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Για την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 προκήρυξε τις προεδρικές εκλογές στη Σερβία ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς, υπογράφοντας σήμερα το μεσημέρι τη σχετική απόφαση στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Βελιγράδι.

Ο Τσούπιτς, καθηγητής πανεπιστημίου και βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής στις 19 Νοεμβρίου αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα ασκούντος χρέη προέδρου της Δημοκρατίας με την υποχρέωση να προκηρύξει προεδρικές εκλογές το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου.

Ο Βούτσιτς δήλωσε κατηγορηματικά ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να κατεβάσει υποψήφιο στις επικείμενες εκλογές

Μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο Τσούπιτς δήλωσε: «Η οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών είναι καθήκον όλων μας, ιδίως των πολιτικών παραγόντων και των μέσων ενημέρωσης. Οι καλοί νόμοι είναι τα τείχη της κοινωνίας μας και οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι πραγματικοί κυρίαρχοι της πολιτικής κοινότητας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια δύσκολη επιλογή μεταξύ κορυφαίων υποψηφίων και των προγραμμάτων τους».

Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους πολίτες της Σερβίας να επιδείξουν υπευθυνότητα και να προσέλθουν στις κάλπες στις 27 Δεκεμβρίου, ώστε η λαϊκή βούληση να αναδείξει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με ισχυρή εγκυρότητα, όπως τόνισε.

Η προσφυγή στις κάλπες κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις 27 Σεπτεμβρίου, επτά μήνες πριν από τη λήξη της δεύτερης θητείας του, προκειμένου να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξής του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, τις οποίες έχασε.

Σερβία: Τι ισχύει με βάση το Σύνταγμα

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας και την εκλογική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την ημέρα που χήρεψε η θέση, ενώ η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 60 ημερών.

Στο πολιτικό πεδίο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επικείμενη ανακοίνωση του προσώπου που θα προτείνει για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα η «Φοιτητική Λίστα».

Ο βουλευτής Ίλια Σρντάνοβιτς δήλωσε χθες, Τετάρτη, το απόγευμα ότι «οι διαβουλεύσεις στους κόλπους της πλειοψηφίας έχουν ολοκληρωθεί και το όνομα του υποψηφίου θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την προκήρυξη των προεδρικών εκλογών».

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και πρώην πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε κατηγορηματικά ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να κατεβάσει υποψήφιο στις επικείμενες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχής ή στήριξης άλλης υποψηφιότητας.

Με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ξεκινούν επίσημα οι εκλογικές προθεσμίες για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK), για την επικύρωση των οποίων απαιτούνται τουλάχιστον 10.000 υπογραφές πολιτών. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία εντός 15 ημερών.