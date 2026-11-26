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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, υπό την προεδρία του προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις διπλωματικές προσπάθειες.

Για τις περιφερειακές συγκρούσεις ανησυχία εκφράστηκε για τις επιθέσεις στη Μεσόγειο μετά από αυτές στην Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να τίθεται για ακόμα μια φορά στην διάθεση των εμπόλεμων μερών ως διαμεσολαβήτρια χώρα.

Όπως ανέφεραν, οι «πολιτικές κατοχής και προσάρτησης της ισραηλινής κυβέρνησης που στοχεύουν την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία αυξάνουν την περιφερειακή αστάθεια».

«Όλοι οι παράγοντες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εδραίωση της ειρήνης καλούνται να υιοθετήσουν μια πιο αποφασιστική στάση απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία επιμένει να αγνοεί το δίκαιο παρά τις υποχρεώσεις της» σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, όπως μετέφερε το Πρακτορείο Αναντολού.

Ανησυχία για την επέκταση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας στην Μεσόγειο

Εκφράστηκε ανησυχία για την επέκταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η Τουρκία θα διατηρήσει επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατόν, κάτι που είναι απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα».