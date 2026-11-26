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Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Το Χαμένο Νόμπελ», το περιοδικό GRACE, το περιοδικό VITA, η μαθητική εφημερίδα του Νευροκοπίου, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΝΟΜΠΕΛ – ΤΟΜΟΣ Α’

Την άνοιξη του 1947, ενώ η Ελλάδα σπαράσσεται από τον Εμφύλιο, ο Νίκος Καζαντζάκης θέτει από κοινού υποψηφιότητα με τον Άγγελο Σικελιανό για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η υποψηφιότητά του προκαλεί θύελλα αντιδράσεων και συσπειρώνει το συντηρητικό κατεστημένο της εποχής, που βλέπει στο πρόσωπο του Κρητικού συγγραφέα έναν από τους μεγαλύτερούς του εχθρούς. Εναντίον του επιστρατεύονται όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα, προκειμένου να αποφευχθεί η βράβευσή του. Από την άλλη, ο Καζαντζάκης προσπαθεί μόνος του για μια δεκαετία να κατακτήσει το Νόμπελ, αντιμετωπίζοντας θεούς και δαίμονες.

Προσωπικές μαρτυρίες, επιστολές, άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία και έγγραφα-ντοκουμέντα συνθέτουν ένα πολύχρωμο παζλ, που θα μπορούσε να αποτελεί ένα ευφάνταστο μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι παρά η ιστορική αλήθεια. Στο βιβλίο αυτό συναντάμε εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης και ο Ρίτσος, αλλά και διάσημους νομπελίστες όπως ο Έσσε, ο Ζιντ, ο Έλιοτ, ο Χέμινγουεϊ και ο Καμύ.

Πάνω απ’ όλα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες της οδύσσειας του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, που διήλθε μέσα από τις συμπληγάδες των αντιθέσεων και διαμόρφωσε τις συνθήκες των ημερών μας.

VITA

Μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, το νέο τεύχος του VITA γίνεται ο πιο όμορφος οδηγός για να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να ανανεωθούμε και να απολαύσουμε κάθε στιγμή της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου.

Ξεφυλλίζουμε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε για να ζούμε καλύτερα: Ξεχωρίζουμε τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που μας κάνουν καλό και αξίζει να διατηρήσουμε και μετά τις γιορτές.

Στο εξώφυλλο, η Μαρία Ναυπλιώτου. Η σπουδαία ηθοποιός μιλά για τις εμπειρίες και τις επιλογές που την καθόρισαν, αλλά και για τον ρόλο της στη νέα καθηλωτική σειρά του MEGA «Σύγκρουση».

GRACE

Ποιοι άνθρωποι άφησαν το ισχυρότερο αποτύπωμα στη χρονιά που φεύγει; Το Grace κάνει τον δικό του απολογισμό και ξεχωρίζει τις προσωπικότητες που με το έργο, τις ιδέες και τη δράση τους έκαναν τη διαφορά μέσα στο 2026.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η μνήμη των σημαντικών προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2026, αφήνοντας πίσω τους ένα έργο και μια παρακαταθήκη που παραμένουν ζωντανά.

Τον δικό του απολογισμό καταθέτει και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, με την αιχμηρή, διεισδυτική αλλά και τρυφερή ματιά του, σε μια προσωπική ανάγνωση των ανθρώπων και των γεγονότων που σημάδεψαν τη χρονιά.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό του τεύχους είναι οι επτά πανίσχυροι επιχειρηματίες οι οποίοι διαχειρίζονται την καθημερινότητά μας κερδίζοντας δισεκατομμύρια. Πρόκειται για τους Ίλον Μασκ, Ντάριο Αμοντέι, Ντέηβιντ Ρικς, Τζεφ Μπέζος, Γουάνγκ Τσουανρού, Τζένσεν Χουάνγκ. Η χρονιά τελειώνει πολύ σύντομα και αυτοί είναι οι super κερδισμένοι.

Οι επτά πολυσυζητημένοι billionaires βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων διευρύνοντας την επιρροή τους στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που καθορίζουν όχι απλά τον τρόπο της ζωής μας αλλά και τον τρόπο που κυβερνάται μία χώρα. Διαβάστε τα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ.