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Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας παράγοντας που βοηθά την περιοχή να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg

Μιλώντας στους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες την Πέμπτη εξήγησε ότι η οικονομία έχει επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν από ό,τι αναμενόταν.

Οι προοπτικές

Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ενέργεια είναι μεταξύ των τριών δυνάμεων που διαμορφώνουν τις προοπτικές, με την άλλη να είναι η αύξηση των παγκόσμιων μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Ενώ αυτό το φαινόμενο αντανακλά εν μέρει τις προσδοκίες για υψηλότερο κόστος δανεισμού των κεντρικών τραπεζών, ο κύριος μοχλός είναι η μεγάλης κλίμακας έκδοση ομολόγων από κυβερνήσεις και εταιρείες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρόεδρος της ΕΚΤ προέτρεψε επίσης τους ηγέτες να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία για το ψηφιακό ευρώ θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Η Λαγκάρντ πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου, σχεδόν εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της. Οι ηγέτες συζητούν επίσης το ζήτημα της διαδοχής της, με τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος να αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση, καθώς η Γαλλία και η Γερμανία έχουν συμφωνήσει στην υποψηφιότητά του.

«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος θα αναλάβει αυτόν τον καίριο ρόλο στη Φρανκφούρτη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κροάτης πρωθυπουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς, προσερχόμενος στη συνάντηση.