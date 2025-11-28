ΙΜΟ: Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα – Στην τέταρτη θέση η χώρα μας

Ιστορικό ρεκόρ 153 ψήφων πέτυχε η Ελλάδα στην εκλογή για την Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), σε ψηφοφορία όπου συμμετείχαν 169 χώρες.

Η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ως εκλεγμένο πλέον μέλος του Συμβουλίου και για την επόμενη διετία, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που απορρέει από τη ναυτική της παράδοση αιώνων, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους στόχους του ΙΜΟ για μια σύγχρονη και ασφαλή διεθνή ναυτιλία, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους κανόνες που δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Έτσι, η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία του ΙΜΟ, η Κίνα και η Ιταλία έλαβαν από 155 ψήφους, η Νότια Κορέα 154, ενώ η Ελλάδα ισοψήφησε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 153 ψήφους και ακολούθησαν οι Ιαπωνία, Παναμάς, Η.Π.Α., Νορβηγία και Λιβερία.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), επισήμανε ότι «σεβόμαστε, στηρίζουμε και τιμούμε όλες τις απόψεις στο πλαίσιο του ΙΜΟ, με στόχο ένα ασφαλές, βιώσιμο και απο τελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο», επιμένοντας ότι «πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο, κοινό πλαίσιο εντός του Οργανισμού». Διευκρίνισε παράλληλα ότι «αναγνωρίζουμε ότι ίσως κανείς δεν μπορεί να κερδίσει το 100% όσων επιδιώκει μέσα από τέτοιες συμφωνίες, όμως πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει ένα βασικό, κοινό πλαίσιο συμφωνίας, επί του οποίου θα εργαζόμαστε και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις όλοι μαζί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο ενός κατακερματισμένου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι «ένα μωσαϊκό από διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια και κανονισμούς, σε κράτη, περιοχές, ηπείρους, μπορούν μόνο να οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία». Υπενθύμισε ότι «το 80% με 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης», γεγονός που, όπως ανέφερε, «σημαίνει ότι στα χέρια μας κρατάμε μια τεράστια δύναμη», η οποία συνοδεύεται από την ευθύνη να αντιμετωπιστούν «τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της μέσης οικογένειας, σε όλο τον κόσμο, να μπορεί να ζει με ευημερία».

Οι επιθέσεις στα εμπορικά πλοία

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός και οι τιμές των εμπορικών αγαθών που μεταφέρουμε δια θαλάσσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο», μαζί με το κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον, «προκειμένου να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο πλανήτη». Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας καταδίκασε απερίφραστα «όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και των ναυτικών», υπογραμμίζοντας ότι «καθώς οδεύουμε προς το 2026, αυτή είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως σημείωσε, «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι στις πράξεις πειρατείας· είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο».