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Το δικαίωμα να προβεί σε αντίποινα απέναντι στην τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει ακόμη υψηλότερους δασμούς σε βάρος της επικαλείται η Κίνα, που ήταν μία από τις πολλές ασιατικές χώρες που αντέδρασαν μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον την Τετάρτη για την επιβολή εκτεταμένων δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα που εισάγονται από μια σειρά εμπορικών εταίρων.

«Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να διορθώσουν τις λανθασμένες πρακτικές τους και να επιστρέψουν στον ορθό δρόμο της επίλυσης των ζητημάτων μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου. Η Κίνα «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της».

Η Κίνα και το Βιετνάμ ήταν οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο, ενώ νέοι δασμοί επιβλήθηκαν επίσης στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα, στην Ινδία, στην Ινδονησία, στη Μαλαισία, στη Σιγκαπούρη, στην Ταϊβάν, στην Ταϊλάνδη, στο Μπανγκλαντές και στην Καμπότζη. Επηρεάστηκαν επίσης η ΕΕ και η Ελβετία.

Η έρευνα Γκριρ

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί βασίζονται σε έρευνα του Τζέιμισον Γκριρ, κορυφαίου διαπραγματευτή των ΗΠΑ για το εμπόριο, σχετικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένες χώρες παρέχουν αθέμιτες επιδοτήσεις στις εγχώριες επιχειρήσεις τους.

Οι περισσότεροι από τους νέους δασμούς, οι οποίοι έρχονται μετά την ακύρωση των δασμών της «Ημέρας Απελευθέρωσης» Τραμπ ως παράνομων, θα αντιστοιχούν στα ποσοστά που είχαν συμφωνηθεί στις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν μετά την έναρξη του εμπορικού πολέμου από τον αμερικανό πρόεδρο.

Η Κίνα είχε συμφωνήσει νωρίτερα φέτος με τις ΗΠΑ σε έναν αμοιβαίο δασμολογικό συντελεστή 10%, επιπλέον ενός δασμού 10% που σχετιζόταν με την κρίση της φαιντανύλης.

Η νέα πρόταση για δασμό 20% θα μπορούσε να διπλασιαστεί, εάν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρήσουν ότι το Πεκίνο έχει πάψει να τηρεί τους όρους της προηγούμενης εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου χαρακτήρισε την «έρευνα» του Γκριρ «τυπική πράξη μονομερούς πολιτικής, η οποία διαταράσσει σοβαρά τη διεθνή οικονομική τάξη και παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)».

Οποιαδήποτε κίνηση της Ουάσιγκτον για αύξηση των δασμών στην Κίνα θα ενίσχυε περαιτέρω τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, θέτοντας σε κίνδυνο την εμπορική εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα πέρυσι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον έκλεισε ένα νομικό παραθυράκι που επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να αποκτούν εξ αποστάσεως πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς, η χρήση των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς, μέσω κέντρων δεδομένων στο εξωτερικό. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση από την Κίνα.