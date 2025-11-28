ΙΜΟ: Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα – Στην τέταρτη θέση η χώρα μας

Στην ψηφοφορία του ΙΜΟ συμμετείχαν 169 χώρες - Η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη

Ναυτιλία 28.11.2025, 15:43
ΙΜΟ: Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα – Στην τέταρτη θέση η χώρα μας
Newsroom

Ιστορικό ρεκόρ 153 ψήφων πέτυχε η Ελλάδα στην εκλογή για την Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), σε ψηφοφορία όπου συμμετείχαν 169 χώρες.

Η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ως εκλεγμένο πλέον μέλος του Συμβουλίου και για την επόμενη διετία, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που απορρέει από τη ναυτική της παράδοση αιώνων, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους στόχους του ΙΜΟ για μια σύγχρονη και ασφαλή διεθνή ναυτιλία, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους κανόνες που δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Έτσι, η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία του ΙΜΟ, η Κίνα και η Ιταλία έλαβαν από 155 ψήφους, η Νότια Κορέα 154, ενώ η Ελλάδα ισοψήφησε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 153 ψήφους και ακολούθησαν οι Ιαπωνία, Παναμάς, Η.Π.Α., Νορβηγία και Λιβερία.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην 34η Τακτική Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), επισήμανε ότι «σεβόμαστε, στηρίζουμε και τιμούμε όλες τις απόψεις στο πλαίσιο του ΙΜΟ, με στόχο ένα ασφαλές, βιώσιμο και απο τελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο», επιμένοντας ότι «πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο, κοινό πλαίσιο εντός του Οργανισμού». Διευκρίνισε παράλληλα ότι «αναγνωρίζουμε ότι ίσως κανείς δεν μπορεί να κερδίσει το 100% όσων επιδιώκει μέσα από τέτοιες συμφωνίες, όμως πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει ένα βασικό, κοινό πλαίσιο συμφωνίας, επί του οποίου θα εργαζόμαστε και θα προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις όλοι μαζί».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο ενός κατακερματισμένου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι «ένα μωσαϊκό από διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια και κανονισμούς, σε κράτη, περιοχές, ηπείρους, μπορούν μόνο να οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία». Υπενθύμισε ότι «το 80% με 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης», γεγονός που, όπως ανέφερε, «σημαίνει ότι στα χέρια μας κρατάμε μια τεράστια δύναμη», η οποία συνοδεύεται από την ευθύνη να αντιμετωπιστούν «τα ζητήματα της πράσινης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της μέσης οικογένειας, σε όλο τον κόσμο, να μπορεί να ζει με ευημερία».

Οι επιθέσεις στα εμπορικά πλοία

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός και οι τιμές των εμπορικών αγαθών που μεταφέρουμε δια θαλάσσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο», μαζί με το κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον, «προκειμένου να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο πλανήτη». Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας καταδίκασε απερίφραστα «όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και των ναυτικών», υπογραμμίζοντας ότι «καθώς οδεύουμε προς το 2026, αυτή είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως σημείωσε, «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι στις πράξεις πειρατείας· είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Ναυτιλία
Celestyal: Παρθενική προσέγγιση στη Τζέντα, ιδανικός προορισμός για χειμερινές κρουαζιέρες
Ναυτιλία

Πρώτη φορά στη Τζέντα η Celestyal, ιδανικός προορισμός για χειμερινές κρουαζιέρες

Το πλοίο υποδέχθηκαν στην Τζέντα σε ειδική τελετή ανώτερα στελέχη της Cruise Saudi και λιμενικές αρχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Δίκαιο μέτρο ο διπλασιασμός του επιδόματος ανεργίας στους ναυτικούς
Ναυτιλία

Κικίλιας: Δίκαιο μέτρο ο διπλασιασμός του επιδόματος ανεργίας στους ναυτικούς

Το επίδομα ανεργίας των ναυτικών ήταν σχεδόν το μισό σε σχέση με εκείνο των ανέργων ξηράς, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΙΜΟ: Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα – Στην τέταρτη θέση η χώρα μας
Ναυτιλία

Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα στο Συμβούλιο του IMO

Στην ψηφοφορία του ΙΜΟ συμμετείχαν 169 χώρες - Η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη

Λιμάνια: Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά – Στην 4η θέση ο Πειραιάς
Λιμάνια

Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά λιμάνια - Η θέση του Πειραιά

Συνολικά τα λιμάνια της ΕΕ κατέγραψαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες - Τα 81,1 από αυτά, ποσοστό περίπου 20%, στα ελληνικά λιμάνια

Μελίνα Ζιάγκου
Κικίλιας: Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών
Ναυτιλία

Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών

Σε 600 ευρώ θα ανέλθει το επίδομα ανεργίας, ενώ διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Κικίλιας στον ΙΜΟ: Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της θάλασσας
Ναυτιλία

Κικίλιας στον ΙΜΟ: Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι της θάλασσας

Ο κ. Κικίλιας καταδίκασε απερίφραστα «όλες τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και των ναυτικών»

Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ
Ναυτιλία

Κικίλιας: Διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΙΜΟ

Με ποιους συναντήθηκε στο Λονδίνο όπου βρίσκεται για την 34η Τακτική Συνέλευση του International Maritime Organization (IMO)

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο