιαουρτιού συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 29,9% σε αξία και κατά 26,0% σε όγκο.

Οι ισχυρές επιδόσεις στις αγορές του εξωτερικού συνεχίζονται, με τις εξαγωγές γιαουρτιού να καταγράφουν αύξηση 39,5% σε αξία. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι στις ευρωπαϊκές αγορές ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές της κατηγορίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία.

Ενδεικτικά, οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 61% στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 24% στην Ιταλία, που αποτελούν τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα 68 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Παράλληλα, η συνολική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας άνοδο 9,5% σε αξία και 7,1% σε όγκο (στοιχεία Circana, πρώην IRI, Ιαν.-Σεπ. 2026). Η τάση στροφής των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών τους συγκριτικά με τα επώνυμα (branded) γιαούρτια, σημειώνει σχετικά η εταιρεία.

Μέσα σε ένα τέτοιο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, με μερίδιο αγοράς 12,6% σε αξία από 13,5% το 2025 (στοιχεία Circana, σε αξία Ιαν.-Σεπ. 2026). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονική ισχύ του εμπορικού της σήματος και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Το παγωτό

Στον κλάδο παγωτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη θέση της σε μία αγορά που συνέχισε να επηρεάζεται από τις δυσμενείς συνθήκες κατανάλωσης. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς παρουσίασε μείωση σε όγκο κατά 1,3% και αύξηση σε αξία κατά 1,2% (στοιχεία Circana, Ιαν.-Σεπ. 2026), ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας ακολούθησαν την τάση της αγοράς εμφανίζοντας οριακή αύξηση 0,4%.

Επενδύσεις 25 εκατ. έως το τέλος της χρήσης

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί σχέδια με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στο εννεάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης 2026 αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αντανακλάται άμεσα στην ενίσχυση της απασχόλησης και της περιφερειακής οικονομίας. Κατά το εννεάμηνο του 2026, ο μέσος αριθμός εργαζομένων ξεπέρασε τους 900, ενώ οι νέες προσλήψεις υπερέβησαν τις 150. Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, υπογραμμίζει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Γεωπολιτικές πιέσεις

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και να ασκούν πιέσεις στο κόστος βασικών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς τις επιπτώσεις τους στη συνολική κοστολογική βάση της εταιρείας.

Εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες πιέσεις θα διατηρηθούν, η εταιρεία εξετάζει τον κατάλληλο συνδυασμό μέτρων επιλεκτικών προσαρμογών στις τιμές πώλησης αλλά και απορρόφησης μέρους του αυξημένου κόστους, με γνώμονα τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την προστασία της λειτουργικής της κερδοφορίας, σημειώνεται χαρακτηριστικά.