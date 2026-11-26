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Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, υπό την προεδρία του προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις διπλωματικές προσπάθειες.
Για τις περιφερειακές συγκρούσεις ανησυχία εκφράστηκε για τις επιθέσεις στη Μεσόγειο μετά από αυτές στην Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να τίθεται για ακόμα μια φορά στην διάθεση των εμπόλεμων μερών ως διαμεσολαβήτρια χώρα.
Όπως ανέφεραν, οι «πολιτικές κατοχής και προσάρτησης της ισραηλινής κυβέρνησης που στοχεύουν την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία αυξάνουν την περιφερειακή αστάθεια».
«Όλοι οι παράγοντες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εδραίωση της ειρήνης καλούνται να υιοθετήσουν μια πιο αποφασιστική στάση απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία επιμένει να αγνοεί το δίκαιο παρά τις υποχρεώσεις της» σύμφωνα με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, όπως μετέφερε το Πρακτορείο Αναντολού.
Ανησυχία για την επέκταση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας στην Μεσόγειο
Εκφράστηκε ανησυχία για την επέκταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η Τουρκία θα διατηρήσει επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατόν, κάτι που είναι απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα».
Εξέτασε επίσης τις εξελίξεις στους πολέμους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Η Τουρκία δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατό. Αντίστοιχες ανησυχίες για διάχυση του πολέμου στην Μεσόγειο, έχει η Τουρκία για τον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Το Συμβούλιο δήλωσε ότι η Τουρκία «θα διατηρήσει την εποικοδομητική, προσανατολισμένη προς την εξεύρεση λύσεων προσέγγισή της, η οποία βασίζεται στον διάλογο και τη διπλωματία, σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προστατεύοντας παράλληλα με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών» σε μια αναφορά που αφορά άμεσα την Ελλάδα.
Το συμβούλιο αξιολόγησε επίσης τις προσπάθειες «για τη διασφάλιση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης, αναφέροντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη και την ευημερία του λιβυκού λαού». Η Τουρκία υποδέχθηκε την Τετάρτη τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.
«Ανησυχία» για Ιράκ, Συρία και κινήσεις για επανένωση της Λιβύης
Ο Ερντογάν ενημερώθηκε σχετικά με τις επιχειρήσεις κατά των «απειλών για την εθνική ενότητα και την ασφάλεια της Τουρκίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», ιδίως εκείνων «που προέρχονται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις» PKK/KCK-PYD/YPG (κουρδικές οργανώσεις), FETO (αντιπολίτευση, έτσι αποτελούν τους «Γκιουλενιστές») και το Ισλαμικό Κράτος.
Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξέτασε επίσης τις προσπάθειες κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτές οι ομάδες που επιδιώκουν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη και να απειλήσουν την ασφάλεια, την ευημερία και την περιουσία των πολιτών.
Τόνισε τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, τη Συρία και το Ιράκ, σε όλους τους τομείς, δηλώνοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα ασφαλές, σταθερό, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούμενο μέλλον στην περιοχή».
H Τουρκία βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μέσα σε ιρακινό έδαφος με την αιτιολογία πως πολεμά «κουρδικές τρομοκρατικές οργανώσεις», με περίπου δέκα χιλιάδες στρατιώτες στο έδαφος του Ιράκ σε 130 βάσεις. Το Ιράκ αναγνωρίζει την παρουσία 800 με 1.000 στρατιωτών. Η τουρκική παρουσία, είναι λόγος συχνής προστριβής των ιρακινών κυβερνήσεων με τις ένοπλες ομάδες του Ιράκ.
Η Τουρκία βοήθησε με εξοπλισμό, στρατό και πληροφορίες τις πρώην τρομοκρατικές ομάδες της Συρίας (Αλ Κάιντα, Τουρκμένοι τζιχαντιστές, Σύριοι του Ισλαμικού Κράτους) να ρίξουν την παραπαίουσα δικτατορία του Μπασάρ αλ Άσαντ και να διασφαλίσουν την εξουσία για τον νυν πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, γνωστό με το πολεμικό όνομα Αλ Τζολάνι.
Πηγή: in.gr