Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η περυσινή πανηγυρική ανακοίνωση του – τότε – απερχόμενου επικεφαλής της Lidl Hellas κ. Μάρτιν Μπραντεμπούργκερ, πως η εταιρεία κατόρθωσε να αποσπάσει την δεύτερη θέση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, φέτος ίσως να συνοδεύεται από … «αστερίσκους»!

Στην ίδια ερώτηση ο σημερινός επικεφαλής της εταιρείας κ. Μίλτος Φοροζίδης απάντησε ότι παραμένει δεύτερη – έτσι κι αλλιώς ο όμιλος Σκλαβενίτη είναι μακράν πρώτος – αλλά έσπευσε να προσθέσει πως η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης ΑΕ και η ενοποίηση του δικτύου της ίσως να συνοδευτεί και με τον σχετικό … «κανιβαλισμό»!

Δηλαδή κοντινά καταστήματα των δύο δικτύων να από πρόσθεση να υπάρξει … αφαίρεση, το ένα κερδίσει καταναλωτές από το άλλο.

Κι αμέσως μετά ο κ. Φοροζίδης τόνισε πως γι΄ αυτό τον λόγο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου που λήγει η οικονομική χρήση της εταιρείας, πρόκειται να ανοίξουν πέντε ακόμη καταστήματα κι άλλα πέντε στην επόμενη χρήση – χωρίς να ληφθεί υπόψη στο επενδυτικό πλάνο οι ανακαινίσει ήδη υπαρχόντων καταστημάτων.

Το σχέδιο επέκτασης της Lidl Hellas

Χθες πάντως στην ετήσια συνέντευξη της διοίκησης της Lidl Hellas ο κ. Φοροζίδης τόνισε ότι μέχρι το 2030 θα λειτουργούν 260 καταστήματα στην ελληνική αγορά και για τα επόμενα δύο χρόνια έχουν προβλεφθεί επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ – 100 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Ωστόσο φαίνεται πως η στρατηγική της Lidl Hellas στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της ελληνικής αγοράς διαφοροποιείται – αρχής γενομένης από το 2026.

Πλέον δεν προκάλεσε και δεν είναι δ\σαφές αν θα προκαλέσει και τον επόμενο χρόνο τον γνωστό φρενήρη ανταγωνισμό στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – απουσιάζουν από τις διαφημιστικές προθήκες οι γνωστές direct μειώσεις σε 30, 50 ή 100 προιόντα κατά 20% ή 30%. Αντιθέτως δίνει μεγάλη έμφαση στις κατηγορίες των φρέσκων προϊόντων – κηπευτικά και φρούτα.

Πράγμα που σημαίνει ότι έχει βάλει απέναντι της τις … λαϊκές αγορές! Και φυσικά και τους ανταγωνιστές της στο λιανεμπόριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι οι λαικές αγορές συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του τζίρου στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Μάλιστα η εταιρεία στις κατηγορίες των κηπευτικών και των φρούτων αναπτύσσει την ίδια γνωστή τακτική της – μέσω του διεθνούς δικτύου της, δεδομένου ότι δραστηριοποιείται σε 31 χώρες, εξάγει οπωροκηπευτικά. Όπως είπε ο κ. Φοροζίδης στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026 η αξία των εξαγωγών της εταιρείας ανήλθε στα 444 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές της Lidl

Από αυτό το ποσό οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών, αυξήθηκαν κατά 35,48% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου προσεγγίζοντας τα 210 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 155 εκατ. ευρώ πέρυσι. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της στο δίκτυο του διεθνούς ομίλου ανήλθαν πέρυσι στα 611,1 εκατ. ευρώ με 263 Έλληνες προμηθευτές να διαθέτουν 1.648 κωδικούς σε 31 χώρες.

Στην εγχώρια αγορά, το 69% του κύκλου εργασιών της Lidl προέρχεται από προϊόντα 400 Ελλήνων προμηθευτών. Αναφορικά με τους εργαζόμενους είπε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μισθολογικών αυξήσεων και παροχών για τους περισσότερους από 7.000 εργαζομένους της αλυσίδας.

Ο κατώτατος μισθός στην εταιρεία διαμορφώνεται στα 1.150 ευρώ από τον Μάρτιο του 2025. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027 προγραμματίζεται η λειτουργία πέντε νέων καταστημάτων σε Χαλάνδρι, πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι, Πάρο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άλλα πέντε καταστήματα σχεδιάζεται να ανοίξουν το επόμενο οικονομικό έτος στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Νάξο, με την αλυσίδα να αποκτά παρουσία σε περιοχές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι μετεγκαταστάσεις και οι ανακαινίσεις καταστημάτων, καθώς και η εφαρμογή του νέου προτύπου λειτουργίας, με αναβαθμισμένους χώρους πώλησης, διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και αυτόματα ταμεία.

Η αναβάθμιση της παρουσίας

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2028 η αναβάθμιση αυτή προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε 74 καταστήματα. Ενώ τον Μάιο του 2028 προβλέπεται η είσοδος της Lidl στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, αποκλειστικά με προϊόντα non-food, καθώς, όπως διευκρίνισε, δεν σκοπεύει να επεκταθεί στις ηλεκτρονικές πωλήσεις τροφίμων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα διαθέτει σταθερή γκάμα προϊόντων, πέραν εκείνων που διατίθενται στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προσφορών στα φυσικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους μέσω του lidl.gr ή της εφαρμογής Lidl Plus. Η τροφοδοσία θα γίνεται από κέντρα logistics του εξωτερικού, χωρίς τη δημιουργία ξεχωριστής αποθήκης στην Ελλάδα, ενώ η παράδοση των παραγγελιών θα πραγματοποιείται μέσω συνεργάτη σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, με μικρή χρέωση μεταφορικών, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Το εγχείρημα

Ο σχεδιασμός του εγχειρήματος γίνεται από τη μητρική εταιρεία και δεν θα απαιτηθεί μεγάλη επένδυση από τη Lidl Ελλάς. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο αριθμός ούτε η σύνθεση των κωδικών που θα διατίθενται ηλεκτρονικά. Από τον Μάρτιο του 2027, θα ξεκινήσει πιλοτικά η υπηρεσία σκαναρίσματος των προϊόντων σε τέσσερα καταστήματα, δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Μέσω της εφαρμογής Lidl Plus οι καταναλωτές θα σκανάρουν με το κινητό τους τα προϊόντα και θα τα τοποθετούν απευθείας στην τσάντα τους, ολοκληρώνοντας την πληρωμή στο ταμείο χωρίς να χρειάζεται να τα βγάλουν ξανά. Θα ακολουθήσει η σταδιακή εφαρμογή της υπηρεσίας σε 35 καταστήματα.

Σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς το 2027, ο κ. Φοροζίδης έκανε λόγο για σημαντικές πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από την αύξηση του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους, ιδιαίτερα στην Ελλάδα λόγω της νησιωτικότητας. Ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στην αγορά τους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τουρισμό, τονίζοντας πως οι οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη, εφόσον οδηγήσουν σε περιορισμό των τουριστικών ροών ή της καταναλωτικής δαπάνης των επισκεπτών στην Ελλάδα, θα επηρεάσουν συνολικά την αγορά. Σχετικά με το πρόσφατο πρόστιμο για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο κ. Φοροζίδης αμφισβήτησε τη βασιμότητα των διαπιστώσεων των ελεγκτικών αρχών, και είπε ότι η εταιρεία εξετάζει τις νομικές κινήσεις της.