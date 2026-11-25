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Με σχεδόν τριπλάσιο ετήσιο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι τιμές των υλικών για την κατασκευή νέων κατοικιών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 5,9% έναντι του Οκτωβρίου 2025, όταν η αντίστοιχη ετήσια άνοδος ήταν 2%. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,4%, έναντι μηνιαίας αύξησης 0,1% τον Οκτώβριο του 2025.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 138,19 μονάδες, περίπου 38,2% πάνω από το επίπεδο βάσης του 2021. Οι ανατιμήσεις ήταν γενικευμένες, καθώς και οι 15 ομάδες του δείκτη κατέγραψαν άνοδο σε ετήσια βάση.

Diesel και ρεύμα στην κορυφή των ανατιμήσεων

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των επιμέρους ειδών που ξεχωρίζει η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφηκε στο πετρέλαιο κίνησης (+30,7%), ενώ η ηλεκτρική ενέργεια ανατιμήθηκε κατά 17,9%. Συνολικά, η ομάδα που περιλαμβάνει τα καύσιμα μηχανημάτων, το ρεύμα και το νερό κατέγραψε άνοδο 21,7%, έπειτα από ετήσια μείωση 1,8% τον Οκτώβριο του 2025.

Διψήφιες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στα τούβλα (+12,4%) και στους χάλκινους αγωγούς (+10,7%). Το έτοιμο σκυρόδεμα ακρίβυνε κατά 6,7%, ο σίδηρος οπλισμού κατά 5,6% και το τσιμέντο κατά 4,3%. Ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα υλικά για τις εργασίες αποπεράτωσης, με τα παρκέτα στο +5,7%, τα πλακίδια στο +4,9% και τα κουφώματα αλουμινίου στο +4,4%.

Πού ανέβηκαν οι τιμές μέσα σε έναν μήνα

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, το ρεύμα κατέγραψε αύξηση 4,7%. Ακολούθησαν ο σίδηρος οπλισμού με 1,1%, οι μαρμαρόπλακες με 0,9% και τα πλακίδια και τα πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα με 0,7%. Το έτοιμο σκυρόδεμα ανατιμήθηκε κατά 0,2%.

Τα μεταλλικά υλικά βασικής επεξεργασίας και η ομάδα που περιλαμβάνει τις κονίες και το έτοιμο σκυρόδεμα αντιστοιχούν μαζί σε περίπου 44% της στάθμισης του δείκτη. Οι τιμές τους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,9% και 5,4% αντίστοιχα, επιβαρύνοντας δύο από τις βασικότερες κατηγορίες υλικών στον προϋπολογισμό μιας νέας οικοδομής.