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Ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας ο Όμιλος MSC, με τον Πειραιά να διατηρεί κεντρικό ρόλο ως λιμάνι αφετηρίας, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Η παρουσία του ομίλου επεκτείνεται σε 22 ελληνικούς προορισμούς, ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη του στόλου τόσο της MSC Cruises όσο και της πολυτελούς Explora Journeys.

Ειδικότερα με οκτώ κρουαζιερόπλοια και περίπου 500 προσεγγίσεις ετησίως σε 22 ελληνικούς προορισμούς ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα ο Όμιλος MSC τη διετία 2026–2027, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της χώρας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από τα οκτώ πλοία, τα έξι ανήκουν στην MSC Cruises και τα δύο στην Explora Journeys, το brand πολυτελών κρουαζιέρων του ομίλου. Η MSC Cruises προγραμματίζει σχεδόν 400 προσεγγίσεις ετησίως σε δέκα ελληνικούς προορισμούς, ενώ η Explora Journeys περισσότερες από 100 προσεγγίσεις σε πάνω από 20 προορισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση του Πειραιά ως λιμανιού αφετηρίας (homeport), ρόλο που αναπτύσσει συστηματικά η MSC από το 2022, με πλοία όπως τα MSC Lirica, MSC Armonia και MSC Sinfonia.

Κρουαζιέρες όλο τον χρόνο από τον Πειραιά

Η παρουσία της MSC Cruises στην Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον στη θερινή περίοδο. Τον χειμώνα 2026–2027 προβλέπονται εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από τον Πειραιά, κάθε Δευτέρα, για οκταήμερες κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων.

Από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, το MSC Orchestra πραγματοποιεί δρομολόγια που περιλαμβάνουν τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Κέρκυρα και το Μπάρι, με επιστροφή στον Πειραιά.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, τα MSC Lirica και MSC Orchestra εξυπηρετούν δρομολόγια προς Κουσάντασι, Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα και Μπάρι.

Η διατήρηση χειμερινών αναχωρήσεων ενισχύει τις προοπτικές επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας πρόσθετη δραστηριότητα για το λιμάνι, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών και την τοπική οικονομία.

Νέοι ελληνικοί προορισμοί για την Explora Journeys

Παράλληλα, η Explora Journeys διευρύνει την παρουσία της στην Ελλάδα, με έμφαση στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Το 2026 προστέθηκαν στα δρομολόγιά της η Πύλος και η Αμοργός, ενώ ο Πειραιάς παραμένει βασική πύλη για τις κρουαζιέρες της στη Μεσόγειο.

Η Explora Journeys, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2023, διαθέτει σήμερα τρία πλοία και σχεδιάζει να αυξήσει τον στόλο της σε έξι έως το 2028.

Συνολικά, η MSC Cruises, τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας παγκοσμίως και ηγέτιδα στην ευρωπαϊκή αγορά, διαθέτει 23 πλοία, με προγραμματισμένη την προσθήκη ακόμη δέκα έως το 2033. Το MSC World Asia, το 24ο πλοίο της, αναμένεται να παραδοθεί στις 25 Νοεμβρίου.

Η επέκταση του στόλου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παρουσία της Explora Journeys, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής κρουαζιέρας, τόσο στον μαζικό όσο και στον πολυτελή τουρισμό, σύμφωνα με τα στελέχη της Explora.