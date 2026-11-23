Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενενήντα χρόνια ιστορίας που ξεκίνησαν σε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική ναυτιλία αναζητούσε τη θέση της στο διεθνές στερέωμα και συνεχίζονται σήμερα, με τον ελληνόκτητο στόλο να πρωταγωνιστεί στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, συμπλήρωσε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ).

Από την ίδρυσή του το 1936 μέχρι σήμερα, το ΝΕΕ ακολούθησε μια πορεία παράλληλη με τις μεγάλες ανατροπές της ναυτιλιακής ιστορίας: την καταστροφή του εμπορικού στόλου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μεταπολεμική αναγέννηση, τη δυναμική επέκταση των Ελλήνων πλοιοκτητών, τις πετρελαϊκές και οικονομικές κρίσεις, τη διεθνοποίηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και, πλέον, τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ιστορική αυτή διαδρομή βρέθηκε στο επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της ναυτιλιακής κοινότητας και της ακαδημαϊκής ζωής.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν η ανάγκη διατήρησης της ενότητας του ελληνικού ναυτιλιακού κόσμου, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε η ελληνική ναυτιλία να διατηρήσει τη διεθνή της ισχύ.

1936: Η δημιουργία ενός θεσμού για τη ναυτιλία

Η αφετηρία τοποθετείται στις 30 Σεπτεμβρίου 1936, όταν με τον Αναγκαστικό Νόμο 191 ιδρύθηκε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα, η οποία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ενώ το πολιτικό σκηνικό είχε μεταβληθεί ριζικά με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργήθηκε ένας θεσμός με αποστολή να συγκεντρώσει και να επεξεργάζεται τις θέσεις των διαφορετικών κλάδων της εμπορικής ναυτιλίας και να παρέχει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς την Πολιτεία.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 1937 στην αίθουσα του Πειραϊκού Συνδέσμου, με τη συμμετοχή μόλις 83 μελών.

Τέσσερις ημέρες αργότερα συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Γεώργιο Εμπειρίκο και αντιπροέδρους τους Εμμανουήλ Μιχαλινό και Παναγή Γιαννουλάτο.

Το Επιμελητήριο εγκαταστάθηκε αρχικά στην πλατεία Κοραή, ενώ ο δικηγόρος Γεώργιος Δανιόλος συνέταξε τον πρώτο οργανικό κανονισμό του, αποτελούμενο από 40 άρθρα.

Η συγκρότηση του ΝΕΕ αντανακλούσε την ανάγκη θεσμικής εκπροσώπησης μιας δραστηριότητας που είχε ήδη μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία, αλλά χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό, περιορισμένα κεφάλαια και έντονη εξάρτηση από τις διεθνείς ναυλαγορές.

Ο πόλεμος και η δοκιμασία της επιβίωσης

Λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Ναυτικό Επιμελητήριο βρέθηκε αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη τραγωδία της νεότερης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε στην απώλεια περίπου των δύο τρίτων του ελληνικού εμπορικού στόλου. Περισσότεροι από 2.000 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 2.500 έμειναν ανάπηροι.

Στο τέλος του πολέμου είχαν απομείνει μόλις 154 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 532.000 κόρων.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της Κατοχής και, στη συνέχεια, του Εμφυλίου, το Επιμελητήριο δεν ανέστειλε τη λειτουργία του. Τα όργανά του συνέχισαν να συνεδριάζουν, αν και η δράση τους περιορίστηκε από τις πολεμικές συνθήκες και την επιστράτευση μελών και εργαζομένων.

Ήδη από τον Μάρτιο του 1940, υπό την προεδρία του Νικολάου Λιβανού, είχε τεθεί ένα ζήτημα που θα απασχολούσε διαχρονικά τον ναυτιλιακό κόσμο: η ανάγκη εξειδικευμένης επίλυσης ναυτιλιακών διαφορών.

Ο Λουκάς Νομικός είχε προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού διαιτησίας στο Επιμελητήριο, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις και το υψηλό κόστος της εκδίκασης ναυτιλιακών υποθέσεων από τα κοινά δικαστήρια.

Ο σχετικός κανονισμός εγκρίθηκε τελικά το 1948, μετά το τέλος του πολέμου.

Τα 100 Liberty και η μεταπολεμική αναγέννηση

Καθοριστικός σταθμός στην ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυτιλίας ήταν το 1946, όταν Έλληνες πλοιοκτήτες απέκτησαν με ευνοϊκούς όρους 100 πλοία τύπου Liberty από τα αμερικανικά πολεμικά πλεονάσματα.

Τα πλοία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία νέων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την επέκταση δραστηριοτήτων που τα επόμενα χρόνια θα αποκτούσαν παγκόσμια εμβέλεια.

Η πρώτη μεταπολεμική Γενική Συνέλευση του ΝΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1949. Στην προεδρία αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Μιχαλινός, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνταν πλέον διακριτά η ποντοπόρος, η μεσογειακή, η επιβατηγός και η ιστιοφόρος ναυτιλία.

Η Ελλάδα βρισκόταν τότε στην ένατη θέση των ναυτιλιακών δυνάμεων παγκοσμίως, με περίπου 1,3 εκατ. κόρους υπό ελληνική σημαία, ενώ άλλα 3,5 εκατ. ήταν ελληνόκτητη χωρητικότητα υπό ξένες σημαίες.

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου είχε ήδη αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα.

Η ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου επιταχύνθηκε τη δεκαετία του 1950. Το Νομοθετικό Διάταγμα 2687/1953, που αφορούσε την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού, δημιούργησε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο.

Στο τέλος του 1959 ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 1.520 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 12,2 εκατ. κόρων, με μερίδιο μεγαλύτερο του 10% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Η μεταπολεμική ναυτιλιακή αναγέννηση είχε πλέον μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά φαινόμενα της ελληνικής οικονομικής ιστορίας.

Από τον Πειραιά στον κόσμο

Τις επόμενες δεκαετίες το ΝΕΕ συμμετείχε ενεργά στον διάλογο για τη ναυτιλιακή νομοθεσία, τη φορολογία, το εθνικό νηολόγιο, τη ναυτική εκπαίδευση και την ασφάλεια των πλοίων.

Το 1963 εξελέγη πρόεδρος ο Άλκιμος Γράτσος, ενώ το 1965 το Επιμελητήριο μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Κολοκοτρώνη 100.

Το 1966 εκσυγχρονίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του, ενώ την ίδια περίοδο ενισχύθηκε η παραγωγή μελετών και εξειδικευμένων ναυτιλιακών εκδόσεων.

Σημαντική υπήρξε και η συμμετοχή εκπροσώπων του στις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που τότε λειτουργούσε ως IMCO.

Η ισχυροποίηση του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου διαχείρισης πλοίων, η ανάπτυξη των δεξαμενοπλοίων, οι μεταβολές στη διεθνή αγορά μεταφορών και η άνοδος της ελληνόκτητης χωρητικότητας δημιούργησαν διαρκώς νέες απαιτήσεις θεσμικής εκπροσώπησης.

Στις επόμενες δεκαετίες το Επιμελητήριο ασχολήθηκε επίσης με τη ναυτιλιακή ασφάλεια, την εφαρμογή διεθνών κανονισμών, τις λιμενικές υποδομές και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μετά το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα» το 2000, το ΝΕΕ συμμετείχε με προτάσεις και παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που θεσπίστηκε με τον νόμο 2932/2001.

Αντίστοιχα, στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας, το 2008 συνεργάστηκε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων ανά κατηγορία και μέγεθος πλοίου, ενόψει των διεθνών συζητήσεων στον IMO.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτυπώνουν τη σταδιακή διεύρυνση του αντικειμένου του Επιμελητηρίου, από τα παραδοσιακά θέματα ναυτιλιακής πολιτικής στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και περιβάλλοντος.

Γιώργος Αλεξανδράτος: «Η ιστορία μάς παραδίδεται για να γράψουμε τη συνέχειά της»

Το ανθρώπινο και θεσμικό βάρος αυτής της διαδρομής ανέδειξε ο σημερινός πρόεδρος του ΝΕΕ, Γιώργος Αλεξανδράτος, στην ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία του κατά την επετειακή εκδήλωση. Ο κ. Αλεξανδράτος απέδωσε φόρο τιμής στους προηγούμενους προέδρους, στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, στους εργαζομένους και στους συνεργάτες του Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε θεσμική κατάκτηση βρίσκονται άνθρωποι και συλλογικές προσπάθειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Έλληνες ναυτικούς, που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου, καθώς και στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Ο πρόεδρος του ΝΕΕ υπογράμμισε ότι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται επτά κλάδοι της εμπορικής ναυτιλίας, που αντιστοιχούν σε περίπου 22.000 μέλη.

«Η αποστολή μας είναι να δίνουμε σε όλους ουσιαστική φωνή και να μετατρέπουμε τις διαφορετικές απόψεις σε κοινές προτάσεις και δημιουργική συνεργασία», τόνισε.

Για τον ίδιο, η ενότητα δεν προϋποθέτει ταύτιση απόψεων, αλλά τη δυνατότητα διαφορετικών κλάδων και συμφερόντων να συνεργάζονται για κοινούς στόχους.

«Ενότητα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Σημαίνει ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε με σεβασμό, έχοντας ως κοινό στόχο μια ισχυρή και βιώσιμη ελληνική ναυτιλία, προς όφελος της πατρίδας μας».

Το ελληνικό νηολόγιο, οι νέοι και τα 100 ναυτιλιακά επαγγέλματα

Πέρα από την ιστορική αναδρομή, ο Γιώργος Αλεξανδράτος περιέγραψε και τις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου για τις επόμενες δεκαετίες.

Στο επίκεντρο τοποθέτησε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου, την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και διαδικασιών, την προσέλκυση νέων ανθρώπων στα ναυτιλιακά επαγγέλματα και την ισχυροποίηση της σύνδεσης της ναυτιλίας με την ελληνική κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στις επαγγελματικές επιλογές που προσφέρει ο ευρύτερος ναυτιλιακός κλάδος, σημειώνοντας ότι μέσω της πρωτοβουλίας Maritime Hellas αναδεικνύονται περισσότερα από 100 επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η ανάγκη να αποκτήσει το ΝΕΕ ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής και ολοκλήρωσε με μια χαρακτηριστική αναφορά στη διαχρονική ικανότητα της ελληνικής ναυτιλίας να αναπτύσσεται ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες:

«Η ιστορία δεν μας παραδίδεται για να την κοιτάζουμε με θαυμασμό. Μας παραδίδεται για να γράψουμε τη συνέχειά της».

Μελίνα Τραυλού: Εθνικό κεφάλαιο και παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα

Τη σημασία της ενότητας και της θεσμικής συνεργασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής ναυτιλίας υπογράμμισε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, η οποία έχει διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ.

Χαρακτήρισε το Ναυτικό Επιμελητήριο «σταθερό σύμμαχο των αρχών της ναυτιλίας των Ελλήνων», επισημαίνοντας ότι, παρά τους διακριτούς ρόλους των δύο οργανισμών, τους συνδέει η πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία προοδεύει όταν οι άνθρωποί της συνεργάζονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ρεαλιστικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Όπως επισήμανε, «η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά και παγκόσμιο στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για

Βασίλης Κικίλιας: Η ναυτιλία πολλαπλασιάζει τη διεθνή ισχύ της Ελλάδας

Στον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και στην ανάγκη προσέλκυσης των νέων στα ναυτιλιακά επαγγέλματα επικεντρώθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό.

«Η ισχύς ενός Έθνους δεν μετριέται μόνο από τη στρατιωτική του δύναμη. Μετριέται και από την παρουσία του στις θάλασσες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικής ισχύος.

Αναφέρθηκε στη διεθνή εμβέλεια της ελληνικής ναυτιλίας, στις πρόσφατες επαφές του στην Ιαπωνία και την Κίνα και στην ένταξη της ναυτιλίας στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ναυτιλιακό οικοσύστημα του Πειραιά, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περιλαμβάνει περισσότερες από 1.800 επιχειρήσεις και περίπου 200.000 εργαζομένους σε συναφείς δραστηριότητες.

Υπογράμμισε, τέλος, την ανάγκη να αναδειχθούν οι επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν η θάλασσα και οι δραστηριότητες γύρω από αυτήν στη νέα γενιά. «Είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδείξουμε στους νέους ανθρώπους και στην επόμενη γενιά τον δρόμο», ανέφερε, ευχαριστώντας το ΝΕΕ και τους φορείς της ναυτιλίας για τη διαχρονική συνεργασία τους με την Πολιτεία.

Από το παρελθόν στην επόμενη δεκαετία

Στην επετειακή εκδήλωση παρουσιάστηκε και το ιστορικό λεύκωμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ, το οποίο επιμελήθηκαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γιάννης Θεοτοκάς και ο Ηλίας Μπίσιας. Η έκδοση καταγράφει τη διαδρομή του θεσμού από την ίδρυσή του το 1936 έως σήμερα, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας και της εθνικής οικονομίας της χώρας. Χαιρετισμό απευθηναν ακόμη ο εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, ο Αρχηγός του Λ.Σ -ΕΛΑΚΤ κ. Χρήστος Κοντορουχάς και ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης .

Η συμπλήρωση εννέα δεκαετιών βρίσκει το Ναυτικό Επιμελητήριο μπροστά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμών. Ίσως γι’ αυτό η καταληκτική αναφορά του Γιώργου Αλεξανδράτου να συνοψίζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μήνυμα της επετείου:

«Είμαστε οι κληρονόμοι μιας ιστορίας. Είμαστε, όμως, και οι δημιουργοί της επόμενης σελίδας της! Γιατί η ελληνική ναυτιλία δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί την ιστορία. Γεννήθηκε για να τη γράφει!»